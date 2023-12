„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ im TV – Sendetermine 2023 im Überblick

So mancher Weihnachtsfilm ist zur Tradition geworden, allen voran „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. Hier kommt eine Übersicht der Sendetermine.

München – „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ begeistert schon seit 50 Jahren und gehört zweifelsfrei zu den beliebtesten Weihnachtsfilmen der Deutschen. Kein Wunder also, dass der Märchenfilm von 1973 bei zahlreichen Familien an Weihnachten traditionell dazugehört. Von Anfang Dezember bis Anfang Januar flimmert er ganze 15 Mal über die Bildschirme. Je näher das Weihnachtfest rückt, desto häufiger wird die Märchenverfilmung des tschechischen Regisseurs Václav Vorlícek (1930-2019) ausgestrahlt.

„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ an den Weihnachtsfeiertagen

An Heiligabend läuft „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ ganze dreimal im deutschen Fernsehen. Um die Wartezeit auf die Bescherung zu verkürzen, wird der Film bereits zweimal am Nachmittag ausgestrahlt – um 13:15 Uhr in der ARD und um 15:05 Uhr im NDR. Auch abends kann man den Weihnachtstag mit dem wundervollen Märchen gebührend abrunden: Um 20:15 Uhr sendet der WDR den Film.

Auch am ersten Weihnachtsfeiertag ist „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ dreimal im Fernsehen zu sehen. Um 9:40 Uhr in der ARD, um 16:35 Uhr im MDR und abends um 23 Uhr im SWR. Am 26. Dezember zeigt der SWR den Film noch einmal um 16:35 Uhr.

Doch auch nach Weihnachten hat „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ feste Plätze im Fernsehprogramm. So läuft der Film am 31. Dezember um 12 Uhr in KiKA und um 14:40 Uhr im HR. Ein letztes Mal zeigt der BR die Märchenverfilmung am 6. Januar 2024 um 11:15 Uhr.

Hier kann man „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ streamen

Wer sich nicht von linearen Sendeterminen abhängig machen will, kann „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ auch ganz einfach zu einer beliebigen Zeit online streamen. Der Märchenfilm ist sowohl beim Streamingdienst Netflix als auch bei Amazon Prime Video im Abo enthalten. Wer kein kostenpflichtiges Abo bei den großen Streamingdiensten hat, kann „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ auch völlig kostenfrei in der ARD-Mediathek anschauen. Da ist der Film noch bis 3. Januar 2024 verfügbar.

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel (1973): Dieser verschneite, romantische Film ist ein Klassiker in der Weihnachtszeit. Mit der Hilfe ihrer tierischen Freunde verfolgt Aschenbrödel ihre Träume. Die winterliche Kulisse mit Pferden, Hunden, Eulen und Tauben sorgt für eine idyllische Weihnachtsstimmung. © Picture Alliance

Apropos „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel": Pavel Trávníček verkörperte in dem Kultfilm den Prinzen. Seitdem sind 50 Jahre vergangen – und der Schauspieler hat sich sehr verändert.