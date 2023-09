Neue RTL-Show „Die Verräter“ sorgt bei Zuschauern für Verwirrung

Von: Elena Rothammer

Teilen

„Die Verräter“ startete am Mittwochabend im TV. Das Konzept des Reality-Krimis scheint einigen Zuschauern allerdings zu komplex zu sein. © RTL / Robert Grischek & RTL / Stefan Gregorowius

Am Mittwochabend startete die neue RTL-Show „Die Verräter“ im TV. Das Konzept des Reality-Krimis scheint einigen Zuschauern allerdings zu komplex zu sein.

Köln – Mit „Die Verräter“ bringt RTL den ersten Reality-Krimi ins deutsche Fernsehen. 16 Promis kommen in ein Schloss – drei von ihnen werden von Moderatorin Sonja Zietlow (55) als „Verräter“ auserkoren. Einzig die Zuschauer und Sonja wissen, wer gegen die Gruppe spielt. Die Aufgabe der „Loyalen“ ist es, die „Verräter“ zu entlarven, während diese nach und nach die „Loyalen“ „ermorden“. Am Mittwochabend (21. September) startete das Ganze im TV. Doch einige Zuschauer waren von der Show überfordert.

„Verstehe das Spiel nicht“: Zuschauer verwirrt von „Die Verräter“-Auftakt

Die Zuschauer konnten schon vor der TV-Ausstrahlung im Netz erfahren, wer „Die Verräter“ sind. Jetzt lief die erste Folge auch endlich im Fernsehen. Im Netz wurde der Auftakt rege diskutiert. Zunächst hatten einige Zuschauer aber Startschwierigkeiten und konnten dem Konzept nicht ganz folgen.

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Auf X, ehemals Twitter, meldeten sich einige verwirrte Zuschauer zu Wort. „Ich blick’ da noch nicht so ganz durch“ und „Ich verstehe das Spiel nicht“, kommentierten einige User den „Die Verräter“-Start. Ein anderer schien das Ganze mit anderen Reality-Shows zu verwechseln: „Müssen die Teilnehmer da jetzt auch zur Schatzsuche oder in eine Prüfung? Ich komme bei ‚Die Verräter‘ durcheinander.“ Ein anderer fragte sich: „Die Sendung ist doch quasi einfach das Spiel ‚Werwölfe‘, oder nicht?“

„Die Verräter“: Alle Teilnehmer im Überblick Anna-Carina Woitschack (Schlagersängerin) ChrisTine Urspruch (Schauspielerin) Claude-Oliver Rudolph (Schauspieler) Florian Fitz (Schauspieler) Friedrich Liechtenstein (Werbegesicht) Irina Schlauch („Princess Charming“ 2021) Jalil (Rapper) Mariella Ahrens (Schauspielerin) Pascal Hens (ehem. Handball-Profi) Sabrina Setlur (Rapperin) Sebastian Klussmann (Quizspieler und Autor) Shermine Shahrivar (Model und Unternehmerin) Susan Sideropoulos (Schauspielerin) Timothy Boldt (Schauspieler) Ulrike von der Groeben (Moderatorin) Vincent Gross (Schlagersänger)

Nach Startschwierigkeiten: „Die Verräter“ punktet mit Besetzung

Nach anfänglicher Verwirrung konnte „Die Verräter“ bei einigen dann aber doch noch überzeugen. „Chapeau an RTL für ‚Die Verräter‘. War echt unterhaltsam und ziemlich genau so, wie ich es mir vorgestellt hatte.“ Insbesondere der abwechslungsreiche Cast konnte punkten: „Endlich mal Leute in einem Format, die nicht immer und überall mitmachen.“ Und auch Sonja Zietlow wurde gelobt: „Sonja Zietlow ist schon 'ne extrem passende Besetzung für die Moderation.“

Mit „Das Sommerhaus der Stars“ hat RTL derzeit sogar noch ein weiteres heißes Eisen im Feuer. Schon der Auftakt brachte eine Menge Gesprächsstoff mit sich. Der Streit eskalierte bereits in der ersten „Sommerhaus“-Folge und brachte Erpressungen und Drohungen mit sich. Verwendete Quellen: twitter.com