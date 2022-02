Aus diesem Grund wollte IBES-Kandidatin Anouschka Renzi das Dschungelcamp fluchtartig verlassen

Von: Jennifer Kuhn

IBES-Kandidatin Anouschka Renzi musste das Camp am 14. Tag verlassen © RTL+/RTL

Nach ihrem Aus im Dschungel wollte Anouschka fluchtartig das Camp verlassen. Das war der Grund für ihren überstürzten Auszug.

Südafrika - Anouschka Renzi, sie war die einzige Frau im Dschungelcamp, die noch um die Krone gekämpft hat. Doch an Tag 14 bekam die Schauspielerin zu wenig Anrufe von den Zuschauern - sie musste die RTL-Show verlassen. Am nächsten Tag muss derjenige, der am Vortag ausgeschieden ist, das Camp hinter sich lassen - eigentlich. Die 57-Jährige wollte aber sofort ihre Sachen packen und gehen - denn ihr ging es nicht so gut, wie sie zugab. Doch was sie hatte, erklärte sie am Lagerfeuer nicht. Nun gab sie ein Interview und sprach über diese Situation.

Dschungelcamp 2022: Anouschka Renzi über ihre Flucht: „Seit drei Tagen Magen-Darm-Probleme“

Aufsehen bei den Campern, dem Moderatoren-Team und den Zuschauern. Moderatorin Sonja Zietlow sorgte dafür, dass Anouschka Renzi die benötigte Hilfe auch bekommt. Doch was ist passiert? „Ich geh alle fünf Minuten scheißen. Ich werde mir hier nicht die Nacht um die Ohren schlagen“, so die 57-Jährige in der 15. Dschungel-Folge. Kurz nach ihrem Auszug gab sie Bunte.de ein Interview und erklärte, dass sie seit drei Tagen unter Magen-Darm-Probleme leide. „Die sind ist jetzt gestoppt, ich wurde in der Nacht medizinisch versorgt. Aber mir ging es gestern Abend wirklich schlecht.“ Doch auch wenn sich die Schauspielerin einen schnellen Auszug gewünscht hatte, durfte sie von RTL aus, das Camp noch nicht verlassen.

Dschungelcamp 2022: „The Regels sind the Regels“ - Anouschka Renzi durfte das Camp nicht verlassen

Doch die Ärztin gab nach den Untersuchungen die Entwarnung. Anouschka ginge es soweit gut. Also musste sie die letzte Nacht nun doch noch im Dschungel verbringen. „In dem Moment dachte ich, gut, wenn ich jetzt schon gehen muss, dann möchte ich jetzt auch ins Hotel und mal eine ganze Nacht schlafen. Ich wurde dann ärztlich aufgepäppelt – habe nicht Wache geschoben, sondern geschlafen und bin morgens zur Verabschiedung und dem ganzen Verabschiedungsdreh geblieben“, erklärte die Schauspielerin im Dschungel-Interview. Am nächsten Morgen verabschiedete sie sich dann zum zweiten Mal von ihren Mitbewohnern. Alle Neuigkeiten zur Show gibt es jetzt auch in unserem täglichen Dschungelcamp-Newsletter.