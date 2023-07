Doppelfolge mit Katzenberger: RTLZWEI zeigt Trennung von Iris und Peter Klein im TV

Von: Melanie Habeck

In der neuen Staffel von „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ geht es dramatisch zu: Eine Doppelfolge widmet sich der Trennung von Iris und Peter Klein.

Mallorca – Seit 2019 begleitet die Dokusoap „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ den Alltag von Daniela Katzenberger (36). Die Zuschauer sind es bereits gewohnt, dass es im Leben der Kultblondine häufig chaotisch zugeht. Doch die neue Doppelfolge der RTLZWEI-Sendung hält besonders viel Gesprächsstoff bereit: Im Fokus steht die Trennung von Iris (56) und Peter Klein (56).

Neue Folge „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“: Iris Klein spricht offen über Trennung

Seit 21. Juni 2023 ist die neue Staffel von „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ auf RTLZWEI zu sehen. In den vergangenen Episoden ging es bereits ziemlich turbulent zu: So stritt sich Daniela Katzenberger z. B. vor laufender Kamera mit ihrem Ehemann Lucas Cordalis (55) über die Renovierung ihrer Wohnung. Auch in der brandaktuellen Doppelfolge vom 5. Juli erwartet den Zuschauer wieder jede Menge Zoff, denn die Trennung von Iris und Peter Klein wird thematisiert.

Die neuen Episoden der Dokusoap setzen nach dem Beziehungsende von Iris und Peter Klein an: Die 56-Jährige ist bereits aus der gemeinsamen Finca ausgezogen. Verdaut hätte sie den Trennungsschock aber noch lange nicht. „Es ist halt so, dass mir der Boden unter den Füßen weggezogen wurde. Ich hab über die Medien erfahren, dass er eine Neue hat. Er sagt noch im Fernsehen, er liebt mich, es gibt nur dich. Und drei Tage später sagt er mir: Nee, es gibt eine andere“, gibt die Wahl-Mallorquinerin vor laufenden Kameras Einblick in ihr Gefühlschaos.

„Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“: Seit 2019 auf RTLZWEI Mit Daniela Katzenberger hat RTLZWEI einen absoluten Publikumsliebling im Programm. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass die Realityshow im Juni 2023 bereits in die siebte Staffel geht. Seit 2019 begleitet das Kamerateam die Kultblondine bei ihrem Familienalltag mit Ehemann Lucas Cordalis und Tochter Sophia. Ob Highlights wie die Einschulung von Sophia oder Familienstreitigkeiten wie der Zoff mit Danielas Halbschwester Jenny Frankhauser – der Promi-Klan lässt die Zuschauer ungefiltert an seinem Leben teilhaben.

„Ganze Familie zerbrochen“: Auch Daniela Katzenberger belastet das Trennungsdrama

Doch nicht nur die Emotionen von Iris Klein werden in der Doppelfolge beleuchtet. Auch Daniela Katzenberger spricht ganz offen darüber, wie sie mit der Situation umgeht. „Da ist eine ganze Familie zerbrochen, irgendwie. Ich hab keinen Papa mehr, Sophia hat keinen Opa mehr, Lucas hat keinen Schwiegervater mehr, meine Mutter hat keinen Mann mehr. Da fehlt halt ein Stück vom Puzzle“, erklärt sie im Interview. Sie könne sich überhaupt nicht vorstellen, dass Peter jetzt einfach nicht mehr Teil ihres Alltags sei.

In der neuen Doppelfolge von „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ wird die Trennung von Iris und Peter Klein thematisiert. Darin gibt nicht nur Iris einen Einblick in ihre Gefühlswelt, auch Daniela schildert ihre Emotionen. © RTLZWEI/Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca; Instagram/peterklein_official; RTLZWEI/Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca

Peter Klein ist in den neuen Episoden von „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ nicht zu sehen. Er behauptete zuletzt immer wieder, die Trennung hätte sich anders abgespielt als in den Darstellungen seiner Noch-Ehefrau. In den vergangenen Wochen lieferte sich das einstige Liebespaar einen öffentlichen Rosenkrieg: So teilte Peter Klein z. B. ein Instagram-Foto seines zerkratzten Fernsehers – und machte Iris für den Schaden verantwortlich. Verwendete Quellen: Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca (RTLZWEI/RTL+; Staffel 7, Folge 5)