Die Schlagertipps zum Wochenende: Matthias Reim mit Christin Stark beim Quiz, Thomas Anders im Talk

Von: Jonas Erbas

Auch an diesem Wochenende gibt es für Schlagerfans im TV wieder einiges zu sehen. Unter anderem werden Matthias Reim und Christin Stark bei „Quizduell“ antreten (Fotomontage) © ARD/Uwe Ernst & Christoph Schmidt/dpa/picture alliance

Schlagerfans dürfen sich freuen: Auch am Wochenende bietet das TV-Programm wieder allerlei spannende Highlights. So werden Matthias Reim und Ehefrau Christin Stark beim „Quizduell“ antreten, während Thomas Anders im Talk bei Barbara Schöneberger ran darf.

München - Was wäre das Wochenende ohne seine Schlager-Highlights im TV? Auch diesmal (25-27. März) dürften die Fans wieder auf ihre Kosten kommen, denn es wird nicht nur musikalisch, sondern auch richtig spannend: Matthias Reim (64) ist mitsamt Ehefrau und Branchenkollegin Christin Stark (32) beim „Quizduell“ zugegen, während sich Thomas Anders (59) den Fragen von Talkmasterin Barbara Schöneberger (48) stellen wird.

Schlager-Highlights im TV: Matthias Reim und Christin Stark quizzen wieder, Thomas Anders in Talkshow

Den frühen Freitagabend (25. März) läutet das Schlager-Traumpaar Matthias Reim und Christin Stark bei Jörg Pilawas (56) „Quizduell“ ein, wo sie um 18:50 Uhr im Ersten fleißig für den guten Zweck miträtseln. Später in der Nacht, um 22:00 Uhr, ist Thomas Anders in der „NDR Talk Show“ bei Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt (65) zugegen, die allerdings im MDR läuft und dort zweimal wiederholt wird (26. März 2022 um 1:00 Uhr und 28. März um 2:50 Uhr).

Am frühen Freitagabend (25. März) werden Matthias Reim und Christin Stark bei Jörg Pilawas „Quizduell“ antreten © ARD/Uwe Ernst

Zuvor zeigt der MDR freitags um 20:15 noch „Musik für Sie“ mit Ute Bresan (57), Ross Antony (47) und Co. – dort sind unter anderem Christin Stark und die Schlagerband Fantasy zu sehen. Am Samstagabend (26. März) zeigt der Sender ebenfalls ein musikalisches Programm, nämlich die Wiederholung von „Die Schlagernacht 2021 in der Berliner Waldbühne“ um 20:15 Uhr. Dort traten unter anderem Giovanni Zarrella (44), Kerstin Ott (40), Matthias Reim und Christin Stark auf.

Schlager-Highlights im TV: „Schlagerbooom“ bekommt Wiederholung, DSDS läuft wie gewohnt

Wer den Sonntag (27. März) musikalisch ausklingen lassen möchte, sollte abends ab 20:15 das BR Fernsehen einschalten, denn dort läuft eine Wiederholung des „Schlagerbooom 2021“. Wir erinnern uns: Geladene Gäste waren damals unter anderem Michelle (50), Ben Zucker (38) oder Andreas Gabalier (37).

Als DSDS-Juror kehrt Florian Silbereisen am Samstagabend dahingegen wie gewohnt mit seiner RTL-Castingshow zur Primetime zurück. Obwohl die aktuell alles andere als befriedigende Quoten erzielt, holte der Kölner Sender den Schlagerstar nun in eine weitere Sendung, die im Sommer 2022 anlaufen soll. Verwendete Quellen: www.tvspielfilm.de/tv-programm, swr.de/schlager/termine