Packendes Ekel-Finale: Gewinner des Dschungelcamps 2022 steht fest

Von: Christina Denk, Julia Hanigk, Jennifer Lanzinger

Teilen

Der Dschungelcamp-Sieger 2022 steht fest. In unserem Ticker können Sie nachlesen, was im großen Dschungel-Finale alles passiert ist und wer sich am Ende die Krone aufsetzen durfte.

Der Dschungel hat einen neuen König! Filip Pavlovic setzte sich im Finale gegen Eric Stehfest und Manuel Flickinger durch.

Manuel landete auf dem dritten Platz - schlussendlich fiel die Entscheidung zwischen Filip und Eric.

Am Sonntag treffen die Teilnehmer dann noch beim großen Wiedersehen aufeinander.

Update vom 06. Februar, 14 Uhr: Das Dschungelcamp ist fast vorbei - denn heute Abend dürfen sich die Fans nochmal auf eine neue Folge freuen! Um 20:15 Uhr gibt es nämlich die große Wiedersehens-Show mit allen Kandidaten. Einige IBES-Fans fragten sich über die Social-Media-Plattform Twitter, ob es in der Show sogar ein Liebes-Comeback zwischen Filip Pavlovic und Tara Tabitha geben wird. In einem RTL-Interview freute sich der Reality-Star sehr über den Dschungelsieg von Filip - sagte aber auch, dass sie ihm nur eine große Umarmung geben wird. Ob das so bleiben wird - oder kommt es zu einer erneuten Aussprache zwischen den Beiden?

Update vom 06. Februar, 10:30 Uhr: Filip Pavlovic ist Dschungelkönig! Der 27-jährige Reality-TV-Star hat die meisten Anrufe bekommen - und gewann im großen IBES-Finale gegen Konkurrent Eric Stehfest. Freude bei den einen - und eine erneute Diskussion bei den anderen. Wenige Tage vor dem Finale eckten nämlich wieder Anouschka Renzi und Linda Nobat aneinander. Diesmal eskalierte der Streit während eines Interviews vor laufender Kamera.

Dschungelcamp 2022: Filip Pavlovic gewinnt die 15. Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“

01.05 Uhr: Das Dschungelcamp ist vorbei. Der König steht fest: Filip Pavlovic trägt die Krone. Doch was sagen die Zuschauer. Die Twitter-Nutzer scheinen ganz zufrieden mit der Entscheidung zu sein. „In der Tradition von Joey und Menderes wird mit Filip nicht der Klügste Dschungelkönig, sondern der Positivste und Herzlichste! …völlig zu Recht!“, findet einer. Auf das große Wiedersehen und die Zukunft der Dschungelstars sind viele allerdings bereits gespannt.

„Sommerhaus der Stars mit Filip und Tara - kanns kaum erwarten“, schreibt einer. Auch das Wiedersehen einen Tag nach der Krönung könnte interessant werden. Tara und Filip hatten eine kurze Turtelei im Dschungelcamp. Die war eigentlich vorbei. Doch Tara kündigte dem Dschungelkönig bereits eine fette Umarmung an.

Das Dschungelcamp-Finale 2022 im Live-Ticker: Der König steht fest

00.25 Uhr: Damit ist das Dschungelcamp 2022 tatsächlich schon vorbei. Doch für alle IBES-Fans gibt es morgen das große Wiedersehen.

00.24 Uhr: Juhuu! Er hat seinen Thron gefunden. Und die Salatkrone hat er auch schon auf. Wie heißt es im Filip-Slang: „Ich küsse eure Augen.“ Das ging in diesem Fall an seine Zuschauer.

00.21 Uhr: Filip ist zwar Dschungelkönig, doch den Platz der Krönung muss er erst einmal finden. Aktuell wandelt er noch zwischen den Bäumen herum. Die Moderatoren rufen schon nach ihm.

