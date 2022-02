„Dschungelcamp“ 2022: Kandidaten-Zoff eskaliert beim großen „Nachspiel“ - auch die Ehepartner mischen sich ein

Von: Linda Rosenberger

Die Dschungelcamp 2022-Teilnehmer nach der Show - hier stehen sich noch in vermeintlicher Harmonie beieinander, doch in Wirklichkeit geht die Streiterei erstmal weiter. © RTL/Stefan Menne/RTL+

Im „Dschungelcamp“ 2022 gab es einige Konflikte, die wohl noch nicht geklärt sind. So ging der Kandidaten-Zoff beim „Nachspiel“ in eine neue Runde.

Köln - Wenn die Kandidaten bei „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ am Lagerfeuer tagelang nur Reis und Bohnen zu kochen bekommen, kochen erfahrungsgemäß auch die Gefühle immer wieder über. Jedes Jahr gibt es somit im „Dschungelcamp“ eine Menge Auseinandersetzungen unter den Teilnehmern, deren Beilegung sich oft bis in die Zeit nach der RTL-Show zieht - oder auch dann nicht erfolgt. Letzteres scheint dieses Jahr mal wieder der Fall zu sein, denn die „IBES“-Teilnehmer kriegten sich in der Jubiläumsstaffel so sehr in die Wolle, dass der Zoff unter ihnen einige Wochen nach dem großen Finale des Formats erneut zu eskalieren scheint. So gerieten zwei der Camper im großen „Nachspiel“ derart aneinander, dass es sogar die Ehepartner auf den Plan rief.

Der Zoff der „Dschungelcamp“-Kandidaten geht auch im großen „Nachspiel“ weiter

In der Sendung „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das Nachspiel“, in dem es traditionell ja darum geht, die Konflikte der vergangenen Tage nochmal aufzuarbeiten, gerieten Linda Nobat und Eric Stehfest richtig aneinander. Die Bachelor-Kandidatin und der Schauspieler schienen tatsächlich noch eine Rechnung offen zu haben. Genauer ging es um die Frage, welcher der Promis nur „Fake“ sei und wer wann über wen gelästert habe. Als Eric Stehfest dann beim „IBES“-Nachspiel andeutete, Linda hätte im Camp hinter seinem Rücken über ihn hergezogen, die direkte Konfrontation oder Aussprache aber vermieden, ging die TV-Zicke direkt an die Decke: „Du lügst“, fuhr sie Eric harsch an und behauptete dagegen, sie habe ihm ihre Kritik immer ins Gesicht gesagt.

Tatsächlich aber hat man Linda bei „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ aber auch ein wenig anders gehört. „Ich glaub sogar, das ist der Mann mit Kalkül“, äußerte sich Linda bereits im Camp gegenüber ein paar ihrer Vertrauten über ihren Konkurrenten um die Dschungelkrone. Weiter stellte sie damals die Situation so dar, als habe Eric mit den Geschichten aus seiner dramatischen Vergangenheit nur Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollen.

„Dschungelcamp“ 2022: Linda Nobat und Eric Stehfest mit böser Auseinandersetzung - nun meldet sich auch die Gattin zu Wort

Das und Ähnliches blieb entsprechend auch Erics Ehefrau nicht verborgen, die die Show vom Fernseher aus verfolgen konnte. Was sie dabei so richtig auf die Palme brachte, ließ sie die „IBES“-Kandidatin nun beim großen „Nachspiel“ wissen. So wirft Edith Stehfest Linda vor, sie habe im Dschungeltelefon in die Kamera geschaut und ihren Mann „rattig“ genannt. Das konnte die Gattin so auf keinen Fall stehen lassen. „Als gute Frau werde ich meinen Mann bis auf den Tod verteidigen“, hält Erics Frau fest zu ihrer besseren Hälfte.

„Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“: So heftig wurde das Dschungelcamp-Nachspiel

Auch der Ex-“GZSZ“-Star möchte Lindas Fake-Vorwürfe nicht auf sich sitzen lassen: „Ich bin der einzige Mensch in Deutschland, der bei seiner Psychotherapie eine Kamera reingelassen hat, weil ich sage, dass wir in einer Zeit leben, die Wahrhaftigkeit braucht und Mut sich zu zeigen“, erklärt sich Eric beim großen Dschungelcamp-Nachspiel. „Da sagst du mir, das da drin war alles nur Show?!“, echauffiert sich der Schauspieler weiter über Linda Nobat. Ob es da noch einen Konsens zu finden gibt? Derzeit scheint das im nachträglichen „Dschungel“-Zoff zwischen Linda und Eric wohl eher nicht der Fall. (lros)

Doch beim großen Nachspiel gab es auch rührende Momente - allerdings sorgten dafür dieses Mal die Moderatoren von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“.