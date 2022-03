„Drehen hier eine Doku für RTL2“: Kelly Family begeistert mit Eindrücken aus Dublin

Die Kelly Family dreht derzeit eine Doku im malerischen Dublin (Fotomontage) © Screenshot/Instagram/Patricia Kelly/Joey Kelly

Dreharbeiten in Dublin! Patricia Kelly und die anderen Kelly-Family-Mitglieder sind dabei, eine RTL2-Doku zu filmen. Den Stars macht die Arbeit an dem Projekt sichtlich sehr viel Spaß.

Dublin – Die Kelly-Family-Mitglieder arbeiten an einer RTL2-Dokumentation! Patricia Kelly (52) verkündete ihren Followern mit einer Videobotschaft, dass sie und die anderen Bandmitglieder sich 2022 auf eine außergewöhnliche Erinnerungsreise begeben werden. Berichten von rtl2.de zufolge wird die berühmte Großfamilie in der exklusiven Doku-Soap dabei begleitet, wie sie die wichtigsten Stationen ihrer musikalischen Karriere abfahren.

Die im spanischen Gamonal geborene Sängerin ließ ihre Fans jetzt in einem Instagram-Clip daran teilhaben, wie sie im Rahmen der Dreharbeiten in Dublin vor dem restaurierten Kelly-Bus steht. Die Musikerin trägt in dem Video ein stylisches Outfit, das sich aus einer Mütze, einem grauen Cape-Mantel und eleganten Stiefeln in Schwarz zusammensetzt.

Bevor sie in den Kelly-Bus einstieg, verkündete der Star ganz begeistert: „Hallo ihr Lieben, wir sind in Dublin. Wir drehen für die Kelly Family, es ist sehr aufregend, wir haben viel Spaß. Wir lachen viel. Es ist großartig. Ich muss jetzt los, Johannes drängt. Wir müssen drehen jetzt.“ Dem Beitrag fügte sie zudem die passenden Hashtags #kellyfamily, #kellydoku, #kellybus und #dublin, hinzu. Wann sich die Fans die Doku über ihre Idole auf RTL2 und TVNOW anschauen können, steht bisher jedoch noch nicht fest.

Die Musikerin verriet auf Englisch und Deutsch, dass sie und ihre The Kelly Family-Familienmitglieder bei den spannenden Dreharbeiten in der Hauptstadt der Republik Irland sehr viel Spaß haben würden. In der Bildunterschrift zu ihrem Social-Media-Posting schrieb die Schönheit aufgeregt: „Ihr Lieben, wir sind in Dublin, wo wir für die Kelly-Doku filmen. Wir haben so viel Spaß!“ Der Star verlinkte zudem das offizielle Instagram-Konto von RTL2 und fügte ihrem Posting unter anderem ein vor Freude lachendes Emoji und ein Filmkamera-Emoji hinzu.