Dschungelcamp-Ticker: Werden die Teams heute zusammengelegt?

München - Heute Abend trifft es Sarah Joelle und Kader Loth: Sie dürfen in der Dschungelprüfung gegeneinander antreten. Und wir sind natürlich im Ticker dabei.

Tag 4 im australischen Regenwald: Noch sind alle zwölf Kandidaten dabei.

In die Dschungelprüfung müssen Sarah Joelle und Kader Loth.

Honey war sehr enttäuscht, dass er nicht erneut gewählt worden war. Schwindet seine Beliebtheit bei den Fans?

15.02 Uhr: Wer hat die besten Chancen auf die Dschungelkrone? Dr. Bob hat den Gesunheits-Check der Kandidaten gemacht. Über welchen Kandidaten er gesagt hat „Sie muss sich mehr bewegen. Der Dschungel braucht keine Diven“ lesen Sie hier.

14.20 Uhr: Good morning in the afternoon zum neuen Dschungelcamp-Ticker! Die große Frage, die uns umtreibt: Werden Snake Rock und Base Camp heute zusammengelegt? Vor einem Jahr geschah das nämlich an Tag 4 im Regenwald - und der ist heute. Wir sind gespannt!

Dschungelcamp 2017: Was ist nur mit Honey los?

Was ist nur mit Honey los? Der 34-Jährige hatte es sich doch zur Aufgabe gemacht, in jede Dschungelprüfung gewählt zu werden und frohlockte schon am ersten Tag: Die Zuschauer hatten für ihn angerufen, reihenweise. Es waren sogar so viele, dass er damit Gina-Lisa ausstach und sich gleich in der ersten Prüfung beweisen durfte. Da musste er gegen seinen Busen-Buddy Florian Wess antreten und machte das so gut, dass er - schwups - sechs Sterne und Essen für alle mit ins Base Camp brachte. Am Tag danach durfte Honey gleich nochmal ran und legte erneut eine grandiose Leistung an den Tag. Er coachte Gina-Lisa so gut durch die Prüfung, dass sein Base Camp am Ende wieder mit ausreichend Leckereien belohnt wurde.

Wer das Dschungelcamp kennt, weiß aber auch: Darum geht es den Zuschauern eben gerade nicht. Die Dschungel-Fans wollen keinen aalglatten Ich-schaffe-alles-Kandidaten sehen, der in jeder Prüfung über sich hinaus wächst, während das Strahlelächeln sitzt. Und die Frisur auch. Und der Sixpack. Die Fans wollen vielmehr die Camper leider sehen. Und zwar richtig. So war es dann auch folgerichtig, dass Honey an Tag 3 nicht mehr in die Dschungelprüfung gewählt wurde. Er selbst war darüber wohl am meisten geschockt - sein Gesichtsausdruck ließ vermuten, dass RTL Post von seinem Anwalt bekommen wird. So geht das schließlich nicht. Einmal Honey, immer Honey, von Tag 1 bis zum bitteren Ende. So war das doch vorgesehen. Das hatte er doch so unterschrieben.

But that‘s Dschungel-Life. Die Dschungel-Fans sind einfach unberechenbar. Am Montag werden wir Kader Loth gegen Sarah Joelle in der Dschungelprüfung bewundern können. Hoffentlich ist bei Kader am Ende noch jedes Ersatzteil dran...

pak