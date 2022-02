Diese Tänze tanzen die Promis am Freitag bei Let‘s Dance

In der ersten „Let‘s Dance“-Runde ist von Tango bis Wiener Walzer alles dabei! © RTL / Stefan Gregorowius

Welchen Tanz werden die Promis bei „Let‘s Dance“ auf‘s Parkett legen? Vom Tango bis zum Wiener Walzer ist zum Show-Start alles dabei.

Köln – Es ist wieder soweit! „Let‘s Dance“ geht in die nächste Runde. Nach der Kennenlernshow am vergangenen Freitag (18. Februar) wird es für die Promi-Kandidaten jetzt bitterernst. Erstmals werden sie das berüchtigte Parkett betreten und vor der Jury bestehend aus Joachim Llambi (57), Jorge Gonzalez (54) und Motsi Mabuse (40) ihr Können beweisen.

Falls die Stars gehofft hatten, die harsche Kritik von Chefjuror Llambi nur über eine Videoschalte über sich ergehen lassen zu müssen, wird die Enttäuschung groß sein. Der an Corona erkrankte Tanz-Experte konnte sich noch diesen Morgen (25. Februar) freitesten lassen und wird deshalb heute Abend wie gewohnt am Jury-Pult Platz nehmen.

Kurz vor der Live-Sendung ist jetzt auch offiziell, mit welchen Tänzen die Kandidaten und ihre Profi-Partner in der ersten echten „Let‘s Dance“-Folge überzeugen wollen. Und dabei steht eines fest: Abwechslung ist garantiert! Von feurigen lateinamerikanischen Choreografien bis hin zu festlichen Paartänzen ist alles dabei. Die Zuschauer heute Abend vor den Fernsehgeräten können sich also auf so einiges gefasst machen.

Quickstep, Tango und Co. – Joachim Llambi und seine Kollegen können gespannt sein

Der Quickstep scheint es so einigen Promis angetan zu haben. Gleich vier Paare wollen mit dem ursprünglich aus dem Foxtrott entstandenen Standardtanz überzeugen. Cheyenne Ochsenknecht (21) und Profi Evgeny Vinokurov (31) geben sich zu „Strip“ von Sängerin Lena die Ehre. Schauspieler Timur Ülker (32) und Malika Dzumaev (31) tanzen zu Tarkans „Şımarık“. Auch TV-Star Caroline Bosbach (32) und Komiker Bastian Bielendorfer (37) werden mit ihren jeweiligen Begleitern einen Quickstep vorführen.

Schauspielerin Sarah Mangione (31) und Schlagersängerin Michelle (50) haben derweil vor, ein wenig Leidenschaft auf‘s Parkett zu bringen. Mit ihren Partnern wagen sich die beiden Damen an einen heißen Tango. Der Cha Cha Cha soll Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg (49) und Moderatorin Janin Ullmann (40) Glück bringen. Ob sie den lateinamerikanischen Klassiker meistern werden? Auch Mike Singer (22) und Amira Pocher (29) ziehen ihre Inspiration aus Südamerika: Sie werden mit Profi-Unterstützung jeweils einen Salsa zeigen.

Doch auch der Walzer ist in Folge 1 vertreten. Moderator Riccardo Basile (30) mag es auf Wiener Art, während René Casselly (25) einen langsamen Walzer tanzt. Wer sehen will, ob die Promis mit ihrer Tanzwahl richtig liegen, sollte heute Abend um 20:15 Uhr auf RTL einschalten.