00.20 Uhr: Jetzt wird es emotional. Filip weint. Eric gibt sich kameradschaftlich. Er hat die Moderatoren mit seiner Ess-Aktion heute wirklich baff gemacht. Und nicht nur die. Auch die Zuschauer werden diese Bilder aus dem Dschungel wohl nicht so schnell vergessen.

00.16 Uhr: Es ist Filip. Erst kann er es nicht fassen, dann rastet er komplett aus. „Oh mein Gott“, tobt er durch das Camp.

00.14 Uhr: Und schon steht das Ergebnis fest: Wer wird der erste, südafrikanische Dschungelkönig?

00.13 Uhr: Die Eigenwerbung nimmt kein Ende. Noch einmal dürfen Eric und Filip sich den Zuschauern anpreisen. Eric Stehfest klingt beinahe wie in der Werbung. „Krone und Geld, wenn ihr bei mir seid, dann steht fest.“

00.10 Uhr: Ein kurzer Rückblick auf alle Manuel-Momente. Der 33-Jährige ist ganz unparteiisch. Er würde für beide Verbliebenen anrufen.

Das Dschungelcamp-Finale 2022 im Live-Ticker: Wer wird Drittplatzierter?

00.08 Uhr: Manuel ist raus. Filip und Eric damit auf Platz eins und zwei. Die beiden müssen noch zappeln.

00.07 Uhr: Die Leitungen sind zu für den Drittplatzierten. Die Auszählung läuft. Die Kandidaten haben sich immer noch „lieb“, meint zumindest Filip. „Das erste Männer-Finale“ findet auch Manuel krass.

00.02 Uhr: Wen wählen die Zuschauer als erstes raus? Bald wissen wir es.

23.58 Uhr: Eine kleine Pause. Danach wird bekannt, wer auf dem dritten Platz gelandet ist. Dann gibt es nur noch ein Battle.

23.56 Uhr: „Hallo, du Schöne“: Eric und die anderen sind begeistert über den Hauptgang. Ob Eric das nach den Dschungel-Köstlichkeiten überhaupt runterbekommt?

23.54 Uhr: Worüber man sich nach zwei Wochen Dschungelcamp nicht alles freut. Eine ganze Avocado für Manuel. Er scheint im 7. Himmel.

Das Dschungelcamp-Finale 2022 im Live-Ticker: Manuel muss die Dschungelprüfung abbrechen

23.52 Uhr: Bei den Ohren war Schluss für Manuel. Das war wie eine Glocke über dem Kopf, meint der Kandidat. „Es geht ja keine Welt unter“, aber er hätte mit der Panik nicht weitermachen können. Es tut mir unendlich leid, aber ich konnte es einfach nicht halten, nicht kontrollieren.“ Er weiß noch gar nicht, wie er es den anderen sagen soll. Doch die anderen sind nicht sauer. Sie scheinen stolz, dass Manuel angetreten ist.

23.47 Uhr: Nein, als das Wasser knapp unter seinen Augen steht, bricht er ab. Notalarm. Die Prüfung ist zu Ende. 0 Sterne. „Das ist wie, wenn du sagen würdest: ‚Ich bin ein Star holt mich hier raus‘“, meint Hartwich.

23.46 Uhr: Eine Minute hat er bereits geschafft. Werden es noch mehr?

23.45 Uhr: Mit Brille sieht Manuel aus wie Aqua-Man, meint jedenfalls Dr. Bob. Traut sich der „Prince Charming“-Gewinner in den Wasserbottich? Er tritt an. Langsam läuft das Wasser ein. Und schon kommen auch die Frösche. Für Manuel sogar eine besondere Art.

Das Dschungelcamp-Finale 2022 im Live-Ticker: Bei der Dschungelprüfung muss Manuel sich seiner Phobie stellen

23.42 Uhr: Im Glashelm-Aquarium mit Schnorchel trifft der 33-Jährige auf Frösche und Aale. Für jede Minute bekommt er einen Stern. Doch die Tierchen sind Manuels geringstes Problem. Stattdessen ist es das Wasser. „Ich habe eine Aqua-Phobie.“ Ist der Kopf unter Wasser, bekommt er Panik, meint Manuel.

