Die Passion: RTL zeigt riesiges Live-Event mit Thomas Gottschalk und anderen Stars zu Ostern

RTL zeigt „Die Passion“, u.a. mit Thomas Gottschalk, Alexander Klaws und Ella Endlich © RTL / Benno Kraehahn

RTL zeigt „Die Passion.“ Thomas Gottschalk präsentiert das Live-Event zu Ostern, bei dem zahlreiche Prominente mit dabei sein werden. Der Star wird die Passionsgeschichte erzählen.

Essen – Er erzählt die Passionsgeschichte zu Ostern: Thomas Gottschalk (71) führt die Zuschauer im Rahmen des musikalischen RTL-Live-Events „Die Passion“ als Erzähler durch die Ostergeschichte! Die TV-Persönlichkeit moderiert das TV-Format, bei dem die Passionsgeschichte erzählt wird, die insbesondere in den jetzigen Zeiten wichtiger denn je ist. So werden bei dem TV-Format, das wegen der Corona-Pandemie 2020 und 2021 abgesagt worden war, Werte wie Solidarität und Frieden in den Vordergrund gestellt.



Das Staraufgebot des besonderen Live-Events kann sich sehen lassen – der Sender holte sich dafür zahlreiche Musiker und Schauspieler mit ins Boot! In der Sendung wird die bedeutende Ostergeschichte über die letzten Tage im Leben von Jesus Christus auf musikalische Weise mit bekannten Popsongs auf die Bühne gebracht und in die heutige Zeit befördert.

Dabei wird der erste Sieger von „DSDS“, der Sänger und Musicaldarsteller Alexander Klaws (38), die Rolle des Jesus übernehmen. Judas wird von Schauspieler und Sänger Mark Keller (56) verkörpert und in den weiteren Hauptrollen sind Ella Endlich (37) als Jesus‘ Mutter Maria, Laith Al-Deen (50) als Petrus und Henning Baum (49) als Pontius Pilatus zu sehen.

RTL zeigt „Die Passion“ mit Thomas Gottschalk und weiteren Stars

Das riesige Live-Event wird die Zuschauer zudem mit vielen Gastauftritten von Stars wie Nelson Müller (43), Reiner Calmund (73), Katy Karrenbauer (59), Wolfgang Bahro (61), Ingolf Lück (63) und Rebecca Siemoneit-Barum (44), begeistern. Die besondere Live-Show wurde im Auftrag von RTL von der Constantin Entertainment GmbH und Mediawater Niederlande produziert. Die Regie wird von Volker Weicker und David Grifhorst geführt, wobei Matthias Alberti und Jacco Doornbos als Produzenten fungieren.



„Die Passion“ – Das große Musik-Live-Event wird am 13.04.2022 ab 20:15 Uhr bei RTL gezeigt.