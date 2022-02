Die Schlager-TV-Tipps zum Wochenende

Von: Jonas Erbas

Am Wochenende stehen im TV jede Menge Schlager-Highlights an: Florian Silbereisen ist gleich mit zwei Shows vertreten, bevor es für ihn und seine Schlagersendungen in eine Pause geht. Doch auch Fans von Andy Borg, Roland Kaiser oder Uta Bresan kommen auf ihre Kosten.

München - Was wäre ein Wochenende ohne die passende Schlagershow? Zum Glück gibt‘s am letzten Februarwochenende jede Menge musikalische TV-Highlights: Florian Silbereisen (40; aktuelle News, Infos & Bilder zum Schlagerstar) bringt unter anderem seine beliebte Spielshow „Schlager oder N!xxx“ zurück und auch Andy Borg (61) und Roland Kaiser (69) werden für vielseitige Unterhaltung sorgen, wie tz.de berichtet.

Florian Bernd Silbereisen Schlagersänger, Schauspieler und Moderator Geboren 4. August 1981 in Tiefenbach (bei Passau) TV-Auftritte u.a. Das Traumschiff, DSDS, Feste der Volksmusik Erfolgreichste Veröffentlichung Das Album (2020; mit Thomas Anders)

Die Schlager-TV-Tipps: Wiederholung mit Andy Borg, Überraschungen bei „Musik für Sie“

Pünktlich zur besten Sendezeit startet der SWR am Freitagabend (25. Februar) um 20:15 Uhr mit einer Wiederholung von Andy Borgs „Die schönsten Momente vom Schlager-Spaß“. Die Highlight-Zusammenstellung erinnert nicht nur an unvergessliche Auftritte in der urigen Weinstube, sondern liefert gleichzeitig jede Menge Lacher, Hits und spannende Geschichten. Am Sonntag (27. Februar) zeigt der SWR für alle Frühaufsteher ab 9:25 Uhr die Sendung sogar noch einmal.

Im MDR läuft freitags parallel zum „Schlager-Spaß“-Special eine brandneue Folge von „Musik für Sie“ mit Uta Bresan (56), Ross Antony (47) und Peter Heller (32). Dort sollen den Zuschauern einmal mehr Musikwünsche erfüllt werden, zudem wartet ein spannender Überraschungsgast auf seinen Auftritt. Wiederholt wird die Sendung am Sonntag um 00:50 Uhr.

Am Samstagabend präsentiert Florian Silbereisen die Spielshow „Schlager oder N!xxx“ – danach wird sich der Moderator allerdings vorerst hauptsächlich auf seine Tätigkeit als „Deutschland sucht den Superstar“-Juror konzentrieren © MDR/JürgensTV/Dominik Beckmann

Die Schlager-TV-Tipps: Roland Kaiser bei „Riverboat“, Karnevalsstimmung dank der Höhner

„Riverboat Berlin“ mit Kim Fisher (52) und Sebastian Fitzek (50) bekommt am Wochenende gleich drei Ausstrahlungstermine: Der MDR und rbb zeigen die Talkrunde, an der mit Roland Kaiser (69) einmal mehr ein echter Schlager-Hochkaräter geladen ist, freitags um 22:00 Uhr, samstags um 10:30 Uhr und sonntags um 11:45 Uhr.

Ausgiebig mitsingen dürfen insbesondere Karnevalsfans dann sonntagmorgens ab 8:40 Uhr bei „Sing doch eine met – Das kölsche Tauschkonzert“ im MDR. Bei der Sendung handelt es sich zwar um eine Wiederholung, dort treten allerdings die Höhner an der Seite vier anderer Kölner Bands auf, die die größten Hits ihrer Kollegen neu interpretieren. Besonders angesichts des bevorstehenden Bandausstiegs von Henning Krautmacher (64) dürfte dort noch einmal eine tolle Atmosphäre aufkommen.

Die Schlager-TV-Tipps: Doppelter Florian Silbereisen mit „Schlager oder N!xxx“ und DSDS

Die meisten Schlagerfans dürften dahingegen dem Samstagabend (26. Februar) und Florian Silbereisens MDR-Spielshow „Schlager oder N!xxx“ entgegenfiebern. Ab 20:15 Uhr treten dort unter anderem Marina Marx (31), Karsten Walter (28), Ben Zucker (38), Die Draufgänger, Andy Borg an. Danach pausiert der Gastgeber als Showmaster im öffentlich-rechtlichen Fernsehen für eine kleine Weile.

Kurios: Florian Silbereisen macht sich an diesem Abend theoretisch selbst Konkurrenz. Die „Deutschland sucht den Superstar“-Castings haben am Samstagabend parallel zu „Schlager oder N!xxx“ seit jeher ihren festen Primetime-Sendeplatz. Wer beide Silbereisen-Sendungen sehen möchte, hat dank der ARD-Mediathek beziehungsweise dem Streaminganbieter RTL+ die Möglichkeit hierzu.

