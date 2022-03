Netflix-US holt Comedy-Serie mit Wolodymyr Selenskyi zurück

Von: Pia Seitler

Teilen

Wolodymyr Selenskyi, Präsident der Ukraine, wurde auch durch die Comedy-Serie „Diener des Volkes“ berühmt. © Stefanie Loos/dpa

Seit Beginn des Ukraine-Kriegs hat die Comedy-Serie „Diener des Volkes“ mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj Hochkonjunktur.

Netflix hat die Comedy-Serie „Diener des Volkes“ mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in sein Angebot in den USA aufgenommen. Das teilte der Streaminganbieter über Twitter mit. Bevor Selenskyj Präsident der Ukraine wurde, war er Schauspieler und Komiker. In der ukrainischen Fernsehserie „Sluga Naroda“ (deutsch: „Diener des Volkes“) spielte Selenskyj einen Geschichtslehrer, der plötzlich Präsident wird. Sein politischer Erfolg bei den Präsidentschaftswahlen 2019 scheint auch viel mit der Serie zu tun zu haben. Seit dem Beginn des Kriegs in der Ukraine stieg die Nachfrage nach der TV-Serie. In Deutschland ist die Serie bei Netflix noch nicht verfügbar.

BuzzFeed.de* verrät, wo die Serie „Diener des Volkes“ mit dem ukrainischen Präsidenten auch in Deutschland gestreamt werden kann.

*Buzzfeed.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.