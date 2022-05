Die Wollnys (RTL2) – eine Großfamilie der besonderen Art

„Die Wollnys“ ist eine Reality-Show auf RTL2. Sie zeigt den Alltag der Großfamilie um Mama Silvia, ihre elf Kinder, Enkel und Lebensgefährte Harald.

Ratheim – Die Wollnys auf RTL2 sind wohl die bekannteste Großfamilie Deutschlands. Familienoberhaupt ist Mama Silvia (*5. Februar 1965), deren Alltag mit Lebensgefährte Harald (*25. Juni 1960) und sieben der elf Kinder von Kamerateams seit Jahren begleitet wird. Auch ihre drei Schwiegersöhne Flo (*26. Juni 1988), Peter (*8. Januar 1993) und Tim (*26. April 1998) gehören zum festen Kern der TV-Großfamilie Wollny. Außerdem sind sechs Enkelkinder hinzugekommen.

Die Wollnys Familienoberhaut: Silvia Wollny Anzahl der Kinder: 11 (nicht alle Teil des TV-Formats) Anzahl der Enkelkinder: 15 (nicht alle Teil des TV-Formats) TV-Start der Reality-Show: 17. Januar 2011

Die Wollnys (RTL2): Alle Staffeln im Online-Stream bei RTL+, neue 16. Staffel soll 2022 kommen

Vom 5. Januar bis 9. Februar 2022 lief die 15. Staffel „Die Wollnys - eine schrecklich große Familie“ immer mittwochs um 20.15 Uhr auf RTL 2 sowie auf RTL+. Dort sind auch alle bisherigen Staffeln im kostenpflichtigen Online-Stream verfügbar. Neben dem Alltag der Großfamilie gibt es zahlreiche lustige Szenen. Eine neue 16. Staffel ist offenbar geplant, wie Sarafina auf Instagram bestätigte. Die könnte dann ab Herbst 2022 ausgestrahlt werden.

Wer von der XXL-Familie nicht genug bekommt, kann den Alltag der Wollnys auch auf YouTube verfolgen. Hier haben die Wollnys ihren eigenen Kanal. Viele Folgen mehrerer Staffeln sind dort zu sehen.

Fans können sich aber nicht nur durch die Videos klicken, genauso gibt es weitere Informationen rund um die Sendung. Hier kann sich die Community austauschen und regelmäßig Posts verfolgen.

Darum geht es bei der Reality-Show mit Familie Wollny

Die Wollnys gelten als die kultigste Großfamilie Deutschlands. In der Reality-Show „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!“ bekommen Zuschauer vielfältige Einblicke in den Alltag einer XXL-Familie gewährt. Es dreht sich alles um das Leben in einer Großfamilie, mit all seinen Höhen und Tiefen.

Neben Streit, Diskussionen und Trubel stehen jedoch immer viel Spaß und Gemeinschaft im Vordergrund. Themen wie Schule, Freizeit, Partnerschaft und der alltägliche Wahnsinn sind in dem Reality-Format zu sehen. Was daran echt und was Teil des Drehbuchs ist, wissen letztlich nur die Wollnys und der TV-Sender.

Fans hat die Serie so oder so, die haben besonders Mama Silvia ins Herz geschlossen. Denn die taffe Hausfrau ist schlagfertig und hat immer einen lockeren Spruch parat. Dennoch hat sie stets ein offenes Ohr für ihre Rasselbande und ein großes Herz. Obwohl die Kinder die Powerfrau oft zur Weißglut treiben, schafft es Lebensgefährte Harald, die temperamentvolle Silvia mit seiner ruhigen Art zu besänftigen.

