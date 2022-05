Die Ukraine gewinnt den Eurovision Song Contest 2022

Von: Stella Rüggeberg

Ukraine gewinnt den Eurovision Song Contest 2022 © dpa | Jens Büttner

Der Sieger des 66. Eurovision Song Contest steht endlich fest. Die Ukraine kann den Abend für sich entscheiden und den heißbegehrten ESC-Pokal nach Hause nehmen!

Turin, Italien - Ein langer Abend vom Eurovision Song Contest (hier alle ESC-News auf der Themenseite) geht zu Ende. Nach einem langen hin und her, steht nun endlich der Sieger fest. Ukraine gewinnt den ESC 2022!

Knappes Rennen für Ukraine, Schweden, Großbritannien und Spanien

25 Länder hoffen auf den ESC-Sieg 2022 ‚(hier alle Länder, die teilnehmen). Als Top-Favoriten galten eine Zeit lang die Ukraine, Schweden und Großbritannien. Doch in der finalen Punktevergabe scheint sich das Blatt zunächst gewendet zu haben. Unter der Top-Drei tummeln sich Großbritannien, Spanien und Serbien.

Nur Deutschland hofft vergeblich auf Punkte. In der Punktevergabe (alles über die Punktevergabe beim ESC) der 40 Länder liegt Malik Harris mit seinem Song „Rockstars“ auf dem letzten Platz. Alle Länder ziehen an ihm vorbei, nur er kann keine Punkte abstauben. Auch beim Publikum ist Malik nicht gut angekommen, weshalb Deutschland auch in diesem Jahr auf dem letzten Platz landet.

Der Eurovision Song Contest findet 2023 in der Ukraine statt

Nachdem alle Länder ihre Punkte vergeben haben, und die Stimmen aus dem Zuschauer-Voting zusammengezählt wurden, steht der Sieger des 66. ESC endlich fest. Die Ukraine bekommt 631 Stimmen und gewinnt somit den Eurovision Song Contest 2022. Im nächsten Jahr wird der Wettbewerb also hoffentlich in der Ukraine und in Frieden stattfinden.

Ein spektakulärer Abend! Nur Deutschland ging leider wieder leer aus. Wer den Abend nochmal Revue passieren lassen möchte, kann sich im Liveticker nochmal den gesamten ESC-Abend durchlesen. Verwendete Quellen: Eurovision Song Contest 2022 (14.05.2022)