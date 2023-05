Die Sondersendungen zur Krönung von Charles III.

Die goldene Staatskutsche parkt in den Royal Mews (Stallungen) im Buckingham Palace. © Yui Mok/PA Wire/dpa

Die Krönung der britischen Hoheit Charles III. ist auch ein TV-Ereignis. Vom Cousin des Königs bis hin zum royalen Butler - die Sender werden viele Experten aus dem Umfeld der Windsors auffahren.

Berlin/London - Ein Überblick über die Sondersendungen zu dem Krönungszeremoniell am Samstag (6. Mai) in London.

ARD

Das Erste berichtet ab 9.30 Uhr. Dann können die Zuschauerinnen und Zuschauer das Krönungszeremoniell in einer mehr als fünfstündigen Live-Berichterstattung miterleben. ARD-Auslandskorrespondentin Annette Dittert fängt in London Stimmen und Stimmung ein. Königshaus-Expertin Leontine von Schmettow wird die Zeremonie im Studio mit Gästen und Insidern kommentieren. Die Moderation übernimmt Julia-Niharika Sen. Im Anschluss an die Live-Übertragung widmet sich auch die Sendung „Brisant“ ab 16.45 Uhr der Krönung. Um 23.40 Uhr fasst Das Erste die Höhepunkte in der halbstündigen Sondersendung „King Charles III. - Die Highlights der Krönung“ zusammen.

ZDF

„ZDF Royal“ bietet um 19.45 Uhr eine knapp 45-minütige Zusammenfassung der Ereignisse. Königshaus-Expertin Julia Melchior kommentiert mit Christina von Ungern-Sternberg die Krönungszeremonie.

RTL

Wohl keiner startet so früh in das Fernseh-Spektakel wie RTL. Los geht es bereits morgens um 4.35 Uhr mit der Doku „The Real Crown: Liebe, Pflicht und Last im Hause Windsor“. Um 9.00 Uhr startet die siebenstündige Live-Sendung „Exclusiv Spezial: Endlich König - Charles besteigt den Thron!“ mit Moderatorin Frauke Ludowig, RTL-Adelsexperte Michael Begasse und Modedesigner Guido Maria Kretschmer. In der Sondersendung aus dem Studio in Köln wird unter anderem der Cousin von König Charles, Eduard Prinz von Anhalt, zu Gast sein. Live aus London melden sich Katharina Delling und Ulrich Oppold mit Einordnungen zu den royalen Feierlichkeiten. Auch der Komiker und Autor Wigald Boning ist für RTL live in London unterwegs. Im Anschluss an das „Exclusiv Spezial“ geht es um 16.00 Uhr weiter mit der Doku „König Charles III. - Zwischen Liebe und Berufung“.

Sat.1

Bei Sat.1 melden sich zwei ungewöhnliche Adelsreporter zu Wort - Joko und Klaas werden in der Stunde vor der eigentlichen Krönung ab 11.00 Uhr unter anderem die Ankunft der Königsfamilie und der Gäste kommentieren. Sie haben in ihrer Show „Joko & Klaas gegen ProSieben“ jüngst den Kürzeren gezogen und diesen royalen Job beim Schwestersender als „Strafe“ bekommen. Sat.1 berichtet aber schon früher, ab 9.30 Uhr, live. Marlene Lufen spricht im Londoner Studio über die Zeremonie mit Charlotte Gräfin von Oeynhausen und Heinrich Prinz von Hannover, Major William Hunt, Zeremonienmeister und Kenner der militärischen und königlichen Formalitäten, sowie Ross Antony. Antony ist gebürtiger Engländer und Fan des Königshauses. Direkt von der Westminster Abbey berichten Karen Heinrichs und Benjamin Bieneck, Reporter Benedikt Amara meldet sich vom Buckingham Palace.

ntv

Der Nachrichtensender ntv überträgt die königliche Zeremonie live ab 11.00 Uhr. Zudem wird die Krönung umfassend in der Berichterstattung in allen Live-Strecken aufgegriffen.

Welt TV

Welt TV bringt eine Sondersendung von 11.00 bis 16.00 Uhr live. Welt-Chefmoderatorin Tatjana Ohm und Moderator Alexander Siemon informieren das Publikum über das Zeremoniell. Zu Gast im Berliner Nachrichtenstudio des Senders ist Adelsexperte Jürgen Worlitz und kommentiert das Geschehen. Die Reporterinnen Alina Quast und Laura Kipfelsberger sowie Korrespondent Arndt Striegler berichten.

Bild TV

Bild begleitet die Zeremonie mit der Sondersendung „Die Jahrhundert-Krönung“ ab 8.45 Uhr morgens bis zum traditionellen Foto der Royals auf dem Balkon auf allen digitalen Kanälen, insbesondere bei bild.de, YouTube und Facebook. Durch die Sondersendung führen Bild-Moderatorin Janina Kirsch, Bild-Showchefin Tanja May sowie Palast-Insider und Bild-Redakteur Alexander Graf von Schönburg. Unterstützt werden sie von Adelsexpertin Désirée Nick. Die königliche Garderobe im Blick hat Mode-Expertin Anette Weber. Aus London berichten dazu die Bild-Society-Expertin Bettina von Schimmelmann und die Bild-Reporterin Annika Raasch. Ebenfalls live zugeschaltet liefert Paul Burrell, Prinzessin Dianas einstiger Butler, „weitere exklusive Einblicke und spannenden Gossip aus der Welt der Royals“. dpa