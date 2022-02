Nach Dschungelprüfungs-Skandal unterläuft Eric Stehfest nächstes Malheur: „Karma schlägt zurück“

Von: Jennifer Kuhn

Teilen

Schauspiel-Star Eric Stehfest ist Dschungelcamp-Teilnehmer der 15. Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ © RTL/RTL+

Es vergeht kein Tag, in dem es im Dschungelcamp nicht kriselt. Diesmal geht es um Eric Stehfest - der Schauspieler sorgte für Aufsehen. Nun passierte ihm ein Malheur.

Südafrika - Die Stimmungen im Dschungelcamp schwanken täglich. Von heftigen Auseinandersetzungen zu täglichen Entschuldigungen. In der RTL-Show „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ kriselt es bei den Stars jeden Tag. Die Kandidatinnen und Kandidaten ecken miteinander an - Diskussionen können nicht vermieden werden. Doch seit einigen Tagen betrifft es einen IBES-Teilnehmer, der eigentlich immer eher ruhiger war: Eric Stehfest. Der Schauspieler war der erste Kandidat aller 15 Staffeln, der eine Dschungelprüfung skandalträchtig verweigerte. Als er zurück ins Camp kam, betonte er auch, dass es einige Leute in der Runde gibt, die für ihn Fake sind und Lügen verbreitet haben, um besser dazustehen.

Dschungelcamp 2022: Eric Stehfest fällt aus der Hängematte

Der GZSZ-Star diskutierte mit seinen Mitbewohnern darüber, wieso er die Prüfung nicht angetreten hat. Nachdem Tina Ruland versucht hatte mit dem Schauspieler in Ruhe zu sprechen, er ihr aber eine Antwort verweigerte, versuchte es auch Linda Nobat. Sie bekam zumindest ein paar Antworten mehr. Doch wenige Minuten später verließ auch sie seinen Platz, um Eric wieder seine gewünschte Ruhe zu geben. Aufmerksamkeit zog der 32-Jährige dann aber doch auf sich - allerdings total ungewollt. Als der Schauspieler seelenruhig in seiner Hängematte baumelte, passierte ihm ein unangenehmes Malheur. In seiner Liege schaukelte er offensichtlich etwas zu fest. Die Hängematte rutschte aus der Halterung, der Star plumpste auf den Boden.

Unbemerkt blieb das natürlich nicht. Unter anderem bekam Harald Glööckler - der zufällig gerade mit Konkurrentin Anouschka Renzi über Stehfest lästerte - das Malheur mit: „Es ist von Anfang an geplant. Und der hatte überhaupt keine Lust gehabt, in die Prüfung zu gehen“, ist sich der Modedesigner sicher, als es plötzlich durch Erics Hängematten-Abflug knallte. Schadenfreude bei Harald Glööckler: „Siehst du, das Karma schlägt zurück“, flüsterte er. Verletzt hat sich der Schauspieler aber nicht: „Alles gut!“, sagte er kurz nach seinem Sturz.

Dschungelcamp 2022: Eric Stehfest und Harals Glööckler - die Aussprache zwischen den Dschungel-Stars

Harald Glööckler konnte sich nicht erklären, warum Eric Stehfest vor der Prüfung plötzlich so voller Wut war. Dabei war er selbst Teil des Auslösers. Der 56-jährige Dschungelcamp-Kandidat betonte in einem Nebensatz, dass all das was er hier sagt nur Unsinn wäre - auch seine Geschichten. Das Geständnis von dem Modesigner geht Eric Stehfest nah. „Ich habe dich ja auch ins Herz geschlossen und das war auch der Grund, warum mich das so aus der Fassung gebracht hat“, erklärte er. Die beiden Dschungel-Stars nehmen sich in die Arme - es scheint so, als wäre alles erstmal wieder gut. Fragt sich nur wie lange. Alle Neuigkeiten zur Show gibt es jetzt auch in unserem täglichen Dschungelcamp-Newsletter.