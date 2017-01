Dschungelcamp: Heute Abend sehen sich die Kandidaten wieder

München - Der Dschungelkönig steht fest - was bleibt dann noch? Genau, das große Wiedersehen der Dschungel-Kandidaten. Das begleiten wir heute natürlich auch im Ticker.

Marc Terenzi ist Dschungelkönig 2017.

Heute Abend treffen sich alle zwölf Dschungelcamp-Teilnehmer noch einmal beim großen Wiedersehen.

Das erste Interview nach Terenzis Sieg lesen Sie hier.

Dschungelcamp 2017: „This is extreme alles“

Marc Terenzi kann es kaum fassen: Er ist der neue Dschungelkönig. Das kommentiert der Sänger mit „Wow“, „krass“ und „holy shit“. Terenzi, früher Mitglied einer Boyband und ehemals Mann von Sängerin Sarah Connor, präsentierte sich zumeist als hilfsbereiter Teamplayer. Ein Unterhaltungsfaktor war sein Deutsch-Englisch - oft untertitelt. Über das Camp sagte der US-Amerikaner: „This is extreme alles.“ Trotzdem wolle er unbedingt „Jungle-König“ werden - es wurde wahr: „Ich bin totally geflashed, dass ich darf hier sein auf dem Thron.“

Obwohl er sich weigerte, Tiergenitalien oder Lebendiges zu essen, sammelte sich auf seinem Erfolgs-Konto einiges an. Bei einer der Prüfungen vor mehreren Tagen quetschte er mit den Zähnen Fischaugen aus und trank, was davon übrig blieb. Im Halbfinale wagte sich der sportliche Sänger sogar in einen Behälter, in dem ein Krokodil schwamm.

Vor allem Hanka Rackwitz wird vielen im Gedächtnis bleiben wegen ihrer Phobien. Dass sie es bis ins Finale schaffte, könnte auch daran gelegen haben, dass sie versuchte, über sich hinaus zu wachsen. Im australischen Urwald habe sie auch wieder „angstfreie Zeit“ erlebt. Die elfte Ausgabe der Dschungelshow hatte am 13. Januar vielversprechend im australischen Urwald begonnen - mit pikanten Beichten und Erzählungen über einschneidende Erlebnisse. Da wären zum Beispiel Alkohol- und Drogenmissbrauch bei einigen.

Zum Ende hin war die Stimmung im Camp etwas gedämpft. Terenzi sagte im Halbfinale: „Noch eine Woche und ich werde wahnsinnig.“ Rackwitz erntete für ihre Redebedürftigkeit, aber auch für die Phobie vor Schmutz und für ihre Ticks bei anderen Kandidaten leere Blicke, tiefes Durchatmen und den einen oder anderen Kommentar.

Gina-Lisa Lohfink, die einem Interview an Hanka kaum ein gutes Haar gelassen und sogar an der Echtheit der Phobien gezweifelt hatte, streute nach dem Finale noch mal eben ein bisschen Gift über Twitter: „Gratuliere dir Marc! Du hast es dir auch wirklich verdient und gratuliere Flori zu einem tollen 3. Platz!“ Von Hanka keine Silbe.

In diesem Jahr brach keiner der zwölf Kandidaten das Spektakel ab - das gab‘s noch nie. Nach und nach herausgewählt wurden vor dem Finale: die Sängerinnen Fräulein Menke und Sarah Joelle Jahnel, die Schauspieler Markus Majowski und Nicole Mieth, Model Gina-Lisa Lohfink, Model-Ex Alexander „Honey“ Keen, Mallorca-Auswanderer Jens Büchner, Reality-Star Kader Loth und Ex-Fußballer Thomas Häßler.

Die diesjährige elfte Staffel erreichte im Schnitt 6,71 Millionen Zuschauer (28 Prozent Marktanteil). Das ist ein sehr guter Wert und doch zugleich die schwächste Quote einer IBES-Staffel seit 2012.

