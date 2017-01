Dschungel-Kolumne: „Ich bin der Horst, ich bleib hier drin!“

Dungay - Das Dschungelcamp erhitzt die Gemüter. Auch das von Jörg Heinrich. In seiner Kolumne schreibt er heute über den CSU-Dschungel.

Nach einer Woche Promi-Reha im Freiluftkurort Maden-Maden schmeckt der Dschungel zäh und ledrig wie ein hundertjähriges Krokodilgemächt. Die härteste Prüfung hat der Zuschauer zu bestehen: Durchhalten, ohne beim sedierenden Anblick von Frau Menke einzunicken und im Schlaf panisch den Namen der Geliebten („Larissa!“) zu brüllen. Wer entschlummert, hat womöglich Visionen. Warum das ganze Australien-Gedöns? Warum überträgt RTL nicht einfach von dort, wo es noch echte Konfro und fiese Intrigen gibt? Beim CSU-Dschungel von Kloster Banz, aus dem Dickicht von Bad Staffelstein, würde niemand einschlafen. Motto: „Ich bin der Horst, ich bleib hier drin!“

Das Szenario klingt nach Reality-TV vom Feinsten. Horst Seehofer, Joachim Herrmann und Ilse Aigner nachts am Lagerfeuer, im grünstichigen Licht der RTL-Kameras. Schlechter Ton, Untertitel. Seehofers Schwur: „Bevor Söder Ministerpräsident wird, lernt Hubert Aiwanger Hochdeutsch.“ Noch schöner wäre es, Klausur und Dschungel gleich zusammenzulegen. Maklerin Hanka schleicht mordlüstern um die Söder-Pritsche: „Er sieht so schön aus, wenn er schläft. Und wenn er schweigt.“

Falls das zu nervenzerfetzend ist, könnte man auch Icke Häßler durch Florian Pronold ersetzen und abwarten, ob jemand den Unterschied bemerkt. So oder so: Momentan ist der Dschungel die bayerische SPD des Trash-TV, allerdings mit 28,5 Prozent Marktanteil. Es gibt sogar schon eine Wahlprognose, wer Königin wird: Die von Kollegin Mieth zwangsumarmte Hanka („Berühr-Gate“) schlug sich im Maden-Karussell so tüchtig, dass ihre Krönung zu Hanka I. von Sachsen unumgänglich ist.

Was war noch? Honey wurde als „Krank Buschmann“ des Urwalds von der tödlichen Männerbronchitis dahingerafft. Loth und Terenzi spielen den ZDF-Klassiker „Ein Verfall für zwei“ nach. Und ab sofort werden Kandidaten rausgeworfen. Dabei erwischt es garantiert nie den Falschen. Larissaaaaa!