23.40 Uhr: Manuel hat jetzt schon Angst. Er hat Wasserschuhe dabei. Laut Daniel Hartwich ist die nächste Prüfung ein „Es ist ein Klassiker der Dschungelgeschichte.“ „Als Letztes hat sich daran Larissa Marolt probiert, mit dem sensationellen Erfolg von fünf Sternen.“

23.38 Uhr: Der nächste Klassiker steht an: Aramis. Was steckt dahinter? Die Camper reden schon einmal über die Nachspeisen, die sie bestellt haben. Wird es Tiramisu und Manuel geben? Manuel geht zur Prüfung.

23.35 Uhr: „Ich hab noch Urin im Mund“, Eric scheint die Prüfung mitgenommen zu haben. Aber immerhin: Er hat vier Sterne für das Hauptmenü erspielt. Nur sein Extra-Goodie bekommt er nicht.

23.33 Uhr: Und schon gehts weiter. Dann fehlt wohl nur noch einer der Musketiere, oder Muskeltiere, wie sie Filip nennt.

23.25 Uhr: Davon müssen sich jetzt wohl alle erst einmal in der Werbepause erholen.

Das Dschungelcamp-Finale 2022 im Live-Ticker: Eric quält sich durch die Essensprüfung

23.24 Uhr: Für Eric scheinen die Prüfungen nicht neu zu sein. „Jetzt fühle ich mich wie 16, da haben wir auch so einen Scheiß nämlich auch gemacht!“, erzählt er nochmal. Hm, lecker!

23.23 Uhr: Er schafft das ganze Hirn. Respekt. Daniel Hartwich will den Kopf nur schnell vom Tisch haben. Den Kuh-Urin für den letzten Stern trinkt Eric wie Apfelschorle in einem Zug. „Das schmeckt, wie es auf der Weide riecht.“ Gut zu wissen. Und damit 4 Sterne verdient.

23.21 Uhr: „Da ist ja fast wie zu Hause. So essen wir auch immer“, scherzt Eric. Besonders begeistert wirkt er aber nicht. Ihm ist zum ersten Mal zum Würgen.

23.20 Uhr: Nachtisch gefällig? Waffeln mit warmen Kirschen, Schlagsahne und Puderzucker gibt es nicht für Eric. Teller zwei hält leckeres Kudu Hirn bereits. Kleiner Pluspunkt: das Ganze wird in einem geöffneten Kudu Kopf serviert. Na wem da nicht das Wasser im Mund zusammenläuft... Daniel Hartwich kann schon gar nicht mehr hinschauen.

23.19 Uhr: Da geht der erste Stern verloren. Das war wohl zu trocken und zu groß.

23.18 Uhr: „Es knirscht noch überall“, mit diesem Kommentar sind die Zuschauer nun wirklich direkt dabei. Gambas und ein Steak lässt Eric ebenfalls stehen. Stattdessen gibt es Meeresschnecken und ein Stück Straußenherz. Sein ganzer Körper bebt.

23.16 Uhr: Tatsächlich geschafft. Doch schon steht die zweite Köstlichkeit an. Eine Box voller Fliegen und zwei fette Maikäferlarven folgen als Nächstes. Mhh, lecker! Dafür verzichtet er auf einen Salat mit Hähnchen? Für viele Zuschauer sicher unvorstellbar. Aber das Motto lautet schließlich: „Der König des Dschungels muss doch alles essen können.“ In 12 Sekunden sind die Larven weg.

23.13 Uhr: „Übergib dich nicht“, meint Dr. Bob. Nett gesagt, es wären ja alles gute Proteine. Wenn sich Eric übergibt, ist der Stern weg. Erste Köstlichkeit: „Das sind zwei Impala-Augen, die Linsen sind raus. Du hast dafür 60 Sekunden Zeit!“, offenbart Hartwich

23.11 Uhr: Die Regeln sind simpel: Zwei Teller gibt es pro Gang. Der zweite muss gegessen werden, um einen Stern zu ergattern. Wählt Eric den ersten mit der Köstlichkeit, ist der Stern futsch.

