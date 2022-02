Nach Dschungelcamp-Aus äußert sich Jasmin zu totem Willi Herren: „Thema ein für allemal beendet“

Von: Julia Hanigk

Jasmin Herren musste das Dschungelcamp bereits verlassen. © RTL/RTL+

Nachdem Jasmin Herren von den Zuschauern aus dem Dschungelcamp gewählt wurde, äußert sie sich jetzt über ihre Zeit im Camp.

Kruger-Nationalpark - Nach ihrem Aus im Dschungelcamp meldete sich Jasmin Herren aus Südafrika. „Ich bin froh, dass ich diese Erfahrung gemacht habe und die werde ich mitnehmen in ein neues Leben“, so Herren im Dschungeltelefon. Sie fügt an: „Ich habe meine Seele freigemacht.“ Gemeint ist damit auch, dass sie über den Tod ihres Mannes Willi Herren sprach. „Hiermit ist das Thema für mich auch ein für allemal beendet“, so Herren.

Dschungelcamp 2022: Jasmin Herren positiv nach ihrem Aus

In einem Interview mit dem Portal web.de erklärt die 43-Jährige nach ihrem Aus positiv: „Es war immer mein Traum, bei diesem Format teilzunehmen. Das hier alles erleben zu dürfen, ob Gutes oder Schlechtes, ist einfach großartig. Davon werde ich noch erzählen, wenn ich ganz alt bin.“

Jasmin Herren hat ihren „Seelenmüll im Dschungel“ gelassen

Über ihre Erzählungen zum Thema Willi Herren sagt Jasmin gegenüber dem Portal: „Ich habe erzählt, was ich im letzten halben Jahr erlebt habe, einfach, weil ich danach gefragt wurde. Zunächst habe ich versucht, dem Ganzen auszuweichen, aber das war nicht möglich, womit ich auch rechnen musste. Alles hat in der Öffentlichkeit stattgefunden, da konnte ich auch manche Dinge nicht unkommentiert lassen. Jetzt habe ich mich einmal dazu geäußert und damit ist mein Seelenmüll im Dschungel geblieben.“ Damit möchte sie jetzt ein neues Kapitel starten: „Ich bin bereit für meinen neuen Lebensanfang und der hat direkt mit dem Dschungelcamp begonnen.“

Dschungelcamp 2022: Jasmin Herren gönnt jedem die Krone

Auch mit ihrem Auftritt ist Jasmin Herren zufrieden, anders machen würde sie nichts. „Für mich war alles in Ordnung so. Ich wurde super in die Gemeinschaft integriert und ich bin toll aufgenommen worden, obwohl niemand mit mir gerechnet hat. Ich denke, ich werde auch einige Freundschaften behalten“, so die Camperin zu web.de. Einen Favoriten auf die Krone möchte Jasmin Herren aber nicht nennen. „Wer das durchhält, hat einen Orden verdient“, ist sie sich sicher. (jh)