Das sind die Kinder von Silvia Wollny – einige haben sich von dem TV-Format abgesetzt

Nicht alle elf Kinder sind im TV-Format „Die Wollnys“ auf RTL 2 zu sehen. Mutter Silvia steht mit Lebensgefährte Harald sowie ihren folgenden sechs Töchtern vor der Kamera:

Sylvana (*31. Dezember 1991)

Sarafina (*30. Januar 1995)

Sarah-Jane (*28. September 1998)

Lavinia (*25. Oktober 1999)

Calantha (*8. September 2000)

Estefania (*21. Februar 2002)

Loredana (*2. März 2004)

Andere Familienmitglieder haben sich von dem Format abgesetzt oder sogar ganz von der Familie abgewandt. So brach Sohn Jeremy-Pascal (*02. Oktober 1996) den Kontakt zur Familie gänzlich ab, nachdem sich Mama Silvia 2012 nach 28 Jahren von Vater Dieter getrennt hatte. Die drei ältesten Kinder Jessica, Sascha und Patrick tauchen ebenso nie vor der Kamera auf.

Trennung bei den Wollnys – Ehe-Aus im Streit von Mama Silvia und Vater Dieter

Silvias Lebensgefährte Harald wurde als neues Mitglied in die XXL-Familie aufgenommen, nachdem sie sich 2012 von Vater Dieter (*7. Februar 1959) trennte. Der hatte die Familie Wollny verlassen und führt mit einer anderen Partnerin eine neue Beziehung. In der Öffentlichkeit und damit auch in der Reality-Show der Wollnys taucht Dieter seit der Trennung nicht mehr auf.

Silvia und Dieter lieferten sich nach ihrem Ehe-Aus teils eine öffentliche Schlammschlacht. Dabei machten sich die früheren Ehepartner gegenseitig heftige Vorwürfe. Ein Großteil der Wollny-Kinder schlug sich in dem Streit auf die Seite von Mama Silvia, auch wegen eines Enthüllungsbuches. „Die Wollnys - die ungeschminkte Wahrheit“ brachte Dieter 2013 gemeinsam mit seiner Tochter Jessica und Autorin Katja Schneidt heraus.

Ratheim: Hier wohnt die Großfamilie Wollny

Die Wollnys waren ursprünglich in Neuss am Rhein angesiedelt. Später zog es die Großfamilie ins 45 Kilometer entfernte Ratheim. Dort lebt die elffache Mutter und 15-fache Großmutter mit ihrem Lebensgefährten Harald sowie den meisten Ihrer Kinder und einigen Enkelkindern unter einem Dach.

Im Jahr 2022 könnte Silvia ihren Traum vom Auswandern wahrmachen – und mit Harald in die Türkei ziehen. Eine Wohnung hat sie schon gefunden, ob weitere Wollny-Familienmitglieder ebenfalls auswandern, ist offen. Das könnte sich in der 16. Staffel aufklären.

Das Vermögen der Wollnys und was sie pro TV-Folge verdienen sollen

In besagtem Enthüllungsbuch wurde auch über das Vermögen der Wollnys gesprochen. Mama Silvia hält sich mit Äußerungen zu ihren Einnahmen meist zurück. Laut dem Buch von 2013 kassieren die Wollnys 14.000 Euro pro TV-Folge. Offiziell bestätigt ist das nicht, zudem könnte sich die Gage pro Folge seitdem verändert haben.

Stimmen die Zahlen, käme bei bislang 15 Staffeln und insgesamt 277 Folgen ein stattliches Sümmchen zusammen. Angenommen die Wollnys hätten für jede abgedrehte Folge 14.000 Euro kassiert, entspräche dies Gesamteinnahmen von fast vier Millionen Euro – vor Abzug der Steuern. Allerdings müsste Mama Silvia das Geld wohl noch innerhalb der Großfamilie verteilen.

Silvia siegte 2018 bei der TV-Show Promi Big Brother (SAT.1). Als Gewinnerin der 6. Staffel strich sie eine Summe von 100.000 Euro ein. Nach eigenen Angaben floss der gesamte Betrag in ihren neu gegründeten Verein „Silvia hilft e.V.“, der Straßenkinder (vorwiegend in Nordrhein-Westfalen) unterstützt.

