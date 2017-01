Dschungelcamp 2017: So sehen Sie die 15. Folge heute live im TV und im Live-Stream

München - So sehen Sie die 14. Folge vom Dschungelcamp 2017 heute live im TV und Live-Stream. Das Halbfinale beginnt am Freitag wieder um 22.15 Uhr.

Endlich wieder Dschungelcamp! Seit über einer Woche läuft die elfte Staffel der Show „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“. Für RTL wieder ein Quoten-Hit: Am Donnerstag schauten 5,92 Millionen Menschen die vor-vorletzte Folge der elften Staffel. Am Mittwoch verfolgten 6,49 Millionen Zuschauer die Sendung. Am Dienstag schalteten 6,12 Millionen Menschen ein Am Montag schauten rund 6,57 Millionen Zuschauer zu. Am Sonntag schalteten sogar 6,62 Millionen Zuschauer ein.

In der elften Dschungelcamp-Staffel tummeln sich erneut zwölf „prominente“ Kandidaten in den Büschen Australiens und kämpfen zwei Wochen lang um den Titel „Dschungelkönigin“ beziehungsweise „Dschungelkönig“ 2017. In welchem Team die Teilnehmer gegeneinander antreten werden, war wenige Stunden vor Beginn der Sendung schon bekannt geworden.

Immer noch mit dabei: Der Sänger Marc Terenzi (38), der sogenannte Reality-Star Florian Wess (36), der frühere Fußball-Profi Thomas Häßler (50) und TV-Maklerin Hanka Rackwitz (47). Letztere zog statt Nastassja Kinski ins Dschungelcamp ein. Den Grund, weshalb die 55-Jährige auf ihre Teilnahme verzichtet, erfahren Sie hier.

Diese Kandidaten wurden bereits aus dem Dschungelcamp 2017 rausgewählt: Der ehemalige NDW-Star Fräulein Menke (56) musste das Camp als erste verlassen. Es folgten Ex-DSDS-Teilnehmerin Sarah Joelle Jahnel (27), der Schauspieler und Komiker Markus Majowski (52) und die Schauspielerin Nicole Mieth. Die ehemalige Kandidatin von „Germany‘s Next Topmodel“ Gina-Lisa Lohfink (30) musste überraschend auch schon gehen. Am Tag nach Gina-Lisa war auch für „Honey“ Alexander Keen (34) Schluss. Für Mallroca-Auswanderer Jens Büchner (47), der unbedingt die Dschungelkrone haben wollte, war am Mittwoch Schluss. Am Tag vor dem Halbfinale schied It-Girl Kader Loth (44) aus. Die Porträts aller Dschungelcamp-Kandidaten finden Sie weiter unten.

Heute steht schon das Halbfinale im Dschungelcamp 2017 an. Wir verraten Ihnen, wo Sie die 15. Folge der Unterhaltungsshow „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ am Freitag live im TV und im Live-Stream verfolgen können.

Dschungelcamp 2017 am Freitag: Die 15. Folge (Halbfinale) heute live im Free-TV bei RTL

Dschungelcamp-Fans aufgepasst! Der Privat-Sender RTL ist auch am Freitagabend wieder über eine Stunde auf Sendung. Daniel Hartwich und Sonja Zietlow rufen pünktlich um 22.15 Uhr den berühmten Satz „Ich bin ein Star - holt mich hier raus“, der den Start jeder Folge markiert. Gegen 23.15 Uhr wird dann bekanntgegeben, wer der der vierte Kandidat ist, der das Camp verlassen muss. Falls RTL das Halbfinale nicht überzieht. Allerdings soll um 23.15 Uhr schon die Comedy-Sendung "Die Bülent Ceylan Show" beginnen.

Doch schon ab 0.30 Uhr wird das Dschungelcamp-Halbfinale wiederholt. Das Finale am Samstag beginnt übrigens auch um 22.15 Uhr.

Noch vor Beginn der Ausstrahlung gab es eine wichtige neue Regel, die den Kandidaten von Anfang an das Leben im Camp erschweren könnte.

