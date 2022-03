„Die sind anständig“: Robert und Carmen Geiss sicher, dass Davina und Shania keinen Freund haben

Von: Sarah Wolzen

Teilen

Von einem Freund seiner Töchter will Robert Geiss nichts wissen © IMAGO / Eventpress & RTL2

Papis Loveday besucht die Geissens. Und will es genau wissen: sind Davina und Shania eigentlich vergeben? Carmen und Robert haben zum Liebesleben ihrer beiden Töchter eine ganz klare Meinung.

Monaco - Seit 2011 sind Carmen, Robert und ihre beiden Töchter mit „Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie“ im TV zu sehen. Davina (19) und Shania (17) sind vor den Augen der RTL2-Zuschauer von kleinen Mädchen zu jungen Erwachsenen geworden.

Papis Loveday interessiert sich brennend für das Liebesleben der Geissen-Töchter

Für das Liebesleben der beiden Teenager scheint sich nun Model Papis Loveday (45) zu interessieren. Das Model besucht die Geissens auf ihrer Jacht und möchte unbedingt wissen: Haben Davina und Shania einen Freund?

Papis Loveday interessiert sich brennend für das Liebesleben der Geissens-Töchter © RTL2

„Nein, die haben keinen Freund“, ist Carmen überzeugt und fügt hinzu: „Ich muss sagen, meine Kinder sind anständig. Die möchten sich für den Richtigen aufbewahren.“ Ob es sich da mal nicht um das Wunschdenken einer besorgten Mutter handelt?

Robert Geiss überzeugt: Shania hat noch keinen Freund

Robert ist sich nämlich nicht ganz so sicher wie seine Frau: „Ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob ich nichts weiß.“ Was Shania, seine Jüngste betrifft, glaube er zwar nicht, dass die schon einen Freund habe. Aber bei der 19-jährigen Davina scheint er sich nicht ganz so sicher zu sein.

Lesen Sie auch DSDS-Star Sarah Engels kauft Designertasche bei DM für 8,95 Euro: „Laufen in Mailand alle damit rum“ Sarah Engels (29) und Ehemann Julian schwärmen in ihrer neuesten Instagramstory von einer Designertasche, die die DSDS-Finalistin für 8,95 Euro bei DM ergattert hat. Der Papa von Baby Solea scherzt: „In Mailand laufen alle damit rum.“ DSDS-Star Sarah Engels kauft Designertasche bei DM für 8,95 Euro: „Laufen in Mailand alle damit rum“ „Leute, ich bin raus“: „Wer wird Millionär“-Kandidatin schmeißt hin, obwohl Joker die richtige Antwort weiß Bei „Wer wird Millionär“ verschenkt Kandidatin Seyda Akin ihre Chance auf 32.000 Euro. Sie ist der Meinung, ihr Telefonjoker würde ihr nicht weiterhelfen. Dieser wusste jedoch die richtige Antwort. „Leute, ich bin raus“: „Wer wird Millionär“-Kandidatin schmeißt hin, obwohl Joker die richtige Antwort weiß

Roberto Geissini plagen sowie gerade ganz andere Sorgen. Er bekommt nämlich Spritzen und ist außer sich vor Schmerzen.

Verwendete Quellen: RTL2