23.10 Uhr: Die finale Essensprüfung kennen wir ja bereits aus den letzten Jahren. Für Eric Stehfest gibt es was für den Magen. Lecker, der Dschungel hat mal wieder ein Fünf-Gänge-Menü serviert. Was da wohl auf den 32-Jährigen zukommt?

23.08 Uhr: „Mir geht es gut. Dafür bin ich hergekommen und jetzt fühle ich mich wie 16, da haben wir sowas auch gemacht“, meint Eric. Er redet von Mutproben. Und jetzt geht es für ihn los. Ein Dschungelklassiker.

Das Dschungelcamp-Finale 2022 im Live-Ticker: Filip meistert seine erste Dschungelprüfung

23.06 Uhr: Komplett kaputt gebissen haben Filip die Ameisen, doch was steht für Eric nun an? Porthos hat er gewählt.

23.05 Uhr: Nicht schlecht: Filip hat alles überstanden. 5 Sterne. Die Vorspeise steht. Edamae und Bruscetta hat sich Filip bestellt. Sojabohnen nach Wochen mit wenig essen? Wie er meint. Leicht scheint dem Hamburger die Challenge nicht gefallen zu sein. „Das war alles schlimm – aber diese Ameisen, die haben richtig weh getan. Aber ich bin stolz auf mich…“, lautet das Fazit am Ende.

23.02 Uhr: Kann es noch schlimmer kommen? Das liegt wohl im Auge des Betrachters, ob Riesenkakerlaken oder Krokodile schlimmer sind. Oder doch die Ameisennester? Nein, für Filip sind es die Schlangen. Die kommen ganz zum Schluss.

23.00 Uhr: „Die gute Nachricht ist: Die Krokodile sind ganz ruhig“, meint Daniel Hartwich. Filip: „Dafür bin ich nicht ganz ruhig.“ Das merkt man.

22.57 Uhr: Nun werden die Tiere größer. Vier Krokodile gesellen sich zu den Maden. Bleibt Filip immer noch so cool? Vier Krokodile scheinen dem Hamburger doch mehr auszumachen. „Jungs, ganz entspannt. Ganz entspannt.“ Schon beim zweiten Stern? Ob das noch fünf werden?

Das Dschungelcamp-Finale 2022 im Live-Ticker: Filip muss in die Dschungelprüfung

22.55 Uhr: Für Filip geht es in den großen Stern, er wird festgeschnallt und muss sich den Krabbeltieren hingeben. Mehlwürmer, Grillen und Maden: Das klingt nach Spaß. Filip scheint die erste Krabbelattacke gut zu meistern. Besorgt scheint er dennoch. „Beißen die?“, „Oh mein Gott Leute, nein“, die Tierchen krabbeln anscheinend bereits in die Hose.

22.54 Uhr: Es geht weiter. Filip tritt an.

22.47 Uhr: Auf Filips Entscheidung müssen die Zuschauer noch warten. Schon gehts in die erste Werbung.

22.46 Uhr: Na immerhin, Filip bekommt eine Schutzbrille. „Das beste, was du machen kannst, ist dich nicht bewegen“, meint Dr. Bob. Wohl leichter gesagt als getan. Los gehts mit der Prüfung. Tritt er an?

22.44 Uhr: Athos: Das ist die Prüfung für Filip. Er muss in den großen Stern - mit fünf verschiedenen Tierarten. „Lange Hosen wäre wahrscheinlich besser gewesen“, kommentiert Hartwich. Wo er recht hat, hat er recht.

Das Dschungelcamp-Finale 2022 im Live-Ticker: Die Dschungelprüfungen stehen an

22.42 Uhr: Für Filip gehts los. „Ich krieg Gänsehaut, Leute, ohne Scheiß.“ Aber er will für seine Familie alles geben.

22.41 Uhr: Schon langsam fällt der Groschen. Drei Muskeltiere? Ob das jetzt stimmt? Naja, beliebig zugeteilt sind die Dschungelprüfungen oder jedenfalls die Namen der Prüfungen jetzt.

22.39 Uhr: Ganz schön lang der Brief, den Eric Stehfest jetzt vorliest. Die Prüfungen sind Athos, Porthos und Aramis. Erstmal großes Rätselraten. Was bedeuten die Begriffe? „Ich hab jetzt leider auch kein Lexikon dabei“, meint Manuel.

22.36 Uhr: Die Wahl der letzten Prüfungen steht an.

Das Dschungelcamp-Finale 2022 im Live-Ticker: Glööckler und Althoff verlassen das Camp

22.36 Uhr: „Das war ein tolles Experiment, aber jetzt ist auch gut.“ Mehr bleibt dem Glööckler wohl auch nicht zu sagen.

22.34 Uhr: Auch Peter Althoff ist raus. Er wird von seiner Frau begrüßt und freut sich sichtlich. „Ob Reis oder Bohne, ich hab nicht die Krone“, scherzt er. Das stört seine Frau nicht. Es gibt erst einmal Nuggets von McDonalds. Liebe geht eben über den Magen.

22.32 Uhr: Harald Glööckler ist raus. Doch die Krone hätte er seiner Meinung nach sowieso nicht bekommen. „Ein König wälzt sich nicht im Dreck.“ Er hätte die Ekelprüfungen sowieso nicht gemacht. „Für mich war das eine gute PR.“ Die 100.000 Euro kämen dann auch so rein. Viele hätten geglaubt, dass er nach drei Tagen aufgeben würde. Jetzt freut er sich auf das Wiedersehen mit seinem Mann und seinem Hund.

Das Dschungelcamp-Finale 2022 im Live-Ticker: Die letzten Tage waren hart für die Camper

22.28 Uhr: „Ich hab immer das Gefühl, dass ich alles falsch mach“, Filip hat das Gefühl sich immer erst beweisen zu müssen. Offenbar auch im Camp. Vor allem mit Peter Althoff knallte es zuletzt.

22.26 Uhr: Dreck, wenig Essen und harte Dschungelprüfungen: Manuel, Filip, Eric und die anderen Camper mussten die letzten Tage einiges ertragen. RTL zeigt noch einmal die letzten Herausforderungen. Eine halbe Avocado und ein paar weitere, kleine Leckerbissen als Belohnung? Da wurden die Camper wohl kaum zu fünft satt. Heute müssen sie sich das Essen immerhin nur noch zu dritt teilen.

22.21 Uhr: Der erste Dschungelkönig in Südafrika: Wer wird es werden? Der Favorit ist raus, geben die Moderatoren bekannt. Denn Glööckler lag bis vor zwei Tagen im Ranking tatsächlich vorne.

22.18 Uhr: Das Dschungelcamp 2022 war voller Drama. Daniel Hartwich und Sonja Zietlow blicken noch einmal zurück auf die letzten 15 Tage im Dschungelcamp in Südafrika. Nun stehen nur noch Filip, Eric und Manuel in Südafrika im Camp.

22.16 Uhr: Und los gehts mit dem Finale!

Das Dschungelcamp-Finale 2022 im Live-Ticker: Steht der Gewinner bereits fest?

Update vom 5. Februar, 22.00 Uhr: Noch 15 Minuten bis zum Start des Finales. Einige Zuschauer scheinen es schon gar nicht mehr erwarten zu können. „Hallo, Hilfe mir ist langweilig und ich möchte gerne, dass IBES jetzt anfängt“, liest man auf Twitter. Ein paar Minuten müssen sich die Fans wohl noch gedulden müssen.“ Doch hat sich RTL am Ende vielleicht sogar schon verraten und der Gewinner steht schon fest?*

Update vom 5. Februar, 21.36 Uhr: Noch knapp eine halbe Stunde, bis das große Finale des Dschungelcamps 2022 beginnt. Doch im Vorhinein gab es bereits Sticheleien einer Ex-Kandidatin. Wird das heute das langweiligste Dschungelcamp-Finale überhaupt?

