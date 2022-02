RTL macht sich mit Meme über Dschungelkandidatin Anouschka lustig: „Ihr kennt doch alle diese eine Tante…“

Von: Elena Royer

Teilen

Dschungelcamp-Kandidatin Anouschka Renzi eckt immer wieder mit den anderen Teilnehmern an. Vielleicht macht sich RTL deshalb mit diesem Meme über die Teilnehmerin lustig?

Südafrika - Seit dem 21. Januar befinden sich die diesjährigen Dschungelcamp-Teilnehmer nun in Südafrika. Dass es dabei meist alles andere als harmonisch zugeht, ist aus den vergangenen Staffeln bekannt. Heuer musste RTL sogar besonders hart durchgreifen: Eine Kandidatin musste sich bereits in den Flieger nach Hause setzen und den Dschungel frühzeitig verlassen, weil sie eine andere Teilnehmerin rassistisch beleidigt hatte.

Doch es ist jemand anders, der in einer RTL-Umfrage von den Zuschauern zum unbeliebtesten Teilnehmer der aktuellen Staffel gewählt wurde. Das Ergebnis: Anouschka Renzi. Sie wollen die Zuschauer am liebsten gar nicht mehr im Camp sehen.

Dschungelcamp: RTL macht sich mit Meme über Anouschka Renzi lustig

Eine Überraschung ist dieses Ergebnis aber nicht, schließlich eckte Anouschka (57) in den vergangenen Tagen oft mit ihren Dschungel-Konkurrenten an. In der Folge vom 26. Januar wurde zum Beispiel bekannt, dass die Kandidaten bislang gegen 85 Regeln verstoßen hätten, woraufhin sie einen ihrer Luxusartikel abgeben mussten. Anouschka Renzi wollte dabei schummeln und gab nur vier ihrer insgesamt sechs Ohrstöpsel ab. Doch das blieb nicht unbemerkt, woraufhin Mitcamper Peter Althof auch noch die anderen beiden Ohrstöpsel von ihr verlangte. Daraufhin flippte Anouschka völlig aus und verfiel in heftige Schimpftiraden gegen die anderen Camp-Bewohner.

Übrigens: Alle Neuigkeiten zur Show gibt es jetzt auch in unserem täglichen Dschungelcamp-Newsletter

Dschungelcamp: RTL macht sich über IBES-Kandidatin lustig

Doch auch wenn Anouschka schnell mal auf 180 ist, um Entschuldigung bat sie ihre Dschungel-Konkurrenten danach immerhin. Bei einer solchen Entschuldigungs-Aktion könnten demnach auch die Bilder für das Meme entstanden sein, das RTL nun auf Twitter teilte. Darauf sieht man auf dem oberen Bild Anouschka, wie sie das Gesicht von Manuel Flickinger in ihren Händen hält. Auf dem unteren Bild macht sie dasselbe mit Ex-Bachelor-Kandidatin Linda Nobat, die das Camp inzwischen bereits verlassen musste.

IBES: Meme von RTL - „Ihr kennt doch alle diese eine Tante…“

Zu dem Meme schreibt RTL auf Twitter: „Ihr kennt doch alle diese eine Tante…“ und beschreibt damit „Die touchy Tante auf der Familienfeier“ - eine Person, die wohl jeder in der Verwandtschaft hat: Eine Tante, die gerne etwas aufdringlich wird, weil sie sich so freut, dass man sich nach langer Zeit endlich mal wieder auf einer Familienfeier sieht.

Auch die Twitter-User kennen solche Verwandten. Einer kommentiert: „Wer kennt sie nicht“, ein anderer schreibt: „,Du bist aber groß geworden‘, gehört noch dazu.“ Ein anderer User kennt diese Situation auch - jedoch von einem anderen Familien-Mitglied: „Diese eine Oma ist viel schlimmer“, schreibt er.

Wie es mit Anouschka Renzi im südafrikanischen Dschungel weitergeht, erfahren Sie heute Abend um 22.15 Uhr auf RTL. Hier gibt es alle weiteren Termine und Infos zu der beliebten Show.