Dschungelcamp 2017 am Donnerstag: Die 15. Folge (Halbfinale) heute im Live-Stream von RTL

Alle Folgen des Dschungelcamps 2017 und somit auch die am Freitagabend können Sie auch bequem im Live-Stream von RTL verfolgen. Dieser ist über das Online-Streamingportal TV Now abrufbar. Über das Programm von RTL hinaus ist über TV Now auch das Programm weiterer Sender der RTL-Gruppe, zu der unter anderem VOX, RTL II, RTL Nitro und n-tv gehören, via Live-Streams online am PC, Laptop, Smartphone oder Tablet empfangbar. Zur leichteren Bedienung auf den mobilen Endgeräten steht Ihnen in den App-Stores die „TV Now“-App zum kostenlosen Download zur Verfügung. Apple-Kunden finden diese bei iTunes, Android-Nutzer im Google Play Store.

Einen kleinen Wermutstropfen gibt es allerdings. Denn der Live-Stream von RTL ist im Netz nicht gratis aufrufbar (das gilt nicht für die Dschungelcamp-Wiederholungen im Stream - dazu gleich mehr). Um den Live-Stream sehen zu können, muss zuvor ein Abonnement abgeschlossen werden. Interessierte können TV Now Plus über einen Zeitraum von 30 Tagen kostenfrei testen, anschließend fallen monatliche Kosten in Höhe von 2,99 Euro an. Das Abo ist jederzeit kündbar.

Wichtig: Die Nutzung des Live-Streams auf dem Smartphone oder Tablet verbraucht eine sehr hohe Datenmenge. Somit könnte das Kontingent Ihres Mobilfunkvertrags sehr schnell aufgebraucht sein, was wiederum negative Auswirkungen auf die Surfgeschwindigkeit haben könnte. Um dies zu verhindern, sollten Sie beim Streamen unbedingt auf eine stabile WLAN-Verbindung zurückgreifen.

Dschungelcamp 2017: Wiederholung gratis online sehen

Wer eine Dschungelcamp-Folge verpasst hat oder eine Folge nach der Ausstrahlung nochmals sehen möchte: Auf RTL Now bzw. TV Now bietet der Privatsender alle Folgen per Stream an. Wie schon erwähnt: Die Wiederholungen aller Dschungelcamp-Folgen kann kostenlos im Stream bei TV Now sehen!

Die Wiederholungen der einzelnen Dschungelcamp-Folgen sind in mehrere Teile aufgesplittet. Jeder Teil beginnt mit einem kleinen Werbeblock. Irgendwo muss das Geld für RTL ja herkommen. Aber hey: Dafür sind die Wiederholungen auch kostenlos! So kann man gleich zu den Höhepunkten der einzelnen Folgen gehen: Man kann diese komplett von Anfang an schauen. Man kann aber auch bei der Dschungelprüfung einsteigen oder ganz am Ende der Folge, wenn die Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich das Ergebnis des Zuschauer-Votings verkünden.

Dschungelcamp 2017 am Donnerstag: Die 15. Folge (Halbfinale) heute bei uns im Live-Ticker

Wer nicht die Möglichkeit hat, sich das Dschungelcamp 2017 heute im Fernsehen oder via Live-Streams im Internet anzusehen, muss nicht traurig sein. Denn unsere Onlineredaktion hält Sie jeden Abend in unserem Live-Ticker auf dem Laufenden. So verpassen Sie garantiert nichts - keine Dschungelprüfung, keinen Eklat, absolut nichts!

Hier finden Sie die vergangenen Ticker des Dschungelcamps: Tag 1, Tag 2, Tag 3, Tag 4, Tag 5, Tag 6, Tag 7. Tag 8. Tag 9, Tag 10, Tag 11, Tag 12 und Tag 13.

Dschungelcamp 2017: Die Teilnehmer im Porträt

In der 11. Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ sind diese zwölf prominenten Kandidaten dabei:

