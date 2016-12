"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel": Die Sendezeiten an Weihnachten 2016

Darum ist er der allerbeste Weihnachtsfilm

Zehnmal zeigen die ARD-Fernsehsender "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" vor und an Weihnachten 2016. Hier gibt es die TV-Sendezeiten und eine Liebeserklärung.

Darum ist "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" der allerbeste Weihnachtsfilm

Weihnachten ohne „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ schaffe ich nicht. Will ich auch nicht. Ich muss an Heiligabend diesen Märchenfilm sehen, dafür werde ich nie zu alt sein. Und ich muss dafür bei meinen Eltern vollgegessen auf dem Sofa sitzen, die Plätzchendose, Apfelsinen und Walnüsse in Reichweite. Wer genervt von den „3hfa“-Schwärmereien ist, hat den Zauber dieses wertvollen Films nicht verstanden. Dieser Film macht Weihnachten noch schöner, noch gemütlicher. Er erzählt nicht irgendeine Version des Aschenputtel-Märchens, sondern die beste.

Das Aschenbrödel fasziniert Millionen Kinder und Erwachsene, weil es eine selbstbewusste junge Frau ist. Diese von Libuše Šafránková großartig gespielte Frau ist nicht schicksalsergeben. Sie wartet nicht, bis der Prinz auf seinem Gaul zu ihr kommt. Sie reitet selbst auf ihrem Schimmel Nikolaus im Dunkeln zum Schloss. Außerdem kann sie mit der Armbrust schießen, auf Bäume klettern und ein beleidigtes Gesicht ziehen, wenn die olle Stiefschwester sie triezt.

Als der Prinz zu Aschenbrödel am Ende der Geschichte sagt, dass er sie heiraten will, fragt sie: „Haben sie nicht etwas vergessen? Zu fragen, ob ich auch will?“ Eine wunderbare Stelle. Der ganze Film steckt voller Lieblingsszenen. Zum Beispiel die Szenen, in denen Aschenbrödel ihre Eule Rosalie besucht (Eulen sind toll!), die für sie auf die Zaubernüsse aufpasst. Oder die Szene, in der eine dicke Frau im Ballsaal den Prinzen packt und über die Tanzfläche trägt, statt gescheit mit ihm zu tanzen. Oder die Szene, in der Aschenbrödel mit ihrem Prinzen durch die Schneelandschaft reitet.

Keine Film-Prinzessin sah jemals hinreißender aus als Aschenbrödel im rosa mit Strass und Pailletten verzierten Ballkleid. Dieses und das weiße Hochzeitskleid lassen sich Frauen für ihre Trauung oder Mittelalter-Festivals nachschneidern.

Die Musik macht den Film "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" so wertvoll

Der Film „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ ist nicht nur wegen der Art, wie detailreich er die Geschichte erzählt, so beliebt. Es ist auch die Filmmusik des Komponisten Karel Svoboda, die sich die Fans bei iTunes herunterladen. Als ich im September auf einer Hochzeit eingeladen war, zog die Braut in ihrem aufgeplusterten, funkelnden Prinzessinnen-Kleid und dem langen Schleier zur Titelmusik in den Festsaal ein. Sich einmal fühlen wie Aschenbrödel. Wunderbar.

Mich versetzt die Märchen-Musik in meine Kindheit, als ich mit meinem kleinen Bruder am Kinderzimmerfenster stand und ein Blitzen am Himmel gesucht habe: das Christkind. Wir waren so aufgeregt, warteten auf das Glöckchen. Nach der Bescherung haben wir das Aschenbrödel geschaut.

Sicher, der Film ist alt. Er ist von 1973, eine Zusammenarbeit der DDR und der damaligen Tschechoslowakei. Heute wäre vieles anders. Vermutlich wäre es undenkbar, den Darstellern Pelze anzuziehen. Mit Essen gehen die reichen Leute im Film verschwenderisch um – und sie essen zu viel Fleisch. Die Mode würde niedergeschrieben werden. Ich meine, hey: Der Prinz läuft mit seinen Kumpels in Strumpfhosen herum. Entweder die Herren würden heutzutage ausgelacht – oder als Hipster gefeiert werden.

Noch ein Tipp für alle, die sich dieses Jahr zu Weihnachten ENDLICH „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ anschauen werden: Schauen Sie sich den besten Weihnachtsfilm nur an Heiligabend an, das ist am schönsten, am gemütlichsten. Und auch wenn Netflix ihn im vergangenen Jahr zur Liste hinzugefügt hat – ihn vorher zu gucken geht nicht. Der Film verliert sonst seinen Zauber.

Im vergangen Jahr hat die ARD den Film 14 Mal im November/Dezember gezeigt, in diesem Jahr einmal mehr.

Die TV-Sendetermine von "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" 2016

27. November Kika 12.00 Uhr 4. Dezember WDR 13.50 Uhr 10. Dezember Das Erste 14.30 Uhr 23. Dezember WDR 23.30 Uhr 24. Dezember Das Erste 12.10 Uhr 24. Dezember WDR 16.05 Uhr 24. Dezember* rbb 20.15 Uhr 24. Dezember* One 20.15 Uhr 24. Dezember hr 23.15 Uhr 25. Dezember SWR 08.05 Uhr 25. Dezember BR 08.35 Uhr 25. Dezember NDR 08.45 Uhr 25. Dezember Das Erste 10.15 Uhr 26. Dezember RBB 09.00 Uhr 26. Dezember MDR 16.05 Uhr

* die beste Sendezeit

Kurzfristige Programmänderungen sind jederzeit möglich.

Der "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"-Soundtrack, der den Film so wertvoll macht

