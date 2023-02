Drehbuchfehler bei „Der Bergdoktor“? Fans wissen schon seit Staffel 1 von Martins Affäre

Von: Lukas Einkammerer

In der aktuellen „Bergdoktor“-Staffel steht Martin Grubers Verhältnis mit der Frau seines Bruders im Mittelpunkt. Fans der ZDF-Serie ist sein großes Geheimnis aber schon lange bekannt.

Ellmau – Bis zum 23. Februar zeigt das ZDF noch neue Folgen von „Der Bergdoktor“ – nach dem großen Staffelfinale „Der Weg zurück“ müssen Fans dann erstmal wieder auf weitere Abenteuer aus Ellmau warten. Bis dahin geht es im Leben von Dr. Martin Gruber (Hans Sigl, 53) höchst dramatisch zu, denn ein altes Geheimnis droht sein Familienglück für immer zu zerstören.

Von wegen Geheimnis: Affäre von Bergdoktor Martin Gruber und Sonja schon seit 1. Staffel bekannt

Wer seit Sendestart am 06. Februar 2008 regelmäßig einschaltet, wird sich bestimmt noch an eine große „Bergdoktor“-Enthüllung aus der ersten Staffel erinnern. Denn Lilli (Ronja Forcher, 26) ist in Wahrheit nicht die Tochter von Hans Gruber (Heiko Ruprecht, 50), sondern seinem Bruder Martin, der eine Affäre mit seiner verstorbenen Schwägerin Sonja hatte. Was 16 Jahre später nun aber ans Licht kam: Martin und Sonja hatten monatelang eine geheime Beziehung und wollten gemeinsam nach New York durchbrennen – wo der älteste Sohn von Lisbeth Gruber (Monika Baumgartner, 71) schließlich alleine hinzog.

In der aktuellen „Bergdoktor“-Staffel geht es in Ellmau dramatisch zu. Weil Martins geheime Beziehung mit Sonja, der verstorbenen Frau seines Bruders, aufgeflogen ist, verbannt Hans ihn vom Gruberhof. © Screenshot/ZDFmediathek/Der Bergdoktor/Folge vom 6. Februar 2008; Screenshot/ZDFmediathek/Der Bergdoktor/Folge vom 2. Februar 2023 (Fotomontage)

In den neuen „Bergdoktor“-Folgen sorgt diese Enthüllung für großes Drama im Hause Gruber – wie ein besonders aufmerksamer Fan auf Instagram erklärt, scheint sich dabei aber wohl ein kleiner Logikfehler eingeschlichen zu haben. Denn dass Sonja und er einst gemeinsam nach New York wollten, offenbarte Martin seinem Bruder Hans bereits am Anfang der ersten Staffel. „Warum ist das jetzt wieder ein Riesengeheimnis?“, wundert sich der Fan, „Schlechte Drehbuchautoren, dass sie das nicht recherchiert haben“, schimpft eine andere.

„Habe gehofft, dass sie mitkommt“: Bergdoktor Martin Gruber wollte mit Hans‘ Frau nach New York

In der zweiten „Bergdoktor“-Folge „Am Scheideweg“ im Februar 2008 platzte damals die Bombe und Hans wurde mit der Tatsache konfrontiert, dass Martin der Vater seiner Tochter ist – was zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen den beiden führte. „Ich habe die Sonja gebeten, dass sie nach München kommt, wir wollten uns verabschieden“, erklärt Martin sein Verhältnis mit Hans‘ verstorbener Frau, „Und ehrlich gesagt habe ich damals gehofft, dass sie mitkommt nach New York.“

Dass ihn mit Lillis Mutter statt einem One-Night-Stand eine monatelange Liebelei verband, hat Martin Gruber zwar all die Jahre für sich behalten, dass er mit ihr nach New York gehen wollte, scheint aber tatsächlich schon seit 16 Jahren bekannt zu sein. Gut möglich aber, dass Hans dieses kleine Detail bei allem Schock über die Affäre von Martin und Sonja überhört und verdrängt hat.

Auch wenn ein Teil von Martins Geheimnis den Zuschauern schon lange bekannt ist – im sonst so friedlichen Ellmau hat es in den vergangenen Folgen großen Schaden angerichtet. Bei Martin und seiner Familie hängt der Haussegen schief, der Landarzt muss den Gruberhof verlassen und will für eine Weile nach New York ziehen. Doch im „Bergdoktor“-Staffelfinale kommt alles ganz anders und die Geschichte der Grubers endet mit Streit, Tränen und Krankenhaus. Verwendete Quellen: Instagram/derbergdoktorofficial, ZDFmediathek/Der Bergdoktor/Folge vom 6. Februar 2008, fuersie.de