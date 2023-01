Dschungelcamp-Experten überzeugt: Djamila Rowe ist „die zukünftige Dschungelkönigin“

Von: Madlen Trefzer

Teilen

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ steht kurz vor dem Finale. In nur wenigen Stunden wissen wir, wer der neue Dschungelkönig wird. Experten sind sich sicher: Es wird Djamila Rowe!

Nach vielen Spekulationen kommt eine begründete. TV-Star und Dschungelcamp-Experte Manuel Flickinger scheint zu wissen, wer von den drei Finalisten der neue Dschungelkönig – in dem Fall die neue Dschungelkönigin wird. Es soll natürlich niemand anderes werden, als die sympathische, verständnisvolle und aufrichtige Djamila Rowe. Sie kommt erst als Nachzüglerin ins Dschungelcamp und überwältigt Millionen Zuschauer mit ihrer charmanten und aufgeschlossenen Art. Hier kannst Du einsehen, wann das Dschungelcamp-Finale startet.

Name Djamila Rowe Geboren 1. August 1967 (Alter 55 Jahre), Lichtenberg, Berlin Beruf Visagistin, Model Bekannt durch Eine frei erfundene Affäre TV-Formate Adam sucht Eva, Big Brother, Dschungelcamp 2023

Manuel Flickinger sagt warme Worte über Dschungelcamp-Liebling Djamila Rowe

„Ich finde die Reise von Djamila einfach sensationell. Sie ist ehrlich, sympathisch und ist einfach eine ganz nette Person“, erklärt Manuel Flickinger in einem RTL-Interview. Darüber hinaus habe ihn ihre traurige Lebensgeschichte sehr bewegt – wie auch tausende Dschungelcamp-Fans. „Ich gönn es ihr von Herzen. Ich glaube, dass es die Djamila macht“, vermutet Flickinger und ist mit dieser Meinung nicht allein, wie Mannheim24 berichtet.

„Eigentlich kann nur noch sie Dschungelkönigin werden. Die beiden anderen sind unwählbar in meinen Augen…“, kommentiert ein Dschungelcamp-Fan auf Instagram. Mit „die beiden anderen“ meint er Lucas Cordalis und Gigi Birofido. Diese beiden sDschungelcamp-Kandidaten streiten auch was das Zeug hält – selbst Cordalis hält sich dabei kaum zurück. Djamila hingegen übernimmt fortwährend die Rolle der Zuhörerin, der Ehrlichkeit in Person und der liebevollen Camp-„Mutti“.

Dschungelcamp-Fans stehen auf Djamilas Seite und sind sich sicher – sie wird Dschungelkönigin!

Ein Dschungelcamp-Fan bestätigt: „Sie muss gewinnen – die authentischste Person überhaupt im Dschungelcamp. Und so lieb und empathisch. Sie hat die Krone und den Hype verdient.“ Ein weiterer Zuschauer ist überzeugt: Djamila Rowe ist „die zukünftige Dschungelkönigin“. „Djamila muss heute einfach gewinnen. Sie hat eine mega Entwicklung hingelegt und ist einfach nur super sympathisch!“

Dschungelcamp auf RTL: Bilder zeigen alle Sieger der vergangenen Staffeln Fotostrecke ansehen

Um es kurz zu machen – Djamila ist ein wahnsinnig beliebter Charakter bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Wie im Sturm erobert sie die Herzen der Dschungelcamp-Zuschauer und gibt bei ihren Dschungelprüfungen – wie etwa der mit Cosimo – einfach alles. „Anfangs hatte ich sie gar nicht auf dem Schirm, aber sie hat sich echt gut bewährt und das hat dem Zuschauer auch gefallen, sonst wäre sie nicht da, wo sie ist“, argumentiert Manuel Flickinger. (mad)