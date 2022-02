IBES 2022: Harald Glööckler provoziert nach Dschungel-Aus - Ist er der heimliche Sieger der RTL-Show?

Von: Linda Rosenberger

Harald Glööckler kommen im Dschungelcamp die Tränen - allerdings nicht wegen seines Ausscheidens. Im Gegenteil, denn der pompööse Designer sieht sich trotzdem als großen Gewinner. © RTL/RTL+

Mit der Dschungelkrone hat es für Harald Glööckler mit seinem IBES-Aus im Halbfinale nicht geklappt. Geht es aber nach ihm, wurde er schon längst gekrönt.

Südafrika - Eigentlich könnte man meinen, das Bestreben aller Kandidaten bei „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ sei es, sich am Ende Dschungelkönig nennen zu dürfen. Wenn sie sich aber wegen all der Strapazen dann über ihr vorzeitiges Aus in dem skurrilen Wettkampf freuen, sieht es vielmehr so aus, als wäre der Sieg in dem RTL-Format am Ende doch nicht mehr jedem ganz so wichtig gewesen. Das scheint nun auch auf Harald Glööckler zuzutreffen, denn obwohl er von den Zuschauern im Halbfinale aus der Sendung gewählt wurde, lässt er sich davon nicht irritieren. Stattdessen macht der extravagante Designer nach seinem Dschungel-Aus mit Äußerungen von sich reden, die einige sicherlich als provokant, wenn nicht sogar überheblich, empfinden dürften.

Dschungelcamp 2022: Harald Glööckler vergießt offenbar keine Träne des Bedauerns nach seinem Aus

Geknickt ist Harald Glööckler nach seinem IBES-Aus nämlich ganz und gar nicht. So meint der 52-Jährige im RTL-Interview, trotzdem sehr glücklich und happy zu sein. „Außerdem habe ich seit 30 Jahren schon eine Krone, die mehr strahlt als die des Dschungels“, spielt Harald auf sein selbst kreiertes Markenzeichen an und scheint auf eine Reality-Regentschaft samt dazugehöriger RTL-Insignien gar nicht angewiesen. Dementsprechend gibt er auch mitnichten zu verstehen, in irgendeiner Form nach seinem Aus bei „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ traurig zu sein.

„Wer nichts erwartet, wird nicht enttäuscht“, lässt der selbsternannte „Prinz pompöös“ stattdessen alle möglichen Anflüge des Bedauerns von sich abprallen. Vielmehr wirkt es, als würde sich der Designer trotz allem doch in gewisser Weiser als Sieger des Reality-Formats sehen. „Für mich war das eine gute PR“, kann der Modeschöpfer zufrieden feststellen. Außerdem scheint er auch ein anderes Ziel erreicht zu haben, denn er habe im Camp eine andere Facette von sich gezeigt - eine nicht ganz so glamouröse. Das soll jedoch schnell wieder geändert werden: „Aber jetzt, wenn ich rauskomme, wird die Raupe wieder zum Schmetterling“, plant Harald Glööckler, die Metamorphose zurück zum eigentlichen Ist-Zustand schnellstens wieder zu vollziehen.

Das plant Harald Glööckler, während seine Mitstreiter im Dschungelcamp um den Sieg kämpfen

Baden, essen, Handy an, wieder Mensch werden und sich ein bisschen zurechtmachen - das steht dabei ganz oben auf Haralds To-do-Liste nach seinem Dschungel-Exit. Wie dieses „bisschen“ im Fall des Modezaren allerdings aussehen soll, das dürfte für so manchen deutlich mehr sein - immerhin ist der Designer für seinen extravaganten Look und die ein oder andere chirurgische Nachbesserung bekannt.

Während es für Harald Glööckler also schnell wieder ins „normale“ Leben zurückgehen dürfte, müssen sich die drei Dschungelcamp-Finalisten erst noch ihrer letzten großen Prüfung stellen. Wie die genau aussieht und wer sich am Ende wirklich Dschungelkönig nennen darf, können Sie übrigens hier bei uns im Live-Ticker mitverfolgen. Dr. Bob hat dabei schon vorab einen heißen Tipp abgegeben. Indes befürchteten Fans außerdem, der Sieger würde schon längst feststehen. (lros)