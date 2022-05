Sascha Mölders und „Bauer sucht Frau“-Stars: Die neuen Kandidaten von „Das Sommerhaus der Stars“ 2022

Das „Sommerhaus der Stars“ geht dieses Jahr in die siebte Runde. Acht Paare bewohnen die Promi-WG in Bocholt und kämpfen um den Titel „Promipaar des Jahres“. RTL hat nun bekannt gegeben, wer dabei ist.

Bocholt - Das „Sommerhaus der Stars“ (alle News auf der Themenseite) lässt Trash-TV-Liebhaber jedes Jahr höher schlagen. Seit 2016 sorgt die RTL-Sendung für beste Unterhaltung. In der Promi-WG haben bereits Stars wie Patricia Blanco, Micaela Schäfer und Jens Büchner „Urlaub“ gemacht.

Darum geht‘s in „Das Sommerhaus der Stars“

Acht prominente Paare ziehen auch dieses Jahr ins „Sommerhaus der Stars“ (alle Infos zur Show). Dort werden sie auf engstem Raum beieinander wohnen und in verschiedenen Spielen ihre Sportlichkeit, ihr Wissen und ihre Teamfähigkeit unter Beweis stellen müssen. Nur wer sich geschickt anstellt, kann sich für die nächste Runde zu saven.

Alle anderen riskieren, in der Nominierungsnacht von den Mitbewohnern rausgewählt zu werden. Am Ende bleibt nur ein Paar übrig: Das „Promipaar des Jahres“ darf 50.000 Euro reicher nach Hause fahren.

Diese 8 Promipaare ziehen in „Das Sommerhaus der Stars“ 2022 ein

Acht Promipaare treten auch dieses Jahr in die Fußstapfen von Elena Miras und Co. Mit dabei sind Kader Loth (49) und Ismet Atli (51), mit dem sie seit 13 Jahren (mit Unterbrechungen) zusammen ist. Die ehemalige Dschungelcamperin: „Jeder hat dort schon mitgemacht, es ist Zeit, dass die Königin dabei ist!“ Ex-Fußballprofi Mario Basler (53) und Doris Büld (52) ziehen ebenfalls in die Promi-WG, Mannheim24 kennt die Details.

Auch „Bauer sucht Frau“-Traumpaar Patrick Romer (26) und Antonia Hemmer (22), sind dabei. DSDS-Kultkandidat Cosimo Citiolo (41) bringt seine Nathalie Gaus (31) mit. Und Ex-“Promi Big Brother“-Kandidat Eric Sindermann (33) kommt mit Katharina Hambuechen (27). (Das waren die größten Streithähne der vergangenen Staffeln „Sommerhaus der Stars“)

Auch diese Paare sind dieses Jahr beim „Sommerhaus der Stars“ dabei

Eher weniger bekannt sind vielleicht YouTuber Marcel Dähne (28) und Lisa Wienberger (24) - doch das könnte sich schon bald ändern. Sascha Mölders (37) lennt man normalerweise vom Fußballfeld. Doch auch er und seine Frau Ivonne Mölders (42) ziehen dieses Jahr ins „Sommerhaus der Stars“. Zuletzt ziehen Ex-AWZ-Star Stephen Dürr (47) und seine Frau Katharina Dürr (39) in die Promi-WG.

In den vergangenen Jahren gab es im „Sommerhaus der Stars“ auch Nachzügler, die erst später auf den Bauernhof in Bocholt zogen. 2021 waren es Jana Pallaske und Sascha Girndt, die erst mit Verspätung zu den anderen stießen. Im Jahr zuvor Bachelor-Teilnehmerin Eva Benetatou und ihr damaliger Verlobter Chris Broy. Es wäre also gut möglich, dass auch dieses Jahr noch ein weiteres Paar überraschend zu den anderen stößt.

Antonia Hemmer und Patrick Romer

Seit ihrer Teilnahme bei „Bauer sucht Frau“ wissen Antonia Hemmer und Patrick Romer, wie sie in den Schlagzeilen bleiben. Kürzlich gab die RTL-Kandidatin zu: Dass Patrick mit seiner Schwägerin im Bett war, sei ok - „Ist auf dem Dorf so“.