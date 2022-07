„Nicht kapiert, dass ich immer so hart rübergekommen bin“: Dieter Bohlen hat in DSDS-Pause viel nachgedacht

Dieter Bohlen sitzt in der Jury von DSDS © Revierfoto/Imago

„DSDS“-Pause veränderte ihn: Dieter Bohlen enthüllte, dass ihn seine kleine Auszeit zum Nachdenken brachte. Der Musiker geht die Dinge jetzt lockerer an.

Tötensen – Er konnte neue Kraft tanken: Dieter Bohlen (68) verriet, dass ihn seine kurze Pause von „DSDS“ dazu brachte, über seine Arbeit als Jury-Mitglied in der Castingshow zu reflektieren. Die Fans des „With A Little Love“-Hitmachers können sich über die „DSDS“-Rückkehr ihres Idols freuen, wenn der Poptitan in der bevorstehenden Staffel des TV-Formats erneut die Chefposition antritt. Im Rahmen der 19. Staffel hatte Florian Silbereisen (40) am Jurytisch Platz genommen, wodurch Dieter eine kleine Pause von der Show einlegen konnte.



In einem Interview mit Frauke Ludowig (58) für „Explosiv“ sprach der Musiker jetzt darüber, dass ihn seine kurze Auszeit von dem Talentwettbewerb verändert hat und er neue Kraft schöpfen konnte. Der TV-Star erzählte: „Es war so bisschen Krafttanken für mich. Ich konnte natürlich auch ein bisschen reflektieren, was ich gemacht habe.“ Zudem habe er sich zuvor immer die Quoten der Sendung angeschaut und sich dadurch extrem unter Druck gesetzt, der in seiner Pause von ihm abgefallen sei. Nach seiner kleinen Auszeit wolle er die Dinge ab jetzt etwas ruhiger angehen.

Der Sänger fügte hinzu, dass ihm gar nicht klar gewesen sei, wie knallhart er in der RTL-Castingshow oftmals bei den Leuten angekommen sei. „Ich habe nicht kapiert, dass ich immer so hart rübergekommen bin”, enthüllte er. Das Jurymitglied des Talentwettbewerbs erklärte auch, dass er in der kommenden Staffel daran etwas ändern wolle. Der Star betonte: „Ich werde mich nicht verbiegen, aber ich möchte eigentlich gar nicht so hart sein.”