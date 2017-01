Dschungelcamp 2017: Wer ist schon raus?

München - Mindestens genauso interessant wie die Frage, wer ins Dschungelcamp einzieht, ist auch jedes Jahr: Wer ist eigentlich schon rausgeflogen? Diese Frage beantworten wir Ihnen hier. Täglich.

Update vom 13. Januar 2017: Nach der ersten Folge des Dscungelcamps 2017 ist noch kein Abgang zu vermelden. Auch wenn Hanka Rackwitz gegen ihre psychischen Probleme kämpfen musste. Noch sind alle 12 Kandidaten im Dschungelcamp.

Offiziell können die Kandidaten erst am Donnerstag rausgewählt werden. Es sei denn, einer oder eine von ihnen spricht den entscheidenden Satz aus: „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ Dann darf er oder sie sofort das Camp verlassen. In der ersten Folge war dieser Satz aber noch nicht zu hören. Aber möglicherweise wirft ja jemand am Samstag hin...

Wer ist aus dem Dschungelcamp draußen? Wer ist noch drinnen? So lief es im vergangenen Jahr

Es gibt Kandidaten, von denen würde man im Vorfeld niemals denken, dass sie es bis zum bitteren Dschungelcamp-Finale im Regenwald aushalten. Sophia Wollersheim war vergangenes Jahr zum Beispiel eine solche: Alle Vorurteile, die man bei ihr hatte haben können - zum Beispiel „dummes Blondchen“ - waren ziemlich schnell aus der Welt geräumt, sobald sie den Mund aufmachte. Dafür wurde sie belohnt, blieb bis zum Schluss drin und wurde sogar Zweite auf dem Dschungel-Thron nach Menderes Bagci.

Andere schafften im Dschungelcamp aber auch genau das Gegenteil. Der Wendler etwa. Der sagte den weltberühmten Satz „Ich bin ein Star - holt mich hier raus“, ließ sich aus dem Camp holen, überlegte es sich anders und wollte ein paar Tage später wieder rein. Durfte er dann allerdings nicht mehr. Fand er nicht so gut. Dann gab es noch Gunter Gabriel, der aus gesundheitlichen Gründen das Regenwaldlager verlassen hat oder der ehemals schönste Mann der Welt, Helmut Berger, der von den IBES-Machern sogar zum Auszug gedrängt wurde. Auch er hielt den körperlichen Strapazen im australischen Busch nicht Stand.

Und dann gibt es natürlich auch die Kandidaten, die ganz regulär aus der Show gewählt werden. Ricky Harris etwa durfte vergangenes Jahr ziemlich früh seine sieben Regenwaldsachen packen und ins Luxushotel Palazzo Versace ziehen, weil ihn die Zuschauer nicht mehr beim Maden-Essen sehen wollten. Gibt aber auch Schlimmeres. Helena Fürst hingegen musste bis zum bitteren Ende durchhalten. Aber nicht wegen ihres Beliebtheitsgrades, sondern weil die Zuschauer sie leiden sehen wollten. Sie durfte das Camp erst einen Tag vor dem Finale verlassen.

Es ist also jedes Jahr spannend, wer wann wie gehen muss. Damit Sie immer auf dem Laufenden sind und ganz genau wissen, wer sich noch bei Reis und Bohnen um das Lagerfeuer schart, informieren wir Sie in diesem Artikel über die Bewohner der berühmtesten WG Deutschlands.

So liest sich sich die Teilnehmerliste zum Einzug der so genannten Dschungelcamp-Stars:

