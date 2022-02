Eric Stehfest offenbart Details über den Vergewaltigungs-Prozess seiner Frau: „Anruf vom LKA bekommen“

Dschungelcamp-Kandidat Eric Stehfest ist Teilnehmer ist der RTL-Show „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ © RTL+/RTL

Dschungelcamp-Kandidat Eric Stehfest vertraut sich Camp-Mitbewohner Peter Althoff an. Der Schauspieler erzählte, dass seine Ehefrau in jungen Jahren Opfer einer Vergewaltigung wurde.

Südafrika - Das große Dschungelcamp-Finale steht vor der Tür - am kommenden Samstag (05. Februar) wird entschieden, welcher männliche Promi die 15. Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ gewinnen wird. Anouschka Renzi musste die Show verlassen - sie war noch die einzige Frau im Dschungelcamp. Jetzt kämpfen die Männer um den Sieg. In den vergangenen Tagen überkamen den Dschungelcamp-Kandidaten immer wieder die Tränen. Von Geschichten aus der Vergangenheit, bis hin zu Briefen von den Familien - aber auch Streitereien und Diskussionen sorgten dafür, dass die Nerven der Promis am Ende waren. Nun vertraute sich auch Schauspiel-Star Eric Stehtfest einem Mitbewohner an und plauderte, was ihm auf dem Herzen liegt. Peter Althoff ist es, der ihm über eine lange Zeit aufmerksam zuhörte. Der 32-Jährige offenbarte, dass seine Frau mit 17 Jahren vergewaltigt wurde - das Ganze aber erst viele Jahre später rausgekommen ist.

Dschungelcamp 2022: Eric Stehfest offenbart: „Wir haben einen Anruf vom LKA bekommen“

Als Eric Stehfest erzählte, dass seine Ehefrau damals erst 17 Jahre alt war und unter K.o.-Tropfen stand, als sie vergewaltigt wurde, fehlten Peter Althof die Worte. Im Dschungeltelefon berichtete der ehemalige GZSZ-Star dann weitere Details über das schreckliche Ereignis: „Das Ganze ist erst viele Jahre später rausgekommen, als ich schon mit ihr verheiratet war. Ein Video mit ihr ist aufgetaucht. Der Täter ist später mit einem USB-Stick in seiner Tasche ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der Stick wurde überprüft und da waren sehr viele pornografische Videos drauf“, gab er zu. Jahre später erhielt das Paar plötzlich einen Anruf vom LKA: „Wir haben einen Anruf vom LKA bekommen, wir wussten gar nicht, was los ist. Sie musste dann das komplette Video sehen, wie sie vergewaltigt wird. Da verändert sich das ganze Leben, von heute auf morgen. Alles, wofür man vorher Leidenschaft hatte, flammt nicht mehr so sehr. Jeder Tag ist ein Kampf, an dem man versucht sich selbst oder die eigene Frau aus diesem Gedankenstrudel und diesen Bildern im Kopf raus zu reißen“. Die Ehe wurde also zur Zerreißprobe, denn nichts war so wie es mal war.

Dschungelcamp 2022: Eric Stehfest suchte die Flucht

Offen und ehrlich gab er in dem Geständnis auch zu, dass er am Anfang die Flucht suchte. Seine Ehefrau Edith ist bisexuell - und hatte in dieser Zeit auch eine andere Frau an ihrer Seite - was das Ganze für Eric nicht einfacher machte. Den Grund erklärte der Schauspieler ebenfalls: „Edith ist bisexuell, sie hatte dann eine Frau an ihrer Seite, um weg vom männlichen Geschlecht Halt und Trost zu finden. Je mehr Gerichtstage wir hatten, je mehr für uns gesprochen wurde, desto mehr und mehr haben wir auch Frieden schließen können. Unsere Liebe ist jetzt stärker denn je“, so der 32-Jährige. Der Täter ist verurteilt und sitzt derzeit seine Strafe ab.

Ex-GZSZ-Star Eric Stehfest wurde mehrfach missbraucht - TV-Doku berichtet über sein Leben

Der Schauspieler erlebte aber auch selbst eine schwierige Kindheit - mehrfach wurde er missbraucht. In der Dokumentation „Eric gegen Stehfest in Therapie“ wurde der 32-Jährige von einem Kamera-Team begleitet. Wöchentlich traf er sich mit einer Therapeutin, um über die schlimmste Phase seines Lebens zu sprechen. Die TV-Doku „Eric gegen Stehfest in Therapie“ gibt es auf RTL+ zu sehen.

