Dschungelcamp: Schießt Gina-Lisa hier ihren Freund Emir im TV ab?

Sydney - Hat Gina-Lisa Lohfink am Freitag ihren Freund Emir Kücükakgül im Dschungelcamp 2017 im TV abgeschossen? Diese Worte sagte sie zu Honey.

Vermutlich kochte Emir Kücükakgül innerlich, als er diese TV-Bilder aus dem Dschungelcamp sah. Falls Sie mit dem Namen nichts anfangen können: Der 22-jährige derzeit vereinslose Linksverteidiger ist der Freund Gina-Lisa Lohfink. Oder war es mal. Ganz klar ist das mittlerweile nicht mehr.

Aber der Reihe nach: Der Kicker durfte am Freitag bei RTL mitverfolgen, wie Gina-Lisa und ihr Dschungel-Flirt Honey gemeinsam zur Schatzsuche geschickt wurden. Der Clou dabei: Die beiden sollten eine Nacht gemeinsam in einem Doppelbett unter freiem Himmel verbringen. Das Bett war auffallend groß mit schön drapierten Kissen. Dazu hatte RTL den beiden noch ein Tischchen mit Wein, Früchten und Käse hingestellt. Außerdem brannten ganz romantisch Kerzen. Also alles perfekt für ein romantisches Date. Inklusive Schlafgelegenheit, die die schwierige Frage „Zu mir oder zu dir?“ überflüssig machte.

Aber dann gab es noch die Dschungel-Challenge, bei der Honey und Gina-Lisa bis zum Tagesanbruch regelmäßig Wasser in ein Gefäß nachfüllen mussten. Das hielt sie zumindest davon ab, die ganze Zeit im Bett zu verbringen.

Dschungelcamp 2017: So schmachteten sich Gina-Lisa Lohfink und Honey an

Die Prüfung schien die beiden Turteltauben aber weniger zu interessieren. Arm in Arm saßen Gina-Lisa und Honey im Dunkeln und machten sich gegenseitig Komplimente. Und dann plötzlich: Bumms! Blitz, Donner und Wolkenbruch über dem Dschungelcamp. Die beiden wurden ins Sprechzimmer evakuiert. Wo sie sich weiter anschmachteten. Honey prostete Gina-Lisa mit einem Gläschen Wein zu. Worauf diese gleich mal Grundsätzliches im Verhältnis der beiden Geschlechter klarstellte: „Du weißt schon, es gibt keine Freundschaft zwischen Mann und Frau? Einer will immer was von dem anderen?“ Da nickte Honey zustimmend. Und sah dabei gar nicht so aus, als würde ihn diese Ansage stören.

Weil es in Sachen Challenge wegen des Regens erst mal nichts zu tun gab, plauderten Honey und Gina-Lisa über ihre Beziehungen. Honey berichtete, dass er mit einer neun Jahre älteren Frau verheiratet gewesen sei. Gina-Lisas Kommentar: „Krass, krass. Wahnsinn!“

Dann schüttelte Gina-Lisa den Kopf und fing an: „Mein Ex-Freund ...“ Worauf Honey sofort einhakte: „Ist das jetzt dein Ex-Freund, oder was?“ Gina-Lisa: „Ja, eigentlich schon. Schwierig. Da ist viel passiert.“ Dann flüsterte sie Honey zu; „Er hat mich geschlagen.“ Als besonderen Service für die Zuschauer untertitelte RTL die Szene, damit dieses Geständnis auch ja keinem entgeht.

Allerdings wolle sie auch nicht alleine sein, bekannte Gina-Lisa. Um dann laut zu sinnieren, dass eine Rückkehr ja irgendwie auch nichts bringe. Ja, was für ein Zufall! Da saß doch gleich im Sprechzimmer ein Mann, der bei ihrem Problem behilflich sein könnte. Gina-Lisa brachte auch gleich auf den Punkt, welche Einstellungsvoraussetzungen ihr nächster Partner erfüllen müsse. „Die richtigen Gentlemen, die sterben aus.“ Und dann ein Kompliment an Honey: „Du hast das ja noch Gott sei Dank!“ Um sich dann gleich bei Honey zu vergewissern, dass er tatsächlich solo ist.

Dann tätschelte Gina-Lisa Honeys Knie und schmachtete ihn an: „Weißt du was? Einen schönen Mann an seiner Seite zu haben, das ist nicht einfach. Deine Art, dein Erscheinungsbild, dein Aussehen ist wirklich High Class! Du bist ein ganz toller Mensch.“ Honey„ „Du auch!“ Es folgte eine innige Umarmung. Zu mehr kam es (noch) nicht, weil der Regen aufhörte und die beiden wieder zur Dschungel-Challenge aufbrechen mussten. Das potenzielle Pärchen kuschelte zwar noch. Aber sonst lief nicht viel im Doppelbett. Weil Gina-Lisa müde war, ließ Gentleman Honey sie schlafen und kümmerte sich um die Prüfung. Bald war Tagesanbruch, und die Gewinner bekamen zur Belohnung ein Straußenei.

Dschungelcamp 2017: Das sagt Gina-Lisas Freund (?) Emir zum Beziehnungsstatus

Was sagt eigentlich Emir zu der ganzen Situation? Vor der Ausstrahlung der Sendung am Freitag hatte RTL den Kicker zu seinem aktuellen Beziehungsstand interviewt. „In jeder Beziehung kriselt es mal. Mal gucken, was die Zeit bringt. Kommt Zeit, kommt Rat.“ Wie er wohl nach der Dschungelcamp-Sendung vom Freitag über die Situation denkt? Als Fußballer darf er sich wohl schon darauf einstellen, auf seiner Position als Gina-Lisa-Freund bald den Stammplatz zu verlieren.

Gina-Lisa und Honey sollten sich langsam ranhalten, wenn im Dschungelcamp noch was zwischen ihnen laufen soll. Am Freitag stand Honey schon auf der Dschungelcamp-Abschussliste. Am Ende erwischte es dann Sarah Joelle Jahnel.

