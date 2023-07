Doppelmoral beim Mallorca-Fernsehgarten? Sendung trotz Songzensur voller fragwürdiger Wörter

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Der Mallorca-Fernsehgarten hatte in den vergangenen Wochen wiederholt für Schlagzeilen gesorgt. Trotz einer vermeintlichen Zensur fragwürdiger Ballermann-Songs ist die Show gespickt mit bedenklichem Vokabular.

Mainz – Für alle Ballermannfans dürfte die Mallorca-Ausgabe am 30. Juli das absolute Highlight des diesjährigen Fernsehgarten-Saison gewesen sein. Eine hitzige Debatte rund um die Zensur von Partyschlagern in der Sendung trübte die Vorfreude in den vergangenen Wochen aber immens. Dennoch schien man es in der Sendung beim Thema „angemessene Inhalte“ letztendlich nicht ganz so streng genommen zu haben – was einige Fragen aufwirft …

Von wegen Kindersendung? Andrea Kiewel benutzt im Mallorca-Fernsehgarten offen Schimpfwörter

Den Stein in der Fernsehgarten-Debatte brachte Ballermann-Legende Ikke Hüftgold (46) ins Rollen, der seinen Auftritt in der von Andrea Kiewel (58) moderierten Sendung nicht einmal zwei Wochen zuvor abgesagt hatte. „Ich werde nächstes Jahr mit Sicherheit auch nicht dabei sein. Ich ärgere mich einfach über die Vorgehensweise der Redaktion“, erklärte der Produzent und Sänger im Interview mit IPPEN.MEDIA. „Da wird suggeriert, dass das der Party-Schlager ist, der auf Mallorca läuft. Aber da wird ganz viel altes, weichgespültes Zeug wieder hochgeholt, alles, was keinem wehtut“.

„Suff-Geschwader“ & Ballermann-Eskalation: Die besten Bilder vom Mallorca-Fernsehgarten am 30. Juli Fotostrecke ansehen

Dass eine Nummer wie Ikke Hüftgolds Kollaboration mit DJ Robin (27) und Schürze, „Bumsbar“, in der familienfreundlichen Sendung eher fehl am Platz wirken würde, ist zwar nachvollziehbar. Trotz des Eklats um den Mallorca-Fernsehgarten fiel die Sendung am 30. Juli aber weitaus weniger zahm aus, als es anfänglich noch suggeriert worden war. So ließ Andrea Kiewel den Slogan „Scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr“ während der Show mehrmals verlauten und änderte ihn dabei nicht zu der kinderfreundlicheren Version „Pfeiff‘ drauf“.

ZDF-Fernsehgarten 2023: Die bisher bekannten Mottosendungen 13. August 2023: Schlagerfestival 03. September 2023: Rock im Garten 10. September 2023: Tiergarten 24. September 2023: Oktoberfest

Trotz „Bumsbar“-Zensur: Fragwürdige Songtexte im Mallorca-Fernsehgarten

Obwohl ein Songtitel wie „Bumsbar“ im Mallorca-Fernsehgarten eher bedenklich gewesen wäre, waren viele der musikalischen Darbietungen der Sendung nicht wirklich viel weiter über der Gürtellinie angesiedelt.

So sang Tim Toupet (51) von einer Dame mit einer „geilen Figur“ – und sorgte damit für lautes Mitgegröle – Lorenz Büffel (44) gab sein Lied „Maschine“ zum besten, dessen Text sehr offen über exzessives Trinken und Feiern spricht und in DJ Robins Lied „Hotel“ war die Zeile „Vielleicht kriegst du dann heute auch noch Sex mit mir“ zu hören. Auch die T-Shirt-Slogans einiger Studiogäste, wie „Suff-Geschwader“, die Alkoholkonsum thematisierten, präsentierte Andrea Kiewel offen der Kamera.

Beim Mallorca-Fernsehgarten sahen viele Kinder zu. Dennoch war die Sendung gespickt mit fragwürdigen Songtexten. © Screenshot/ZDF-Fernsehgarten/Folge vom 30. Juli 2023 (Fotomontage)

Dass zum Wohle der Kinder auf besonders explizite Inhalte verzichtet wird, dürfte für jeden Fernsehgarten-Zuschauer einleuchtend sein. In Anbetracht der mehr als zweideutigen Liedtexte und T-Shirt-Aufdrucke tut sich aber die Frage auf, wie genau die Redaktion der Sendung entscheidet, welche Acts gezeigt und welche nicht Teil der Show sein dürfen. Denn sonderlich streng schien man es mit dem Filtern anstößiger Programmpunkte nicht genommen zu haben. Die ARD erklärte gegenüber IPPEN.MEDIA derweil, dass auch bei „Immer wieder sonntags“ Songtexte geändert werden. Verwendete Quellen: ZDF-Fernsehgarten/Folge vom 30. Juli 2023