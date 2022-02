Zuschauer entsetzt über seine Sprüche: RTL-Bachelor „die Krone der Dummheit“

Dominik Stuckmann sorgte erst für Begeisterung bei den „Bachelor“-Zuschauern. Die Kommentare sind inzwischen in Entsetzen umgeschlagen.

Cancun - Dominik Stuckmann ist der Bachelor 2022* und seine Verkündung führte anfangs zu begeisterten Kommentaren der „Bachelor“-Fans. „Sehr attraktiv“, schrieben gleich mehrere unter das erste Foto des 30-Jährigen. „Gute Wahl“, und „hübscher Mann“ kommentierten weitere Fans.

Bachelor 2022: Pubertäre Anmach-Sprüche verschrecken Zuschauer

Inzwischen scheint sich das Blatt für viele vor den TV-Bildschirmen allerdings gewendet zu haben. Zumindest, wenn man die Twitter-Kommentare zur Show verfolgt, kommt der „Bachelor“ spätestens seit Folge Zwei nicht mehr besonders gut weg. Grund dafür: Seine Sprüche.

Dominik mit Teilnehmerin Christina im Arm. © RTL/RTL+

„Sie kann ihre Arschbacken so wackeln, crazy!“, lies er neulich vom Hocker. Beim Fallschirmspringen mit Kandidatin Jana-Maria Herz musste er gleich mehrfach auf seine „abgeschnürten Eier“ hinweisen. Der Sprung war dann „besser als Sex“ und wer gerne Bananen isst, bekommt zu hören: „Ich habe die beste Banane, die sie sich vorstellen kann“

Bachelor 2022: Publikum findet Dominik Stuckmann „Super cringe“

Das Urteil des Publikums: „Super cringe“. Weitere Zuschauer kommentierten schon in Folge Eins und Zwei Dinge wie: „Wenn der Bachelor durchweg nur pubertäre Kommentare ablässt“ und „Jedes Jahr denke ich beim Bachelor: Einen größeren Schmierlappen kann RTL nicht finden – und dann schaffen sie es doch jedes Jahr“.

Twitter-Community schießt gegen Bachelor: „Krone der Dummheit“

In Folge Drei folgte dann auch schon der erste Kuss beim Bachelor. Das Ganze wurde auch gut vorbereitet bei einem Einzel-Date an der Zipline. Da stellte unser „Bachelor“ mit Augenzwinkern fest, dass beide ja jetzt „ihr erstes Mal“ hätten. Dass er viel von einem schnellen ersten Kuss hält, verriet er ja bereits. Die Zuschauer sind jedenfalls nicht begeistert vom Auftreten des „Bachelors“. „Wieder maximal unangenehme Unterhaltung beim Bachelor“, schreibt eine. „Einfach schmierig“, findet jemand anderes. Weitere Personen kommentieren: „Dieser Bachelor ist die Krone der Dummheit...“, „Ich kann Dominik als Bachelor null ernst nehmen. Er gibt mir so unglaublich viele Fremdscham Momente schon in den ersten 3 Folgen!“ oder „Mit dem Bachelor würd ich net mal Zeit verbringen wollen, wenn er verspricht, kein einziges Wort zu sagen. Würd den Typ fix nicht aushalten.“

Zwei der Kandidatinnen verließen bereits freiwillig die Show. Eine „musste sofort nach Hause fliegen“*. *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA