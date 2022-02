Direktnachricht von Olaf Scholz? Das steckt hinter den mysteriösen Grüßen an RTL-Dschungelkönig Filip Pavlovic

Von: Christina Denk

Im Dschungelcamp 2022 steht das Finale an. Auch Filip Pavlovic kämpft mit um die Krone. Vor der Show zeigt er in seiner Instagram-Story Glückwünsche von Kanzler Olaf Scholz.

Update vom 6.2.2022: Verfolgt unser Bundeskanzler in seiner Freizeit tatsächlich das RTL-Dschungelcamp? Diese Frage dürften sich einige Deutsche tatsächlich gestellt haben, als das Gerücht die Runde machte, Olaf Scholz habe via Instagram eine Direktnachricht an Filip Pavlovic geschickt, um ihm darin viel Glück für das Finale der Reality-Show zu wünschen (s. unten). Zunächst schien sich diese prominente Unterstützung für den Ex-“Bachelorette“-Kandidaten auch Früchte zu tragen, denn Filip darf sich nach der letzten Ausgabe von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ fortan wirklich Dschungelkönig nennen.

Einen Tag nach seinem fulminanten Sieg ist nun aber klar: Die mysteriösen Glückwünsche aus dessen Instagram-Story stammen nicht wirklich von Olaf Scholz. Stattdessen steckt Filips Freund Serkan Yavuz dahinter, der sich selbst für die Verwirrung, die er gestiftet hat, feiert: „Ich habe mir gedacht, ich erlaube mir einen kleinen Scherz“, lacht der 28-Jährige im offiziellen Dschungelpodcast und erklärt, wie er die vermeintlichen Grüße des Bundeskanzlers erfolgreich faken konnte.

Dschungelcamp 2022: So konnte Serkan die vermeintliche Nachricht des Bundeskanzlers an Filip Pavlovic verschicken

So hat Serkan hat die Nachricht selbst mit Filips Account an Olaf Scholz geschrieben. und dabei eine spezielle Funktion von Instagram genutzt. Denn ab einer gewissen Account-Größe auf der Social Media-Seite kann man die gesendete Nachricht im eigenen Postfach dann als ungelesen anzeigen lassen, wodurch sie wirkt, als wäre sie vom Bundeskanzler selbst gekommen. Dann noch als Screenshot in der eigenen Story gepostet und fertig ist der kleine Jux.

All diese Kniffe muss aber erstmal einer kennen: „Ich bin ein Fuchs!“, gibt Serkan seine Instagram-Expertise lachend zu. „Ich habe mir gedacht, alle Tricks und Anwendungen muss man jetzt raushauen“, gesteht Filips Freund, der während dessen Zeit in der afrikanischen Savanne seinen Instagram-Account verwalten sollte, weiter. Doch auch wenn die Aufsehen erregende Nachricht am Ende doch nicht von Olaf Scholz stammte, vielleicht hat der inzwischen auch davon Wind bekommen. Und wer weiß, vielleicht läuft im deutschen Bundestag ja irgendwann doch noch „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ und der Kanzler schickt echte Grüße ins RTL-Dschungelcamp.

Originalmeldung vom 5.2.2022:

Kapstadt - Am Samstagabend (5.2) findet das große Dschungelcamp-Finale 2022 statt. Unter den letzten drei Kandidaten befindet sich auch Filip Pavlovic. Für manche Zuschauer ist er bereits der Gewinner. Nun muss er sich nur noch tatsächlich in der letzten Prüfung beweisen. Unerwartet bekam er dabei auch Unterstützung aus dem Bundestag.

Dschungelcamp 2022: Finalist Filip Pavlovic bekommt Glückwünsche von Kanzler Olaf Scholz

Glückwünsche vom Bundeskanzler persönlich: Das kann man sich als Dschungel-Teilnehmer wohl nur erträumen. Für Filip ist der Traum nun aber wahr geworden. In seiner Instagram-Story sieht man einen Screenshot seiner Direktnachrichten. Ganz oben prangt die Nachricht von Olaf Scholz. „Alles Gute fürs Finale Filip“, wünscht er.

Ein Screenshot aus der Instagram Story von Filip Pavlovic zeigt: Er hat offenbar Unterstützung von Olaf Scholz. © Screenshot Instagram filip_pavlovic1

Ob der Screenshot echt ist, ist nicht abschließend zu klären. Neben dem Profil im Bild ist ein blauer Haken zu sehen, was auf das Originalprofil von Olaf Scholz schließen lässt. Der Account von Olaf Scholz hat aktuell ein anderes Profilbild, als im Bild. Die Story und damit auch der Screenshot sind allerdings bereits einige Stunden alt, was den Unterschied erklären würde. Gepostet wurden die Storys wohl von Serkan Yavuz, der aktuell den Instagram Kanal von Filip übernommen hat. Er ist wie der Dschungelcamp-2022-Kandidat aus der TV-Sendung „Die Bachelorette“ bekannt.

Dschungelcamp 2022: War Olaf Scholz wirklich in der gleichen Shisha-Bar wie Filip?

Olaf Scholz und Filip Pavlovic stammen aus der gleichen Ecke in Hamburg, erzählte der „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“-Teilnehmer jüngst. „Olaf Scholz kommt ja auch aus der Ecke Altona, ich bin in St. Pauli und Altona aufgewachsen. Man hat den Kollegen ab und zu gesehen“, sagte er beim Dschungelcamp. Nicht nur das. Er packte auch gleich noch ein paar Geschichten aus.

Ab und an habe man Olaf Scholz im Shisha-Café gesehen. Doch stimmt das wirklich? RTL hat mal in eben diesem Shisha-Café nachgefragt. „Also, ich glaube, das war einfach nur als Jux gemeint. Ich glaube nicht, dass jemand wie Olaf Scholz - erst recht nicht in so eine Shisha-Bar geht, wo halt viele Leute sind. Wenn der mal Shisha raucht, dann wohl eher alleine Zuhause“, erklären Filips Freunde aus der Shisha-Bar. Einen Gruß hatte Filip in der Show aber auf jeden Fall noch an Olaf Scholz: „Olaf, ich küsse deine Augen.“ Wie es Filip im Finale vom Dschungelcamp ergeht, lesen Sie im Live-Ticker. (chd)