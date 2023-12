Diese „Sturm der Liebe“-Stars verlassen die Serie noch 2023

Noch im Dezember müssen sich Fans von „Sturm der Liebe“ von zwei Darstellern verabschieden – sie verlassen die ARD-Serie.

Vagen – „Sturm der Liebe“-Fans müssen noch einmal stark sein. Denn vor Weihnachten hat ARD noch einen doppelten Abschied vom Fürstenhof verkündet. Zwei beliebte Seriendarsteller verlassen das Set – allerdings nichts Ungewöhnliches, da zumeist in jeder Staffel eine Liebesgeschichte mit neuen Protagonisten im Fokus steht. Da die Hauptfiguren oft wechseln, dürften Fans das Prozedere also schon zur Genüge kennen.

„Sturm der Liebe“-Aus: Julian und Noah ziehen um

Dieses Mal trifft es Tim Borys (32), der die Serienfigur Julian Specht verkörpert hat. Laut „t-online“ wird er in Episode 4.168 am 18. Dezember das letzte Mal in „Sturm der Liebe“ zu sehen sein. Den Chauffeur und Kfz-Mechatroniker zieht es nach Spanien. Die erste Folge mit Borys war im Juni 2023 zu sehen.

Darüber hinaus wird sich auch Christopher Jan Busse vom „Sturm der Liebe“-Set verabschieden. Seine Rolle Noah Schwarzbach war seit Dezember 2022 in der ARD-Serie zu sehen. Seine letzte Folge läuft am 22. Dezember. Auch Noah möchte nach Spanien gehen.

Wie geht es für Tim Borys und Christopher Jan Busse nach „Sturm der Liebe“ weiter?

Da beide allerdings nur umziehen und nicht etwa den Serientod sterben, ist eine Rückkehr von Julian und Noah nicht auszuschließen. Christopher Jan Busse plant nach seinem Serien-Ende zunächst auf der Theaterbühne in Hannover zu stehen.

Bei Tim Borys sind aktuell noch keine neuen Projekte bekannt. Aber auch er hat Erfahrungen im Theater gemacht. Er stammt aus einer Schauspielerfamilie und absolvierte eine Ausbildung am William Esper Studio in New York. Seitdem stand er für einige Theaterproduktionen auf der Bühne, beispielsweise für „Zorn“ bei den Hamburger Kammerspielen. Zuletzt spielte er aber auch in der ZDF-Produktion „Ein Sommer in Istrien“ und im Kinofilm „Zwei ist eine gute Zahl“ eine Hauptrolle. „Sturm der Liebe“ wird seit 2005 montags bis freitags ab 15:10 Uhr im Ersten ausgestrahlt.

ARD STURM DER LIEBE FOLGE 4068, am Donnerstag (27.07.23) um 15:10 Uhr im ERSTEN. Eleni (Dorothée Neff, r.) versichert sich ihrer Liebe zu Julian (Tim Borys, l.). © ARD/Christof Arnold

Apropos „Sturm der Liebe“: Die 20. Staffel hält einige Überraschung bereit, denn die ARD wirft bisheriges Konzept komplett über den Haufen. Verwendete Quellen: ARD, t-online