Happy End? Bei diesen „Bauer sucht Frau“-Paaren hat es gefunkt

Von: Elena Rothammer

Drucken Teilen

Die ersten Hofwochen bei „Bauer sucht Frau“ neigen sich dem Ende zu. Gleich drei TV-Landwirte scheinen in der RTL-Kuppelshow bislang die Richtige gefunden zu haben.

Köln – Bei „Bauer sucht Frau“ wagten dieses Mal 12 Singles das Abenteuer und suchten in der RTL-Show nach der großen Liebe. Für einige sind die Hofwochen mit ihren Auserwählten bald schon vorbei – und könnten wohl kaum glücklicher darüber sein, diesen Schritt gewagt zu haben. Drei Paare haben sich am Ende ihrer Hofwoche bereits verliebt.

Ende der Hofwochen: „Bauer sucht Frau“-Kandidaten ziehen Bilanz

Obwohl „Bauer sucht Frau“-Hofdame Simone (55) zunächst von Siegfrieds (63) Tischmanieren entsetzt war, sind die beiden ganz angetan voneinander. Am Ende ihrer Hofwoche überreicht der Landwirt ihr einen Strauß Rosen und eine Tüte Fruchtgummi mit dem Aufdruck „Meine Traumfrau bist du“. Nach dieser Geste kommen der Blondine sogar die Tränen. „Ich bin in den Siegfried verliebt und ich wünsche mir auf jeden Fall eine feste Beziehung“, hält Simone im Einzelinterview fest. Der Bullenzüchter blickt ebenfalls hoffnungsvoll in die gemeinsame Zukunft.

Tränen, Trennung, Happy End: So ging es für die Paare bei „Bauer sucht Frau International“ weiter Fotostrecke ansehen

Auch Hans (65) und Elke (62) müssen nach ihrer Hofwoche Abschied nehmen und ziehen Bilanz. Diese fällt durchweg positiv aus. „Alles, was ich gesehen habe, ist so stimmig und fühlt sich so gut an. Ich bin mir sicher, dass das passt. Absolut“, betont der Pferdewirt. Elke ist genauso froh, Hans kennengelernt zu haben und schwärmt: „Ich bin glücklich.“ Beide wünschen sich, ihre Beziehung noch weiter auszubauen.

Erster Kuss: „Bauer sucht Frau“-Kandidat André gesteht Julia seine Gefühle

Milchbauer André (33) hat für seine Hofdame Julia (29) sogar auf einer Wiese ein Strohsofa vorbereitet und bekommt dort ein herzerwärmendes Hofwochen-Fazit zu hören. „Ehrlich gesagt, war das die schönste Woche in meinem ganzen Leben. Ich war jeden Tag einfach superhappy und glücklich.“ Dem Landwirt geht es ähnlich. „Ich muss schon sagen, ich habe mich schon in dich verliebt“, gesteht er und küsst seine Auserwählte endlich zum ersten Mal.

Die ersten Hofwochen bei „Bauer sucht Frau“ neigen sich dem Ende. Gleich drei Paare scheinen ihr Glück gefunden zu haben: Siegfried und seine Simone, Hans und seine Elke und André und seine Julia © Screenshot / RTL / „Bauer sucht Frau“ & Screenshot / RTL / „Bauer sucht Frau“ & Screenshot / RTL / „Bauer sucht Frau“

Ihren ersten Kuss beschreiben André und Julia als „wunderschön“. Danach bietet er ihr sogar an, die Hofwoche zu verlängern. „Nichts lieber als das“, freut sich die Projektmanagerin. So weit ist „Bauer sucht Frau“-Kandidat Patrick noch nicht – er schickte eben erst eine Hofdame nach Hause. Verwendete Quellen: RTL / „Bauer sucht Frau“