Einige Familienmitglieder der Wollnys arbeiten neben der TV-Karriere in anderen Berufen

Bei den Wollnys verdienen einige der Familienmitglieder ihr Geld auch außerhalb der TV-Karriere. Die Berufe der Wollnys im Überblick:

Sarafina ist zahnmedizinische Fachangestellte

Peter ist Garten- und Landschaftsbauer

Flo arbeitet als Fachkraft für Lagerlogistik

Lavinia macht eine Ausbildung zur Altenpflegerin

Sarah-Jane absolviert eine Ausbildung zur Sozialassistentin

Die Wollnys – Silvias Kinder haben ihr zahlreiche Enkel beschert

Peter ist bereits mit Sarafina seit Juli 2019 verheiratet und nahm sogar den Namen Wollny an. Inzwischen sind die beiden glückliche Eltern der Zwillinge Emory und Casey (*18. Mai 2021). Auch bei Flo und Sylvana läuten bald die Hochzeitsglocken. Diese bringen zwei Töchter, Celina-Sophie (*08 Juli 2013) und Anastasia (*17. Juli 2019), in die Großfamilie ein.

Lavinia gab im Mai 2022 die Verlobung mit Tim bekannt, beide freuten sich wenige Monate zuvor über die Geburt von Tochter Haylie Emilia (*22. Februar 2022). Und auch Calantha hat bereits ein Kind, nämlich Töchterchen Cataleya (*21. Dezember 2018), die ebenso Schwung in den Großfamilienalltag bringt. Der Vater des Kindes lebt allerdings nicht im Hause Wollny. Die übrigen Enkelkinder von Silvia sind nicht Teil des TV-Formats.

Die Namen der elf Wollny-Kinder

Jeder kennt wohl die bekannteste Szene der TV-Sendung „Die Wollnys“, in der Mama Silvia ihre Kinder der Reihe nach zum Essen ruft. Dieser Moment ist zum echten Kult geworden und bringt noch heute Fans zum Schmunzeln. Denn der Running-Gag zieht sich durch alle Staffeln der Sendung.

Zur Rasselbande der Großfamilie gehören die elf Kinder Sylvana, Sarafina, Estefania, Calantha, Loredana, Sarah-Jane, Lavinia, Jeremy-Pascal, Sascha, Patrick und Jessica. Besonders auffällig sind die eher außergewöhnlichen Namen einiger Kinder. Diese kommen nicht von ungefähr.

Während die drei ältesten Kinder Jessica, Sascha und Patrick vergleichsweise übliche Namen haben, sind die der restlichen Kinder kreativer. Laut Mutter Silvia war es früher für sie sehr lästig, ihre Kinder auf dem Spielplatz zu rufen. Nie fühlte sich das richtige Kind angesprochen. Daher entschloss sich Silvia, dass ihre folgenden Kinder ausgefallenere, individuelle Namen tragen sollen.

Die Geschichten hinter den außergewöhnlichen Namen einiger Wollny-Kinder

Bei der Namensfindung war Mama Silvia sehr kreativ und ließ sich einiges einfallen. Inspirationen für die Namen fand sie überall:

Sylvana, da sie an Silvester geboren wurde

Sarafina nach Mama Silvias gleichnamigem Lieblingsfilm von 1992 mit Whoopi Goldberg

Estefania, nach Dieter Bohlens Ex-Frau

Calantha, vollständig Calantha-Lelanie, stammt aus einem Western-Film

Lavinia inspiriert von einem Schlager-Song

Der Name Loredana wurde im Spanien-Urlaub aufgeschnappt

Sarah-Jane hat zwei Namen, da ihre Zwillingsschwester Jane früh verstarb

Jeremy-Pascal hat einen Doppelnamen, weil sich Silvia und ihr damaliger Mann Dieter nicht auf einen einigen konnten

Ernährungsumstellung half den Wollnys beim gemeinsamen Abnehmen

Seit TV-Start 2011 haben sich die Wollnys auch optisch teils sehr verändert. Zu Beginn der Reality-Show trugen mehrere Familienmitglieder das ein oder andere Pfund mehr mit sich herum. Eine Ernährungsumstellung half den Wollnys aber offensichtlich, die Kilos nur so purzeln zu lassen.

Laut Tochter Loredana ernährten sich die Wollnys seit 2021 viel gesünder und verzichteten auf zuckerhaltige Produkte. 20 Kilo verlor die zweifache Mutter nach eigenen Angaben, auch ihre Schwestern Sarafina und Estefania sowie Mama Silvia nahmen sichtbar ab. (kh)