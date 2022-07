„Das tut einem einfach weh“: Dieter Bohlen konnte DSDS mit Florian Silbereisen nicht angucken

Von: Sarah Wolzen

Dieter Bohlen habe sich DSDS mit Florian Silbereisen nicht angucken können, so der Poptitan © dpa | Daniel Bockwoldt & dpa | Roberto Pfeil

18 Jahre lang war Dieter Bohlen das Gesicht von „Deutschland sucht den Superstar.“ Bis er durch Schlagerstar Florian Silbereisen ersetzt wurde. DSDS habe er sich deshalb nicht anschauen können, wie der Poptitan nun verrät.

Mallorca - Es ist die Sensation schlechthin: Nachdem er im vergangenen Jahr nach 18 Jahren bei „Deutschland sucht den Superstar“ seinen Chefsessel in der Jury räumen musste, kehrt Dieter Bohlen (68) für die letzte DSDS-Staffel zurück.

Dieter Bohlen kehrt zu DSDS zurück

In der vergangenen Staffel hatte Florian Silbereisen (40) den DSDS-Chefposten übernommen. Doch auch der Schlagerstar konnte die sinkenden Quoten der einst so erfolgreichen Castingshow nicht wieder nach oben hieven. Angeschaut haben will sich der Poptitan die einzige DSDS-Staffel ohne sich selbst, übrigens nicht.

„Ich hab nicht eine Sekunde geguckt“, sagte der 68-Jährige in dem am Sonntagabend ausgestrahlten RTL-Starmagazin „Exclusiv – Weekend“. Ob es ihn zu sehr geschmerzt hätte?, fragte Interviewerin Frauke Ludowig den Pop-Produzenten auf Mallorca.

Dieter Bohlen hat DSDS mit Florian Silbereisen nicht angeschaut

„Ja. Das tut einem einfach weh. Da bin ich ganz ehrlich. Und so eine Sendung, die man 18 Jahre gemacht hat, dann guck ich mir das lieber nicht an.“

Für seine Rückkehr zu DSDS hat Dieter Bohlen auch schon einige Veränderungen angekündigt. Er habe „viele neue Ideen“, so der Poptitan aus Tötensen. Verwendete Quellen: dpa, RTL