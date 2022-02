Dschungelcamp 2022: Manuel Flickinger verrät spektakuläre TV-Pläne nach „IBES“-Finale - „Ein Highlight“

Von: Linda Rosenberger

Teilen

Nach dem Dschungelcamp könnte auf „IBES“-Kandidat Manuel Flickinger eine spektakuläre TV-Karriere warten. © STAR-MEDIA / Imago

Gerade hat er im RTL-Dschungelcamp den dritten Platz belegt und schon schickt „IBES“-Finalist Manuel Flickinger seine Bewerbung für ein weiteres Kult-TV-Format.

Südafrika - Den für „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ obligatorischen Spinnen und Schlagen darf Manuel Flickinger nach dem großen Dschungelfinale nun endlich „Adieu“ sagen, doch von den Fernsehkameras verabschiedet er sich noch lange nicht. Im Gegenteil: Denn kaum aus der südafrikanischen Savanne entlassen, plant der Ex-Camper bereits Großes. So scheint Manuel bereits spektakuläre TV-Pläne zu hegen und bringt sich bereits für ein weiteres Kult-Format ins Gespräch.

Dschungelcamp 2022: Manuel Flickinger schafft es im Finale auf den dritten Platz

Für den ersten Platz hat es für Manuel Flickinger bei „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ zwar nicht gereicht, aber im Grunde seien alle Sieger, die in der 15. Jubiläumsstaffel des Dschungelcamps hätten dabei sein dürfen. Allein die Teilnahme in der Reality-Show sieht der Dschungelfinalist und -Dritte nämlich bereits als großen Gewinn: „Es ist phänomenal, ich kann es immer noch gar nicht glauben“, strahlt Manuel im exklusiven RTL-Interview nach seiner Zeit in der südafrikanischen Savanne über das ganze Gesicht.

Statt mit der Dschungelkrone klappt es für ihn vielleicht aber mit der ganz großen TV-Karriere. So schwebt dem einstigen „Prince Charming“-Kandidaten bereits ein weiteres Fernsehformat vor, in dem es ihn künftig zu sehen geben soll: „Für mich wäre auch so ein Highlight in meinem Leben, bei ,Let‘s Dance‘ mal mitzumachen“, schickt Manuel schon mal seine Bewerbung ab. Irgendwie könnte er tatsächlich dafür prädestiniert sein, denn neben der Show-Expertise, die er bereits gesammelt hat, arbeitet Manuel außerdem als Fitness-und Aerobictrainer und erklärt, dass er auch das Tanzen liebe.

Prince Charming, IBES, Let‘sDance - steht Manuel Flickinger die ganz große TV-Karriere bevor?

Aber auch, wenn die nächste „Let‘s Dance“-Staffel erstmal noch ohne ihn stattfinden wird, befindet sich Manuel womöglich tatsächlich bereits erfolgreich auf der Fernseh-Überholspur. Zum Publikumsliebling ist er mit seiner erfrischend unkomplizierten Art ja bereits geworden, sodass ihn offenbar nicht mal seine abgebrochene Prüfung im großen Dschungelfinale Sympathien kostete. So prophezeit auch RTL-Promi-Experte Walter Hasenclever, in Zukunft könnte Manuel im Schnitt zwischen 10.000 bis 20.000 Euro pro TV-Show verlangen. Sicherlich kein schlechter Stundenlohn für den früheren Justizfachwirt. Doch auch, wenn Manuel so kurz nach dem Dschungelfinale wohl noch keine neuen TV-Verträge unterschrieben hat, scheint es dennoch bereits recht sicher, dass wir ihn demnächst auch ohne Kakerlaken und Co auf der Mattscheibe sehen werden. (lros)