Das Dschungelcamp-Finale 2022 im Live-Ticker: Filip bekommt Support von Olaf Scholz

Update vom 5. Februar, 20.36 Uhr: Finale! Bald gehts los! Und während Eric Stehfest vor der Show auf Instagram die Geister spaltet, scheint Filip Pavlovic besonderen Support zu bekommen. In seiner Instagram-Story zeigte er eine Nachricht von Olaf Scholz*. „Alles Gute fürs Finale“, heißt es da. Olaf Scholz und Filip Pavlovic kommen aus der gleichen Gegend. Zuletzt hatte Filip im Dschungelcamp noch Insights über Olaf Scholz in der Show erzählt. Na da kann das Finale für Filip ja nun kommen.

Ein Screenshot aus der Instagram Story von Filip Pavlovic zeigt: Er hat offenbar Unterstützung von Olaf Scholz. © Screenshot Instagram filip_pavlovic1

Update vom 5. Februar, 20.08 Uhr: Die letzten Dschungelprüfungen stehen an. In wenigen Stunden heißt es für Filip, Eric und Manuel noch ein letztes Mal alles geben, um die begehrte Krone und die 100.000 Euro zu gewinnen. Auf den Instagram-Accounts der Kandidaten wird bereits mächtig geworben, denn die Leitungen sind bereits offen. Eric Stehfest spaltet die Geister seiner Community. Unter einem neuen Familienpost geht die Post ab. „Ich hoffe soooo sehr, dass er die Krone holt“, „Ihm gehört der Sieg“, “Wir drücken fest die Daumen und voten“, heißt es von den Unterstützern.

Oder doch alles nur Fassade? „Dass Deutschland auf sein Verhalten reinfällt, ist einfach nur traurig. Und das ist kein Hate, sondern meine Meinung“, kommentiert ein User. „Es ist eher traurig, dass Deutschland auf Filip reinfällt“, kontert direkt der Nächste. Auf Twitter sehen die Diskussionen nicht anders aus. Es bleibt spannend, wer die Show am Ende für sich entscheidet.

Das Dschungelcamp-Finale 2022 im Live-Ticker: Peter Althoff scherzt nach Camp-Aus

Update vom 5. Februar, 19.13 Uhr: Nur noch drei Männer stehen im Finale von „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“. Peter Althof und Harald Glööckler mussten kurz vor dem Finale das Camp verlassen. Die Zuschauer müssen in der letzten Folge also auf Peter Althofs Scherze verzichten. Die sind der Ex-Bodyguard-Legende auch trotz Camp-Aus nicht vergangen. „Ob Reis oder Bohne, ich hab leider nicht die Krone“, scherzte er im Interview mit RTL nach dem Rausschmiss. Er hätte gerne weitergemacht, aber er freue sich jetzt auch auf eine Badewanne und eine Cola Light dazu.

Darauf müssen Eric Stehfest, Filip Pavlovic, Manuel Flickinger erst einmal noch verzichten. Für sie geht es in wenigen Stunden ums Ganze - den Titel des Dschungelkönigs 2022.

Das Dschungelcamp-Finale 2022 im Live-Ticker: Zuschauer haben bereits einen Favoriten

Update vom 5. Februar, 17.54 Uhr: Heute Abend ist es so weit! Ab 22.15 Uhr streiten die verbliebenen Dschungel-Kandidaten, Eric Stehfest, Filip Pavlovic, Manuel Flickinger um die Krone. Doch wer ist der Publikumsliebling? Auf Twitter scheint Manuel hoch im Kurs zu sein. „Team Manuel!!! Er ist der Einzige, der nicht gelästert hat, immer ein offenes Ohr hatte. Er ist ein würdiger Gewinner!!!“, so ein User. Auch bei einer kleinen Umfrage eines Zuschauers liegt Manuel vorne, dicht gefolgt von Filip. Eric bekommt von den 46 Stimmen nur 10 Prozent.

