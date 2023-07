Doch keine neue Liebe für „Bergdoktor“-Lilli? „Es wird nicht geküsst“

Von: Melanie Habeck

Aktuell laufen die Dreharbeiten für die 17. „Der Bergdoktor“-Staffel. Im IPPEN.MEDIA-Interview verrät Schauspielerin Ronja Forcher, ob es für ihre Figur Lilli demnächst romantisch wird.

Berlin – Das „Der Bergdoktor“-Team hat alle Hände voll zu tun, denn am Wilden Kaiser wird gerade die 17. Staffel der ARD-Erfolgsserie gedreht. Auch Schauspielerin Ronja Forcher (27) gibt am Set wieder Vollgas, hat sich bei der Berliner Fashion Week aber eine kleine Auszeit gegönnt. Am Rande der „Kilian Kerner Berlin Show“ äußert sich die Lilli-Darstellerin im Gespräch mit IPPEN.MEDIA zu den Gerüchten, dass ihre Figur in den neuen Episoden einen Mann kennenlernt.

Zwei neue Männer am „Bergdoktor“-Set: Verliebt sich Ronja Forchers Figur Lilli?

In der 17. „Bergdoktor“-Staffel werden auch einige neue Gesichter zu sehen sein: Mit Jonas Kaufmann (20) und Frédéric Brossier (31) stoßen gleich zwei Schauspieler zum Ensemble hinzu, die vom Alter her zu Lilli Gruber passen würden. Daher beschäftigt die Fans derzeit vor allem eine Frage: Wartet in den neuen „Bergdoktor“-Folgen das große Liebesglück auf Ronja Forchers Serienfigur? Die Lilli-Darstellerin heizte die Spekulationen mit einer Instagram-Story von den Dreharbeiten noch zusätzlich an: So ging es bei einem Nachtdreh mit bunter Lichterkette offenbar äußerst romantisch zu.

Im IPPEN.MEDIA-Interview verrät Ronja Forcher, dass die Dreharbeiten ganz hervorragend laufen. Das ganze Team arbeite momentan fleißig daran, dass die Zuschauer 2024 acht neue Folgen zu sehen bekommen. Doch hält die 17. Staffel auch eine neue Liebe für Lilli bereit? „Mein Mund ist verschlossen. Aber es wird nicht geküsst in dieser Staffel, so viel sage ich“, hält sich die Schauspielerin eher bedeckt.

Schon gewusst? „Der Bergdoktor“ ist ein Remake „Der Bergdoktor“ ging in den Neunzigern schon einmal auf Sendung. Von 1992 bis 1997 lief die Arztserie noch auf Sat.1. Die Rolle des Bergdoktors Dr. Burgner übernahm damals Gerhart Lippert (85). Doch nach nur vier Staffeln starb Burgner den Serientod und Dr. Hallstein (Harald Krassnitzer, 62) wurde der neue Bergdoktor.



Trotz guter Quoten stampfte Sat.1 die Serie nach nur fünf Jahren ein. Das ZDF sicherte sich schließlich die Rechte an der Serie – mit Erfolg. Denn auch nach 16 Staffeln ist noch immer kein Serien-Finale geplant. (Quelle: fuersie.de)

Anders als ihre Serienfigur: Ronja Forcher hat den Richtigen bereits gefunden

Mit einer weiteren Aussage deutet Ronja Forcher aber zumindest an, dass sie mit einem der Neuzugänge besonders eng zusammen arbeitet. „Es ist ein ganz lieber neuer Mensch in unser Ensemble gekommen, den im nächsten Jahr dann alle kennenlernen werden. Und mit dem macht es großen Spaß“, schwärmt sie von den TV-Aufnahmen. Die Fan-Hoffnung, dass demnächst ein Mann ins Leben von Lilli Gruber tritt, ist somit zumindest nicht ganz aussichtslos.

In der letzten „Der Bergdoktor“-Staffel zerbrach Lilli Grubers Beziehung und ließ die junge Frau mit gebrochenem Herzen zurück. Im IPPEN.MEDIA-Interview bei der Berliner Fashion Week verriet Lilli-Darstellerin Ronja Forcher nun, ob ihre Serienfigur in der 17. Staffel auf eine neue Liebe treffen wird. © IPPEN.MEDIA; ZDF/Der Bergdoktor

Während Lilli Gruber noch auf ihre große Liebe wartet, hat ihre Darstellerin das Glück bereits gefunden. Ronja Forcher ist seit 2016 mit Felix Briegel (26) zusammen, im August 2022 gaben sich die beiden das Jawort. Im Interview mit IPPEN.MEDIA hat Ronja Forcher ihr persönliches Liebesgeheimnis verraten. Verwendete Quellen: Interview mit Ronja Forcher bei der „Kilian Kerner Berlin Show“ (11. Juli 2023)