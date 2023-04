DSDS-Boss Dieter Bohlen war mal in der „Let‘s Dance“-Jury

Im Zuge der aktuellen Let’s-Dance-Staffel schauen die Stars der TV-Show auf die besten Momente zurück. Auch Dieter Bohlen saß beispielsweise mal in der Jury.

Köln – Dieter Bohlen (69) tanzt offenbar auf jeder Hochzeit! Der Poptitan und Plattenboss ist aus dem RTL-Fernsehprogramm nicht mehr wegzudenken, immerhin gilt er als Macher und Zugpferd der megabeliebten TV-Shows „Deutschland sucht den Superstar“ und „Das Supertalent“. Doch Bohlen hat auch noch in anderen Formaten mitgemischt. Der DSDS-Chefjuror saß nämlich einst sogar in der Jury der RTL-Tanzsendung „Let’s Dance“. Doch wie kam es zu diesem merkwürdigen Gastspiel?

Grund für Dieter Bohlens Auftritt bei „Let’s Dance“ war der Ausfall der ursprünglichen Jurorin Ute Lemper (59). Die Musicallegende hatte am Abend des großen Staffelfinales ein wichtiges Konzert und konnte deshalb die Leistungen der Finalistinnen Susan Sideropoulos (42) und Katja Ebstein (78) nicht bewerten. Kurzerhand ließ sich also Bohlen als Gastjuror engagieren. Doch wie gefiel den langjährigen „Let’s Dance“-Mitarbeitern das kurze Intermezzo mit dem kontroversen Superstar-Macher?

Könnt ihr euch noch dran erinnern? Dieter Bohlen saß 2007 einmal tatsächlich in der „Let‘s Dance“-Jury. © RTL

Jury-Mitglieder und Profitänzer haben Dieter Bohlen in guter Erinnerung

Im Staffelfinale von „Let’s Dance“ im Jahr 2007 saß Dieter Bohlen übrigens nicht nur in der Jury, sondern trat ebenso mit seinem frisch gekrönten „Superstar“ Mark Medlock (44) auf, der nur kurz zuvor die damalige Staffel DSDS für sich entschieden hatte. Der Gastauftritt des Poptitan kam dabei bei langjährigen „Let’s Dance“-Mitarbeitern ziemlich gut an. Jurorin Motsi Mabuse (41) erinnert sich: „Er hat das gut gemacht. Er hat genau gewusst, über was er reden kann, und was er besser nicht sagen sollte.“

Auch Profitänzerin Isabel Edvardsson (40) war von Bohlens Auftritt als Gastjuror begeistert. „Bohlen war, wir er immer ist, sehr authentisch und hat seine Sprüche gebracht“, berichtet sie über die Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Modern-Talking-Star. Ob Dieter wohl demnächst nochmal bei „Let’s Dance“ auftreten wird? Das Zeug zum Punktrichter scheint er ja definitiv zu haben.