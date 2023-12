„Die Wollnys“: Loredana präsentiert ungewöhnlichen Look – doch die Fans protestieren

Von: Sina Koch

Drucken Teilen

So sieht Loredana Wollny jetzt nicht mehr aus © RTLZWEI

Loredana Wollny ist bereits seit Jahren mit ihrer Familie im TV zu sehen. Doch der neue Look der RTLZWEI-Bekanntheit sorgt nun für Aufruhr bei ihren Fans. Lesen Sie hier mehr:

Familienoberhaupt Silvia Wollny ist für ihre direkte Art bekannt und feiert mit der RTLZWEI-Serie „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ bereits seit dem Jahr 2011 große Erfolge. Aber auch ihre Töchter stehen bei den Zuschauern hoch im Kurs.

MANNHEIM24 verrät, mit welcher Typveränderung Loredana Wollny ihre Fans überrascht.

Loredana Wollny liebt das Leben in der Öffentlichkeit. Vor der Kamera fühlt sich die junge Frau pudelwohl und das obligatorische Selfie wird regelmäßig auf ihrem Profil gepostet. Aber auch Familienfotos sind häufig auf ihrem Instagram-Profil zu sehen. So teilt die frischgebackene Mama ein Schnappschuss, auf dem sie sich an ihren Partner schmiegt. Doch die Fans haben nur Augen für ein Detail! (sik)