An Weihnachten im Dienst: „Tagesschau“-Chefsprecher Jens Riewa meckert

Von: Elena Rothammer

Die „Tagesschau“ in der ARD muss auch an den Feiertagen moderiert werden. Dass das an Jens Riewa hängen bleibt, scheint den Chefsprecher zu ärgern.

München – Die Nachrichten schlafen nie. Das wissen insbesondere auch die „Tagesschau“-Sprecher. Täglich um 20 Uhr informieren sie in der ARD über die neuesten Entwicklungen. Susanne Daubner (62) und Jens Riewa (60) sind wohl die Aushängeschilder der Sendung. Gemeinsam waren sie auch bei „Dalli Dalli – Die Weihnachtsshow“ zu Gast und gewährten Einblick in ihren Dienstplan über die Feiertage.

„Na, wer wohl?“: „Tagesschau“-Sprecher Jens Riewa meckert über Dienst an Heiligabend

Dass Jens Riewa ein echter Profi ist, bewies er erst kürzlich bei einer „Tagesschau“-Panne. Am Dienstagabend (19. Dezember) war der Journalist aber ausnahmsweise nicht im ARD-Studio, sondern im ZDF bei „Dalli Dalli – Die Weihnachtsshow“ zu sehen.

Mit seiner Kollegin Susanne Daubner bildet er in der Sendung ein Team und steht zwischen den Spielen auch Moderator Johannes B. Kerner (59) Rede und Antwort. „Wisst ihr schon, wer Heiligabend Dienst hat? Einer von euch zufällig, oder –“, fragt Kerner das Duo, während Susanne auch schon einen vielsagenden Blick in Richtung Jens Riewa wirft und auf ihn zeigt. Dieser nickt schließlich mit wenig begeistertem Gesichtsausdruck. „Na, wer wohl. Da muss der Chefsprecher ran, ja“, meckert der 60-Jährige.

„Das muss man im ZDF nicht wissen“: „Tagesschau“-Sprecher Jens Riewa teilt gegen Johannes B. Kerner aus

Daraufhin wendet sich Johannes B. Kerner an das Publikum und verkündet: „24. Dezember, 20.15 Uhr, das können Sie sich schon mal vormerken.“ Dabei läuft die „Tagesschau“ von 20.00 bis 20.15 Uhr in der ARD. „Da ist alles vorbei. Aber das sagen viele immer“, lacht Jens Riewa deshalb. Einen Seitenhieb kann sich der Chefsprecher dann aber doch nicht verkneifen. „Im ZDF muss man das nicht wissen“, stichelt er gegen Kerner. Dieser nimmt die Spitze mit Humor: „Ich merke schon, es ist eine gewisse Schärfe, die ihr hier reintragt. Aber ich halte das aus.“

