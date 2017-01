Wann zieht Madame Loth die Reis-Leine?

Dungay - Das Dschungelcamp erhitzt die Gemüter. Auch das von tz-Kolumnist Jörg Heinrich. In seiner Kolumne schreibt er heute vor allem über Kader Loth.

Die ludernde Loth, wie Edmund Stoiber ­sagen würde, ist bisher der unbestrittene Star im RTL-Dschungel. Trash-Routineuse Kader Loth, die nach Tagen des Verzichts wirkt wie eine Mixtur aus Entenhausen-Hexe Gundel Gaukeley und Ozzy Osbourne nach dem Verzehr einer Fledermaus, darbt am schönsten. Während das strahlende „Team Honey“ nach dem unentwegten Gewinnen von Dschungelprüfungen zunehmend verfettet, veranstaltet Madame Loth ihre „Hunger Games“ und steht kurz ­davor, die Reis-Leine zu ziehen.

„Ich sitze schon auf meinen Arschknochen“, zürnt die Frau völlig ­ungeklärten Alters, die mächtig Kohldampf schiebt. Oder müsste es bei ihr heißen: Hohldampf? Jedenfalls steht RTL kurz davor, die humanitäre Aktion „Loth für die Welt“ zu starten.

Bei Deutschlands liebster Wintersportveranstaltung, dem Dodel-Weltcup in Australien, werden schon nach wenigen ­Tagen die grundlegenden Fragen der Menschheit verhandelt – Ver- und Entsorgung. Kader malt sich die Maximo-Lider schwarz nach und zieht Kannibalismus in Erwägung. Der schwer verdauliche Honey findet sich zwar zum Anbeißen, will sich trotzdem nicht zur Verfügung stellen. Küchenmeisterin Lohfink rechnet dickschnabelig die Rationen durch: „Zwölf Kartoffeln, sechs Leute, für jeden eine.“ Ihr kann der Dschungel nur guttun, weiß man doch: Aus Schaben wird man klug.

Was war noch? Stumm-Fußballer Icke Häßler macht einem ­Lothar Matthäus vor, wie man als Weltmeister 1990 vorbildlich schweigt. Die elektronisch verstärkten RTL-Krawallinsekten, die von Markus Majowski so genannten Zirkaden, zirkardieren weiter ­ohrenbetäubend. Und Sonja Zietlow hat sich die goldene Dschungelkrone verdient für ihren lässigen Umgang mit Botox-Schlagzeilen. Sie beklagt sich, weil sie überraschend die Augenbrauen bewegen kann: „Wieso geht das schon wieder? Scheiß Billigbotox!“ Zietlow-Fazit: Wenn die Mimik nur so entspannt wäre wie die Laune.

