„SOKO Wien“ und „Notruf Hafenkante“: Diese Stars verlassen die ZDF-Serien

Fans der ZDF-Serien „SOKO Wien“ und „Notruf Hafenkante“ müssen sich demnächst auf einige Abschiede einstellen. Mehrere Darsteller verlassen die Sendungen. Doch es gibt auch Schauspiel-Nachschub.

Köln - In den ZDF-Sendungen „Notruf Hafenkante“ und „SOKO Wien“ müssen sich Zuschauerinnen und Zuschauer bald auf neue Gesichter einstellen und sich von beliebten Charakteren verabschieden. Denn gleich drei Serienaustritte verzeichnen die kultigen Sendungen noch im Herbst dieses Jahres.

„SOKO Wien“ und „Notruf Hafenkante“: Beliebte Darsteller verlassen Serie

Ab dem 6. Oktober startet „SOKO Wien“ mit neuen Folgen. Allerdings wird Stefan Jürgens (60), der die Rolle des Major Carl Ribarski in der österreichischen Krimireihe spielt, die Serie verlassen. Seit 2007 stand er für „SOKO Wien“ vor der Kamera und wirkte in über 200 Folgen mit. Bereits im November 2020 hatte der Schauspieler angekündigt, die Serie verlassen zu wollen.

Wie das ZDF nun mitteilte, wird die letzte Folge mit Stefan Jürgens am 20. Oktober ausgestrahlt. Nachfolger soll Martin Gruber (53) werden, der bereits seit 2022 als Kriminalhauptkommissars Max Herzog in der Krimireihe zu sehen ist.

Ein bedeutsamer Abschied bei „Notruf Hafenkante“

In der Serie „Notruf Hafenkante“ stehen gleich zwei Wechsel bevor: Harald Maack (67), der über 15 Jahre lang die Rolle des Polizeihauptkommissars Jörn „Wolle“ Wollenberger spielte, wird sie Serie in der kommenden Staffel verlassen. Seinen Ausstieg gab Harald Maack selbst auf Instagram bekannt und schrieb: „Nach 17 Jahren als ‚Wolle‘ habe ich mich entschieden, diese Figur in Rente zu schicken.“

Neben ihm verlässt auch die Schauspielerin Aysha Joy Samuel (26) die Serie in der kommenden Staffel. Erst im vergangenen Jahr hatte sie ihren ersten Auftritt in der Rolle als Polizistin Daisy Petersen.

Bei den beliebten ZDF-Serien „Notruf Hafenkante“ und „SOKO Wien“ werden noch 2023 Schauspieler die Sendungen verlassen, wie z.B. Harald Maack und Stefan Jürgens. © IMAGO / Future Image & IMAGO / Future Image

Die brandneuen Folgen werden ab dem 28. September ausgestrahlt. 2024 strahlt das ZDF auch neue Folgen von „Der Bergdoktor“ mit Hans Sigl aus. Die Dreharbeiten zur bereits 17. Staffel sind bereits im vollen Gang. Verwendete Quellen: ZDF.de, Instagram