Fans stinksauer: München-Woche bei „Das perfekte Dinner“ ohne bayerische Küche

Von: Diane Kofer

Teilen

„Das perfekte Dinner“ gastiert diese Woche in München – gekocht wird aber zuerst einmal asiatisch. Das schmeckt den lokalen Fans überhaupt nicht.

München – Neue Woche, neue Gerichte! „Das perfekte Dinner“ startet in die München-Woche – und Kandidatin Cecile (30) eröffnet. Weil sie das Reisen liebt und schon viel in der Welt herumgekommen ist, hat sie sich für ihren Abend ein Menü aus der asiatischen Küche überlegt. Ganz nach dem Motto „vom Münchner Osten in den Fernen Osten“ zaubert sie am Herd. Bei den lokalen Zuschauern punktet sie mit den ausgefallenen Gerichten jedoch nicht.

„Bayern – des samma mir!“: Münchner Fans machen sich über „Das perfekte Dinner“-Kandidatin lustig

Schon ihre Speiskarte ist ziemlich kreativ – dort hat Cecile lediglich Koordinaten aufgelistet. Mit der Vorspeise 39° 54‘N 116° 24‘O

und ihrer Hauptspeise 37° 33‘N 126° 58‘O können ihre Konkurrenten aber nur wenig anfangen. Übersetzt gibt es unter anderem asiatische Teigtaschen, schwarze Burger und Süßkartoffel-Pommes. Unter der München-Woche hat man sich in Bayern aber etwas anderes vorgestellt. Vielen Fans zu Hause fehlt etwas Bayerisches auf dem Tisch.

„Halt, Stop“-Andreas, „Erdbeerkäse“-Nadine und Co.: Das wurde aus den Frauentausch-Teilnehmern Fotostrecke ansehen

„Dann mach halt gescheite Pommes und nicht diesen Süßkartoffel-Schmarn“, meckert ein Zuschauer auf der Plattform X (ehemals Twitter). Auch vom angeblichen Münchner Getränk – dem „Munich Mule“ haben viele noch nie gehört. „Was soll ein Munich Mule sein?“, fragt sich jemand. Auch viele weitere Nutzer bemängeln, dass bayerisches Gefühl bisher nicht aufkommt. „Ich als gebürtige Münchnerin beobachte die Münchner Gruppe – hab aber leider nicht mitbekommen – sind da auch echte Münchner dabei?“, schreibt eine Zuschauerin. Mit „Bayern – des samma mir!“ versucht jemand, zumindest online München-Stimmung zu machen.

Super vorbereitet: „Das perfekte Dinner“-Kandidatin kann bei den Fans trotzdem punkten

Auch wenn es auf regionaler Ebene ordentlich Kritik gibt, kann Kandidatin Cecile ein paar Pluspunkte sammeln. Sie hat nicht nur den Teig für ihre Teigtaschen in stundenlanger Arbeit selbst gemacht, sondern scheint auch insgesamt für alle Fälle gewappnet zu sein. „Ich finde sie sehr gut vorbereitet. Sieht man selten“, schwärmt eine Zuschauerin von der 30-Jährigen.

„Das perfekte Dinner“ ist diese Woche in München zu Gast. Gekocht wird bei Kandidatin Cecile aber nicht bayerisch, sondern asiatisch. © Screenshot: Das perfekte Dinner/ Vox (Fotomontage)

Die vergangene Woche der Koch-Sendung startete im Übrigen ziemlich katastrophal. Eine Kandidatin musste die „Das perfekte Dinner“-Dreharbeiten abbrechen. Verwendete Quellen: „Das perfekte Dinner“/ Vox