„Ich hoffe, dass Deutschland bei seinem Beuteschema für Dschungelkönige bleibt und Manuel wählt. Der passt perfekt in die Reihe. Hauptsache nicht Filip“, kommentiert dagegen ein anderer Nutzer. Dr. Bob hält dagegen Eric für den Gewinner*. Es bleibt spannend.

Dschungelcamp-Finale 2022 im Live-Ticker: „Ich bin ein Star holt mich hier raus“ entwickelt sich erneut zum Quotenhit

Update vom 5. Februar, 14.30 Uhr: Als besonders streitlustiges Camp dürfte die aktuelle Staffel der RTL-Erfolgsshow „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ in die Geschichte eingehen. Auch quotenmäßig nimmt die Reality-Show auf den letzten Metern Richtung Finale noch einmal an Fahrt auf. 4,24 Millionen (15,9 Prozent) Zuschauer wollten am Freitagabend um 22.45 Uhr sehen, wie der Modemacher Harald Glööckler aus dem Camp fliegt. Geschlagen geben musste sich die Show am Freitagabend damit nur dem traditionellen ZDF-Krimi mit rund 6,8 Millionen Zuschauern.

Update vom 5. Februar, 12.25 Uhr: Anouschka Renzi hat das Dschungelcamp verlassen. Doch auch nach ihrem Auszug teilt die Schauspielerin ordentlich gegen die anderen IBES-Teilnehmer aus.

Dschungelcamp 2022: Harald Glööckler und Peter Althof müssen das Camp im Halbfinale verlassen

Update vom 5. Februar, 10.30 Uhr: Er galt für viele als der ganz große Favorit, doch für Modeschöpfer Harald Glööckler endete der Traum vom Dschungelkönig am Freitagabend. Kurz vor dem Finale des RTL-Dschungelcamps musste der 56-Jährige das Camp in Südafrika verlassen. Neben Glööckler hatte auch Promi-Bodyguard Peter Althof zu wenig Zuschauer-Stimmen erhalten, auch er musste seine Sachen packen.

Der für seine opulent-auffällige Optik bekannte Modemacher Glööckler trug das Zuschauer-Votum äußerlich mit Fassung. „Ich war sehr gern da, ich hätte mich auch gefreut, ins Finale zu kommen“, sagte er. Aber er wolle auch „ganz ehrlich“ sein: Er sei gesundheitlich derart angeschlagen, dass er eigentlich froh sei, rauszukommen. Zudem freute er sich, die Dschungel-Kluft hinter sich lassen zu können: „Ich kann endlich auch wieder Glitzer anziehen. Das ist auch schön.“

Das Finale der TV-Show am Samstagabend bestreiten nun drei junge Männer: Schauspieler Eric Stehfest, bekannt aus „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Sowie die beiden Reality-Kandidaten Filip Pavlovic, bekannt aus der Bachelorette und Manuel Flickinger, bekannt aus Prince Charming. Vor allem Flickinger konnte sein Glück kaum fassen. „Ach Gott, ich hab Gänsehaut ohne Ende“, sagte er.

Doch warum hat es keine einzige Frau ins Finale geschafft? Geht es nach Oliver Pocher, haben sich in dieser Staffel vor allem die Frauen von ihrer unsympathischen Seite gezeigt.

Das Dschungelcamp-Finale 2022 im Live-Ticker: Männer unter sich - Wer holt die Krone?

