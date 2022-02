Manuel Flickinger macht trauriges Geständnis im Dschungelcamp - „Zu Hause ist da niemand“

Manuel Flickinger wird im Dschungelcamp emotional. © RTL/RTL+

Manuel Flickinger macht im Dschungelcamp ein trauriges Geständnis am Fluss: „...dann ist da niemand. Niemand.“ Nun ordnete eine Freundin das Gesagte ein.

Update vom 31. Januar 2022: In der letzten Folge des Dschungels sprach Manuel Flickinger darüber, dass er sich sehr einen Freund wünschen würde. Den 33-Jährigen packte im Gespräch mit Eric Stehfest mit der Sehnsucht nach einem Partner aus, der zu Hause auf ihn warten würde. Nun äußerte sich Freundin Sonja, die Flickinger als Begleitung mit ins Camp genommen hatte, zu den Aussagen des ehemaligen „Prince Charming“-Kandidaten.

Die gute Freundin des Campers äußert gegenüber RTL eine Theorie, wieso es bei ihrem Kumpel mit der großen Liebe noch nicht geklappt hat: „Das ist natürlich verschieden. Bei den einen ist es so, dass ihnen Manuels Stimme nicht gefällt, dann ist es aber auch so, dass sie mit Lafayette (Manuels Kunstfigur) nicht klarkommen. Es sind wirklich verschiedene Facetten, die den einen oder anderen manchmal von ihm fernhalten.“

Die Freundin ordnet die Worte von Manuel Flickinger aber auch weiter ein: Er fühle sich im Dschungelcamp vielleicht aktuell ein wenig einsam, doch „Manuel fühlt sich jetzt nicht immer alleine. Er hat ein total volles Programm, der macht total viele Projekte. Der hat jetzt gerade erst ein Theaterprojekt abgewickelt und da war der jeden Abend unterwegs. Insofern hat der ganz, ganz viel zu tun.“

Manuel Flickinger im Dschungelcamp: Er habe zu Hause „niemanden“

Erstmeldung vom 30. Januar 2022: Kruger-Nationalpark - Eigentlich wollte Dschungel-Kandidat Eric Stehfest sein Herz gegenüber Manuel Flickinger ausschütten, als er ihm am Fluss im Dschungelcamp erzählt, wie sehr er seine Familie vermisst und dass er sich sehr auf die Familie freut.

Bei dem „Prince Charming“-Kandidat löst das Wehmut aus. „Ich finde das so schön, dass du das so sagst. Weil ich wäre auch gerne an dem Punkt“, gesteht Manuel Flickinger. Traurig erklärt er: „Das klingt jetzt vielleicht blöd, aber wenn ich jetzt rauskomme, ich habe keine Familie da. Natürlich hat man Freunde, Bekannte.“ Aber Flickinger hätte gerne einen festen Freund. „Aber wenn ich nach Hause komme, dann ist da niemand. Niemand“, so Flickinger weiter.

Dschungelcamp 2022: Manuel Flickinger wünscht sich einen Partner

Im Dschungeltelefon spricht sich Manuel Flickinger dann weiter aus. Er hätte gerne einen Partner: „Für die Zukunft würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass ich irgendwann auch wieder einen Partner an meiner Seite habe, der mich so akzeptiert, wie ich bin. Mit all meinen Facetten. Ich hoffe, dass irgendeiner da draußen ist, der das auch erkennt und sich irgendwann zeigt.“

Manuel Flickinger war schon in zwei Dating-Shows dabei

Manuel Flickinger kennt man vor allem durch seinen Auftritt 2019 als Teilnehmer in der ersten Staffel „Prince Charming“. Dort kämpfte er um das Herz von Nicolas Puschmann, schied aber in der fünften Runde aus. Auch bei dem Format „First Dates“ war Flickinger schon zu sehen - ging aber ebenfalls ohne Freund nach Hause. Mit 18 Jahren machte er seine Homosexualität öffentlich. Vor Beginn des Camps erklärte er im Interview mit RTL: „Wenn da jemand dabei ist, der auch gay ist und wir verstehen uns gut und das harmoniert – das wäre natürlich der Jackpot.“

Immerhin ein Trost könnte auf Flickinger warten, wenn das Dschungelcamp zu Ende ist. Zusammen mit Stehfest wollen sie nach dem Camp zusammen etwas trinken gehen. Außerdem schlägt Flickinger vor: „Vielleicht gehen wir zusammen zum CSD Berlin.“ Eine Idee, die bei Eric Stehfest gut ankommt. *tz.de ist Teil von IPPEN.Media