Diese „Hochzeit auf den ersten Blick“-Szene wurde aus der Sendung gestrichen

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Schlechte Stimmung bei Yasemin und Jochen? „Hochzeit auf den ersten Blick“-Fans diskutieren über ein neu aufgetauchtes Video und sind sich sicher: „Eine glückliche Braut sieht anders aus“.

Kirschau – Kurz vor ihrer „Hochzeit auf den ersten Blick“ kamen Yasemine Zweifeln. Trotzdem trat die 31-Jährige vor den Traualtar und gab Jochen (38) das Ja-Wort. Ihre Bedenken waren verflogen – zumindest dachten das die TV-Zuschauer. Denn nun ist ein Video im Netz aufgetaucht, dass Fans am Ehe-Glück des „Hochzeit auf den ersten Blick“-Paares zweifeln lassen.

Diese „Hochzeit auf den ersten Blick“-Szene wurde aus der Sendung gestrichen

Yasemin und Jochen gaben sich mit einem eindeutigen „Ich will“ in der zweiten „Hochzeit auf den ersten Blick“-Folge das Ja-Wort. Die Hochzeitsnacht der beiden war „kurz“, wie Jochen danach verriet. Beide seien ins Bett gefallen. Es „gab da jetzt kein großes Gefühl, weil man so k. o. war und einfach mal den Schlaf […] gebraucht hat“. Eine romantische Hochzeitsnacht klingt anders. Kriselt es bei Yasemin und Jochen jetzt?

„Halt, Stop“-Andreas, „Erdbeerkäse“-Nadine und Co.: Das wurde aus den Frauentausch-Teilnehmern Fotostrecke ansehen

Das neue Instagram-Video von Jochen zeichnet nun ein ähnliches Bild. Denn der 38-Jährige ist Hobby-Musiker und schreibt in seiner Freizeit auch eigene Songs. Seine neuste Eigenkomposition hat er Yasemin gewidmet. Auf der Hochzeitsfeier präsentierte er seiner frisch angetrauten Ehefrau seinen Song mit dem Titel „Auf den ersten Blick“ – eine Szene, die Sat.1 aus der fertigen Folge gestrichen hat.

Schlechte Stimmung bei Yasemin und Jochen? „Hochzeit auf den ersten Blick“-Fans diskutieren über ein neu aufgetauchtes Video und sind sich sicher: „Eine glückliche Braut sieht anders aus“. © Instagram/jochen.hadeb

Fans wollen nun auch wissen, warum es das selbstgeschriebene Liebeslied von Jochen nicht ins TV geschafft hat: Yasemin sieht beim Zuhören alles andere als glücklich aus.

Diese „Hochzeit auf den ersten Blick“-Paare sind noch zusammen In zehn Jahren „Hochzeit auf den ersten Blick“ gab es weitaus mehr Trennungen als glückliche Beziehungen. Ein paar Paare sind aber noch zusammen. Jaqueline und Peter (Staffel 9) Michaela und Oliver (Staffel 9) Simone und Marcus (Staffel 8) Annika und Manuel (Staffel 7) Ramona und Stephan (Staffel 3) Quelle: sat1.de

„Eine glückliche Braut sieht anders aus“: „Hochzeit auf den ersten Blick“-Fans zerreißen Yasemine

Yasemin und Jochen sitzen kurz nach ihrer Trauung auf einer Bank. Er spielt Gitarre und singt seinen selbstgeschriebenen, von seiner Braut inspirierten, Song. „Bist du genauso bereit für das Glück auf den ersten Blick?“, schmettert Jochen. Doch Yasemin scheint sich in dieser Situation nicht sonderlich wohl zu fühlen. Immer wieder zieht sie die Augenbrauen zusammen und schaut verlegen auf den Boden.

„Wahrscheinlich haben sie es nicht gezeigt, weil man da schon sah, dass sie nicht so schön reagierte wie Alexandra bei Heikos Ständchen. Ach man, das ist so schad“, ist sich ein Fan sicher. „Sorry, aber eine glückliche Braut sieht anders aus … so oft, wie sie nach unten guckt“, kommentiert ein anderer Zuschauer das Video. „Ihr Gesicht spricht Bände“, schließt sich auch dieser Fan an. Ein anderer User spekuliert, dass Yasemin vielleicht gar nicht unglücklich ist, sondern einfach in dem Moment einfach nur überfordert. Ob distanziert oder überfordert: Viele „Hochzeit auf den ersten Blick“-Zuschauer lassen schon vor diesem Video kein gutes Haar an Yasemin. Verwendete Quellen: Instagram/jochen.hadeb