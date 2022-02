Dschungelcamp 2022: Ist das Daniel Hartwichs letzte IBES-Staffel?

Beim Dschungelcamp kaum wegzudenken: Moderator Daniel Hartwich. © RTL/Stefan Menne

An Tag 12 im Dschungelcamp genehmigte sich Moderator Daniel Hartwich eine Flasche Wein – und sorgte mit merkwürdigen Kommentaren für Verwirrung bei den IBES-Fans.

Südafrika – Zum ersten Mal in der Geschichte von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ waren die Moderatoren Daniel Hartwich und Sonja Zietlow an Tag 12 der aktuellen Staffel bei der Dschungelprüfung nicht anwesend. Stattdessen unterstützte Dschungelcamp-Arzt Dr. Bob die beiden IBES-Kandidaten Manuel Flickinger und Eric Stehfest bei „Stars am Abgrund 2.0“.

24hamburg.de* verrät Ihnen, welche Bemerkungen von Daniel Hartwich die Fans beunruhigen.

Für Daniel Hartwich und Sonja Zietlow bedeutete die Dschungelprüfungspause offenbar, dass sich die beiden einen entspannten Tag machen konnten, Ausschlafen inklusive. Zur Feier des Tages gönnte sich Hartwich das ein oder andere Glas Weißwein – und ließ sich bei der abendlichen Verkündung, wer das Camp verlassen muss, zu einer Äußerung hinreißen, die bei den IBES-Fans für Sorgenfalten sorgt. War der Wein schuld, oder hat Daniel Hartwich genug von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“? * 24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.