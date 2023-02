Dreister Bankräuber in Reutlingen: Filmfall bei „Aktenzeichen XY“

Von: Teresa Knoll

Reutlingen - Nur 45 Sekunden braucht ein Mann, um eine Sparkasse zu überfallen. Der Fall wird bei „Aktenzeichen XY“ aufgerollt. Lesen Sie hier mehr:

In der neuen Folge von „Aktenzeichen XY... ungelöst“ im ZDF am 15. Februar bitten Moderator Rudi Cerne und die Kriminalpolizei erneut um Hilfe bei der Aufklärung ungelöster Verbrechen. Zu diesen Fällen zählt diesmal auch ein dreister Überfall in Baden-Württemberg: Anfang 2022 überfällt ein Mann eine Sparkasse in Reutlingen und erbeutet eine Menge Bargeld. Obwohl er von mehreren Kameras gefilmt wird, kann der Fall bis heute nicht gelöst werden.

MANNHEIM24 verrät die Details über den Fall des blitzschnellen Bankräubers in Reutlingen, der bei „Aktenzeichen XY“ läuft.

Zuschauer von „Aktenzeichen XY“ können während der Sendung, aber auch nach der Ausstrahlung im ZDF Hinweise zu den gezeigten Fällen abgeben. Am Sendeabend (20:15 bis 1:30 Uhr) nimmt das XY-Studio Hinweise unter (089) 95 01 95 entgegen. (resa)