Ursprungsmeldung vom 4. Februar 2022: Kruger-Nationalpark - Die 15. Dschungelcamp-Staffel* neigt sich dem Ende und die Frage, wer der Kandidaten* es auf den Thron schafft, rückt immer näher. Fest steht im Jahr 2022 auf jeden Fall schon eine Sache: Es wird ein Mann sein. Denn alle Frauen wurden nacheinander aus dem Camp gewählt. Rückblickend auf die vergangenen Staffeln gewannen bisher sieben Frauen und sieben Männer - nun wird es in der Jubiläums-Staffel also zu einem Ungleichgewicht zugunsten der Männer kommen.

Dschungelcamp-Finale 2022 im Live-Ticker: Pavlovic und Glööckler gelten als Zuschauer-Favoriten

Von Anfang an, noch bevor das Dschungelcamp 2022 in Südafrika* startete, galt Designer Harald Glööckler als heißer Thron-Favorit, selbst bei dem Moderatoren-Duo Daniel Hartwich und Sonja Zietlow*. Doch zuletzt zog er auch die Wut der Zuschauer auf sich und schied letztendlich aus. Der Liebling der Zuschauer in einer Umfrage? Filip Pavlovic*. Auch er gilt als absoluter Favorit für den Dschungel-Thron. Im letzten Jahr gewann er das „Goldene Ticket“ in der Ersatz-Show des Dschungelcamps in Hürth. Sowohl Ex-Mitcamperin Linda Nobat* als auch Tara Tabitha, mit der Pavlovic in der Sendung eine Turtelei hatte*, wünschen dem Hamburger nach ihrem Aus den Sieg.

Übrigens: Alle Neuigkeiten zur Show gibt es jetzt auch in unserem täglichen Dschungelcamp-Newsletter

Dschungelcamp-Finale 2022 im Live-Ticker: Eric Stehfest sorgt für Aufsehen, Peter Althof und Manuel Flickinger punkten durch ihr Wesen

Neben Filip Pavlovic kämpfen aber auch noch der ehemalige Promi-Bodyguard Peter Althof, der „Prince Charming“-Teilnehmer Manuel Flickinger und der ehemalige GZSZ-Star Eric Stehfest um den Sieg. Stehfest machte vor allem durch ein Drama um eine boykottierte Prüfung von sich reden.

Manuel Flickinger hat durchaus auch Gewinner-Chancen, da ihn die Zuschauer in einer Umfrage erst kürzlich zum authentischsten und ehrlichsten IBES-Teilnehmer der Staffel ernannten. Bei den Prüfungen überwand er sich bisher stets selbst, sei es Ekel-Essen oder eine Sprung-Challenge über einem Canyon. Peter Althof dagegen punktet beim Publikum durch Dad-Jokes und seine positive und ruhige Art.

Dschungelcamp-Finale 2022 im Live-Ticker: Nach 16 Camp-Tagen winkt der Hauptpreis mit 100.000 Euro

Neben der Krone und der festgelegten Gage bekommt der Gewinner übrigens auch 100.000 Euro - ein Grund mehr also, nach 16 Tagen im Dschungel auf den Thron steigen zu wollen. 16 Tage mit sehr wenig Schlaf und in denen die Kandidaten täglich nur eine Ration aus 70 Gramm Bohnen und 70 Gramm Reis pro Person bekamen. Eine Diät, die man zu Hause aber lieber nicht nachmachen sollte, wie ein Allgemeinmediziner bereits erklärte.

Dschungelcamp-Finale 2022 im Live-Ticker: Diese Kandidaten kämpfen um die Krone

Eric Stehfest

Filip Pavlovic

Manuel Flickinger

Dschungelcamp-Finale 2022 im Live-Ticker: Wird Moderator Daniel Hartwich eine Verkündung machen? Wird er die Show verlassen?

Zum Ende der Dschungelcamp-Staffel 2022 gibt es aber auch noch eine weitere Frage, die es für die Zuschauer zu klären gibt. Und die betrifft statt der Kandidaten ausnahmsweise die Moderatoren. Denn Daniel Hartwich lies immer wieder kryptische Bemerkungen fallen, die auf ein mögliches Dschungelcamp-Aus des Moderators hindeuten könnten*. (jh) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA